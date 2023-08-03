Trump, toplam 561 yıl hapse çarptırılabileceğini öne sürdü: 'Üçüncü davada 5 yıl hapis alabilir'
14:02 03.08.2023 (güncellendi: 14:13 03.08.2023)
© AP Photo / Evan VucciABD eski başkanı Donald Trump
© AP Photo / Evan Vucci
Donald Trump, ABD'de cezai suçlama ile hakim karşısına çıkarılan ilk eski başkan unvanına bugün 3. yıldızı takıyor. 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi aday yarışının favorisi, Demokrat Biden yönetiminin kendisini 561 yıl hapse atmak istediğini öne sürdü. Eski federal savcı Sievert, Trump'a açılan 3. davada 5 yıl hapis cezası öngördü.
45. Başkan, hakkında düzenlenen üçüncü ve Kasım 2024 seçimlerini kazanarak Beyaz Saray'a geri dönme planlarını en tehdit edici iddianame için bugün başkent Washington DC'deki federal mahkemede gözaltı ve parmak izi alınmasının ardından hakim karşısına çıkıp suçlamaları dinleyecek.
ABD Kongresi binasına bakan mahkemede, Kasım 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme komplosu iddianamesinin doruk noktası olan 6 Ocak 2021 Kongre baskını dahil 4 suçlamayı reddedecek olan Donald Trump, öncesinde 'zorba Demokratların kendisini 6 kez müebbet hapse çarptırmak istediğinden' söz etti.
Trump warns of 561-year prison term — RT World News https://t.co/W2GuOfbxhA pic.twitter.com/rIV8PWvXTQ— Subash Chandra Bose (@inderjeeth) August 3, 2023
Marttan beri hakkında açılan üç dava yüzünden seçim kampanyasına gölge düşen Cumhuriyetçi Parti'nin favori aday adayı, kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı bağışçılarına gönderdiği e-postada, 'yolsuz hükümetin kendisini siyasi amaçlı davalarla 500 yılı aşkın süre hapse atmaya çalıştığını' dile getirdi.
Demokrat Partili Başkan Joe Biden için 'Sahtekar Joe' lakabını kullanan Trump, şunları yazdı:
"Sahtekar Joe'nun yolsuz Adalet Bakanlığı, yine bendeniz hakkında yasadışı suçlamalarla dava açtı. Haberler, Sol'un cadı avı yüzünden bundan böyle toplam 561 yıl hapisle karşı karşıya kalabileceğime işaret ediyor."
"Birinin sizi 6 kez ömür boyu hapse atmaya çalışarak göndermek isteyebileceği tek mesaj vardır ve bu da korkudur. Sizi birinci öncelik yapan tek adaya oy verirseniz, sizin de Washington'daki Marksist rejim tarafından taciz edileceğiniz, itham edileceğiniz, hatta mahkemeye verileceğiniz korkusunu salmak."
'Bitmeyen cadı avlarının aslında kendisiyle değil, Amerikalıların özgürlüğünü elinden almakla ilgili olduğunu' savunan Trump, destekçilerini 'bu karanlık zamanlarda barışçı şekilde kendisiyle birlikte durmaya' ve 'Amerikalıların tiranlığa asla teslim olmayacağının' kanıtı olarak kampanyaya bağışları devam ettirmeye çağırdı.
Sputnik'e konuşan ABD Adalet Bakanlığı'nın eski federal savcısı Ronald Sievert ise Kasım 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına komplo davasına eski Demokrat Partili Başkan Barack Obama'nın atadığı kadın yargıç Tanya Chutkan'ın bakacağına dikkat çekti. Sievert "Trump'a yaklaşık 5 yıl hapis verir. Ama temyizde onanacağını sanmam" tahmininde bulundu.
“The judge is a D(emocrat) appointed judge. She would give him about five years. I just don’t think the case would stand up on appeal,“ Sievert said.#theSun #theSundaily #Trump #prison #charges #ex #Prosecuter #WorldNews https://t.co/J3GPJOIQ1I— theSun (@theSundaily) August 3, 2023
ABD medyasındaki haberlere göre 6 Ocak 2021 Kongre baskınına katıldıkları için hüküm giymiş Amerikalılara savcıların talep ettiğinden daha uzun cezalar veren tek federal yargıç olan Chutkan, savcıların çoğu için hapis cezası talep etmemesine rağmen en az 38 kişiyi hapse mahkum etti.
Sievert, iddianamedeki suçlamaların aslında 'Trump'ın seçimi protesto etmek ve itiraz etmek için anayasal haklarını kullandığı' anlamına geldiğini belirterek şunları söyledi:
"İddianame, kaybettiğini bildiğini ve bilerek yalan söylediğini bile öne sürüyor. Benim gördüğüm her şey ise şu görüşü güçlü şekilde destekliyor: Trump kazandığına ikna olmuştu ve aklında büyük bir seçmen sahtekarlığı olduğu fikri vardı. Ve eyaletlerin gönderdiği oy sayımlarına itiraz etmek için -doğru ya da yanlış- her yasal kuramı takip etme hakkına sahipti."
'İddianame ifade özgürlüğünü suç haline getiriyor
'Trump'ın davasını agresif şekilde savunmakla suçlanmasının yasal açıdan çok tartışmalı olduğunu' vurgulayan eski federal savcı, bunun ifade, toplanma, protesto özgürlüğüyle ilgili ABD Anayasası Birinci Değişikliği'nin, yani Haklar Bildirisi'nin 'ihlali' olduğunun altını çizdi.
New Trump Charges Not 'Solid', Criminalize Constitutional Free Speech Righthttps://t.co/5chDfgSxIO— johnalldis123@gmail.com (@johnalldis123) August 3, 2023
Cumhuriyetçi Parti adayı olarak Trump'ı desteklemediğini belirterek Trumpçılık yapmadığına işaret eden Sievert, şöyle konuştu:
"25 yıllık Adalet Bakanlığı savcısı olarak bu iddianameden çok rahatsızım. İçinde somut bir şeyler olacağını düşünmüştüm, ancak okuduğumda tek gördüğüm, Trump'ı seçimde savcı ve Demokratların hemfikir olmadığı bir pozisyon almakla suçladıkları."
"Trump'ın seçimde hile yapıldığına inancı ister doğru ister yanlış, bunu eyaletlere geri göndermeye ilişkin yasal teori ister doğru ister yanlış olsun, ABD Anayasası Birinci Değişikliğimize göre bu pozisyonlara inanma ve bunları savunma hakkı vardı."