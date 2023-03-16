https://sputniknews.com.tr/20230316/kaplan-kral-dizisine-konu-olan-hapisteki-hukumlu-joe-exotic-2024-abd-baskanligi-secimlerinde-aday-1068351904.html

'Kaplan Kral' dizisine konu olan hapisteki hükümlü Joe Exotic, 2024 ABD başkanlığı seçimlerinde aday

'Kaplan Kral' dizisine konu olan hapisteki hükümlü Joe Exotic, 2024 ABD başkanlığı seçimlerinde aday

Cinayet komplosu ve hayvan haklarını ihlalden 21 yıllık hapis cezasını çekmekte olan, Netflix'in hayatını konu alan belgesel dizisi 'Kaplan Kral' sayesinde tüm... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T16:59+0300

2023-03-16T16:59+0300

2023-03-16T17:10+0300

yaşam

joe exotic

abd başkanlık seçimleri

aday

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Gerçek adı Joseph Allen Maldonado olan Joe Exotic, sosyal medya hesabından “Resmileşti! Artık 2024'te ABD Başkanı olmak için adayım" paylaşımını yaptı.Takipçilerini JoeExotic2024.com isimli kampanyasının sitesini ziyaret etmeye çağıran eski hayvanat bahçesi sahibi, Liberteryen Parti'den aday olduğunu gösteren Federal Seçim Komisyonu'nun sayfasını da paylaştı. Vahşi yaşam aktivisti Carol Baskin'i kiralık katil tutarak öldürtme planıyla ilgili birkaç suçtan ve Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası'nı sayısız ihlalden mahkum edilerek 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Joe Exotic, "Evet, federal cezaevinde olduğumu biliyorum. Bunun bir şaka olduğunu sanabilirsiniz, ama değil. Adaylık hapiste olsam bile benim anayasal hakkım" diye yazdı. ABD Adalet Bakanlığı'nı 'yalan beyanla' suçlayan Joe Exotic, "Yaptığım tek şey 5 çok yaşlı, sakat kaplanı mümkün olan en insancıl şekilde uyutmaktı ve bu, benim ABD Tarım Bakanlığı müfettişim tarafından onaylandı. Dolayısıyla bunu atık aşın" diyerek ekledi:"Peta [Hayvanlara Etik Muamele için İnsanlar] yılda binlerce hayvanı öldürüyor. Carole, 226'dan fazla büyük kediyi öldürdü ve çoğunuz her gün bir tür hayvan yiyorsunuz, bu yüzden bu konuyu aşmanın zamanı geldi."Florida'daki Büyük Kedi Kurtarma isimli kar amacı gütmeyen hayvan sığınağının CEO'su olan Carole Baskin ile Oklahoma'daki Büyük Wynnewood Egzotik Hayvan Parkı'nın eski sahibi Joe Exotic arasında uzun süreli kavga vardı. Kavga, 2009'da Büyük Kedi Kurtarma gönüllülerinin Exotic'in gezici gösterilerine ev sahipliği yapan alışveriş merkezlerine karşı protesto kampanyasıyla başladı. Pek çok alışveriş merkezinin etkinlikleri iptal etmesi üzerine Exotic'in Büyük Kedi Kurtarma'nın adı ve logosunu kullanarak gösterilerini yeniden markalaştırmasıyla taraflar mahkemelik oldu. 2013'te mahkemenin Baskin'e 1 milyon dolar tazminat ödenmesine karar vermesi yüzünden iflas eden Exotic'in başına açtığı belalar bununla kalmadı.2019'da Baskin'i öldürmek için kiralık katil tutmaktan iki kez, vahşi yaşam kayıtlarında sahtecilik yaparak Lacey Yasası'nı ihlal etmekten sekiz kez ve 5 kaplanı öldürmekle eyalet sınırlarında kaplan satmaktan dokuz kez daha suçlu bulundu. 22 yıllık hapis cezası temyizde 21 yıla indi. Mart 2020'de Netflix'te yayımlanmaya başlayan Kaplan Kral isimli belgesel dizi, bu kavgadan hareket etti. Bu süreçte Joe Exotic ile Dillon Passage arasındaki eşcinsel evliği de boşanmayla sonlandı. Hapisteki bir mahkum olarak 60 yaşındaki Exotic'in ABD başkanlığına aday olmak gibi bir yasal hakkı var. Üstelik bu, onun ikinci başkanlık kampanyası. İlkinde, 2016'da Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Hillary Clinton'a karşı bağımsız aday olmuştu. Seçimi Trump kazanmıştı.

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