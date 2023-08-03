https://sputniknews.com.tr/20230803/enag-temmuz-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1074318137.html
ENAG temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı
ENAG temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından temmuzda aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak hesaplandı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T09:16+0300
2023-08-03T09:16+0300
2023-08-03T09:26+0300
ekonomi
enagrup
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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu.Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak hesaplandı. Böylece temmuz ayında aylık enflasyonda çift haneler görüldü.2023 yılı, Ocak-Temmuz dönemi enflasyon oranı ise yüzde 69.21 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıklayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230803/gozler-enflasyon-rakamlarinda-ekonomistlerin-beklentisi-ne-1074317023.html
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enflasyon oranları, enflasyon enag, enflasyon tuik, enflasyon rakamları açıklandı mı
enflasyon oranları, enflasyon enag, enflasyon tuik, enflasyon rakamları açıklandı mı
ENAG temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı
09:16 03.08.2023 (güncellendi: 09:26 03.08.2023) Abone ol
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından temmuzda aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak hesaplandı.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu.
Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak hesaplandı. Böylece temmuz ayında aylık enflasyonda çift haneler görüldü.
2023 yılı, Ocak-Temmuz dönemi enflasyon oranı ise yüzde 69.21 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıklayacak.