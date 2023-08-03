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https://sputniknews.com.tr/20230803/enag-temmuz-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1074318137.html
ENAG temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı
ENAG temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından temmuzda aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak hesaplandı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu.Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak hesaplandı. Böylece temmuz ayında aylık enflasyonda çift haneler görüldü.2023 yılı, Ocak-Temmuz dönemi enflasyon oranı ise yüzde 69.21 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıklayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230803/gozler-enflasyon-rakamlarinda-ekonomistlerin-beklentisi-ne-1074317023.html
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enflasyon oranları, enflasyon enag, enflasyon tuik, enflasyon rakamları açıklandı mı
enflasyon oranları, enflasyon enag, enflasyon tuik, enflasyon rakamları açıklandı mı

ENAG temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı

09:16 03.08.2023 (güncellendi: 09:26 03.08.2023)
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından temmuzda aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak hesaplandı.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu.
Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak hesaplandı. Böylece temmuz ayında aylık enflasyonda çift haneler görüldü.
2023 yılı, Ocak-Temmuz dönemi enflasyon oranı ise yüzde 69.21 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıklayacak.
Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
EKONOMİ
Gözler enflasyon rakamlarında: Ekonomistlerin beklentisi ne?
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