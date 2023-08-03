https://sputniknews.com.tr/20230803/tuik-duyurdu-temmuz-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1074319236.html
TÜİK duyurdu: Temmuz ayı enflasyonu belli oldu
TÜİK duyurdu: Temmuz ayı enflasyonu belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre temmuz ayı enflasyonu 9.49 olurken yıllık enflasyon 47.83 olarak... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T09:59+0300
2023-08-03T09:59+0300
2023-08-03T10:25+0300
ekonomi
enagrup
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074319082_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_1355a270c17fa610cf5024edaaa93242.jpg
TÜİK, temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Temmuz ayı enflasyonu 9.49 olurken yıllık enflasyon 47.83 olarak duyuruldu.Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), temmuzda yüzde 8.23 arttı, yıllık bazda yüzde 44.50 oldu.Temmuzda aylık enflasyonda 18 ayın zirvesi görüldü. Yıllık enflasyonda 8 aydır devam eden düşüş serisi temmuzda sona ermiş oldu.En yüksek artış ulaştırmadaTÜFE'de aylık bazda bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu grup yüzde 17.75 ulaştırma oldu. En düşük artış yüzde 2.67 ile eğitimde görüldü. Temmuzda sağlık grubunda yüzde 13.61, lokanta ve otellerde yüzde 11.92, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 11.17, ev eşyasında yüzde 8.91, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7.71, haberleşmede yüzde 6.22, eğlence ve kültürde yüzde 6.14, konutta yüzde 6,03 artış, giyim ve ayakkabıda yüzde 3.19, eğitimde yüzde 2.67 artış gerçekleşti.Yıllık bazda en yüksek artış lokanta ve otellerdeYıllık bazda en yüksek artışın olduğu ana grup ise yüzde 82.62 ile lokanta ve oteller oldu. En az artış yüzde 19.31 ile konut grubunda meydana geldi. Yıllık bazda sağlıkta yüzde 75.95, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 60.72, eğitimde yüzde 53.57, ev eşyasında yüzde 50.12, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 46.58, eğlence ve kültürde yüzde 45.28, ulaştırmada yüzde 43.40, haberleşmede yüzde 43.02, giyim ve ayakkabıda yüzde 22.65, konutta yüzde 19.31 artış görüldü.ENAG'a göre artış yüzde 13.18Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, temmuzda aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak hesaplandı.
https://sputniknews.com.tr/20230803/enag-temmuz-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1074318137.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074319082_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_ab0609d8946f9450ba92d4543e49e4b8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tüik enflasyon, tüik enflasyon verisini açıkladı mı, enflasyon verisi açıklandı mı, temmuz enflasyon, enflasyon açıklandı mı
tüik enflasyon, tüik enflasyon verisini açıkladı mı, enflasyon verisi açıklandı mı, temmuz enflasyon, enflasyon açıklandı mı
TÜİK duyurdu: Temmuz ayı enflasyonu belli oldu
09:59 03.08.2023 (güncellendi: 10:25 03.08.2023) Abone ol
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre temmuz ayı enflasyonu 9.49 olurken yıllık enflasyon 47.83 olarak duyuruldu. Temmuzda aylık enflasyonda 18 ayın zirvesi görüldü. Yıllık enflasyonda 8 aydır devam eden düşüş serisi temmuzda sona ermiş oldu.
TÜİK, temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Temmuz ayı enflasyonu 9.49 olurken yıllık enflasyon 47.83 olarak duyuruldu.
Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), temmuzda yüzde 8.23 arttı, yıllık bazda yüzde 44.50 oldu.
Temmuzda aylık enflasyonda 18 ayın zirvesi görüldü. Yıllık enflasyonda 8 aydır devam eden düşüş serisi temmuzda sona ermiş oldu.
En yüksek artış ulaştırmada
TÜFE'de aylık bazda bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu grup yüzde 17.75 ulaştırma oldu. En düşük artış yüzde 2.67 ile eğitimde görüldü. Temmuzda sağlık grubunda yüzde 13.61, lokanta ve otellerde yüzde 11.92, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 11.17, ev eşyasında yüzde 8.91, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7.71, haberleşmede yüzde 6.22, eğlence ve kültürde yüzde 6.14, konutta yüzde 6,03 artış, giyim ve ayakkabıda yüzde 3.19, eğitimde yüzde 2.67 artış gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış lokanta ve otellerde
Yıllık bazda en yüksek artışın olduğu ana grup ise yüzde 82.62 ile lokanta ve oteller oldu. En az artış yüzde 19.31 ile konut grubunda meydana geldi. Yıllık bazda sağlıkta yüzde 75.95, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 60.72, eğitimde yüzde 53.57, ev eşyasında yüzde 50.12, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 46.58, eğlence ve kültürde yüzde 45.28, ulaştırmada yüzde 43.40, haberleşmede yüzde 43.02, giyim ve ayakkabıda yüzde 22.65, konutta yüzde 19.31 artış görüldü.
ENAG'a göre artış yüzde 13.18
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, temmuzda aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak hesaplandı.