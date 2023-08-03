https://sputniknews.com.tr/20230803/tuik-duyurdu-temmuz-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1074319236.html

TÜİK duyurdu: Temmuz ayı enflasyonu belli oldu

TÜİK duyurdu: Temmuz ayı enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre temmuz ayı enflasyonu 9.49 olurken yıllık enflasyon 47.83 olarak... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T09:59+0300

2023-08-03T09:59+0300

2023-08-03T10:25+0300

ekonomi

enagrup

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

enflasyon

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TÜİK, temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Temmuz ayı enflasyonu 9.49 olurken yıllık enflasyon 47.83 olarak duyuruldu.Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), temmuzda yüzde 8.23 arttı, yıllık bazda yüzde 44.50 oldu.Temmuzda aylık enflasyonda 18 ayın zirvesi görüldü. Yıllık enflasyonda 8 aydır devam eden düşüş serisi temmuzda sona ermiş oldu.En yüksek artış ulaştırmadaTÜFE'de aylık bazda bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu grup yüzde 17.75 ulaştırma oldu. En düşük artış yüzde 2.67 ile eğitimde görüldü. Temmuzda sağlık grubunda yüzde 13.61, lokanta ve otellerde yüzde 11.92, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 11.17, ev eşyasında yüzde 8.91, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7.71, haberleşmede yüzde 6.22, eğlence ve kültürde yüzde 6.14, konutta yüzde 6,03 artış, giyim ve ayakkabıda yüzde 3.19, eğitimde yüzde 2.67 artış gerçekleşti.Yıllık bazda en yüksek artış lokanta ve otellerdeYıllık bazda en yüksek artışın olduğu ana grup ise yüzde 82.62 ile lokanta ve oteller oldu. En az artış yüzde 19.31 ile konut grubunda meydana geldi. Yıllık bazda sağlıkta yüzde 75.95, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 60.72, eğitimde yüzde 53.57, ev eşyasında yüzde 50.12, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 46.58, eğlence ve kültürde yüzde 45.28, ulaştırmada yüzde 43.40, haberleşmede yüzde 43.02, giyim ve ayakkabıda yüzde 22.65, konutta yüzde 19.31 artış görüldü.ENAG'a göre artış yüzde 13.18Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, temmuzda aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak hesaplandı.

https://sputniknews.com.tr/20230803/enag-temmuz-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1074318137.html

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