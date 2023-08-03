https://sputniknews.com.tr/20230803/enag-temmuz-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1074318137.html

ENAG temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı

ENAG temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından temmuzda aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak hesaplandı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T09:16+0300

2023-08-03T09:16+0300

2023-08-03T09:26+0300

ekonomi

enagrup

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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu.Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak hesaplandı. Böylece temmuz ayında aylık enflasyonda çift haneler görüldü.2023 yılı, Ocak-Temmuz dönemi enflasyon oranı ise yüzde 69.21 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıklayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230803/gozler-enflasyon-rakamlarinda-ekonomistlerin-beklentisi-ne-1074317023.html

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