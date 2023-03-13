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https://sputniknews.com.tr/20230313/dunyanin-en-yalniz-balinasi-44-yillik-esaret-hayatinin-ve-intihar-girisimlerinin-ardindan-oldu-1068175507.html
Dünyanın en yalnız balinası, 44 yıllık esaretin ve intihar girişimlerinin ardından öldü
Dünyanın en yalnız balinası, 44 yıllık esaretin ve intihar girişimlerinin ardından öldü
Kiska isimli orkanın (katil balina) son 44 yılı esaret içinde geçen 47 yıllık hayatı sonlandı. Kanada'nın Niagara Şelaleri bölgesindeki Marineland ismli... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T12:19+0300
2023-03-13T12:25+0300
yaşam
orka
katil balina
kanada
yalnızlık
esir
tecrit
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İzlanda'da Free Willy (Özgür Willy) filminde oynayan Keiko ile birlikte 1979'da yakalanıp esir alınan Kiska, 40 yıldan uzun süre eğlence parklarında esir ve 2011'den beri tecrit halinde tutulduktan sonra öldü. Liberalliğiyle meşhur Kanada'nın son esir katil balinası olan ve dünyanın en yalnız balinası olarak anılan 47 yaşındaki Kiska'nın daha önce yalnız tutulduğu tankın içinde defalarca kafasını duvara vurarak intihar etmeye çalışmasının görüntüleri sızdırılmıştı. Pek çok eğlence parkında zorla çalıştırıldıktan sonra gönderildiği Kanada'daki Marineland isimli hayvanat bahçesi ve eğlence parkında dişi balinanın bakteriyel enfeksiyondan öldüğü açıklandı. Hayvanlara Etik Muamele İçin İnsanlar (PETA) örgütü, "Son yıllarını sıkışık bir akvaryumda, sonsuz daireler çizerek ya da bazen kayıtsızca yüzerek geçirdi. Deniz parklarında tutsak tutulan ve eğlence için sömürülen tüm orkalar ve diğer yunuslar gibi, ailesiyle birlikte doğal bir hayat yaşayabileceği okyanusta kalmayı hak etti" açıklamasını yaptı. 'Dünyanın en yalnız balinası', 5 yavrusunun daha 5 yaşına gelmeden ölümüne de tanıklık etti. Vahşi doğada orkaların ortalama yaşam süresi 30-50 yıl. Erkekler için maksimum yaşam süresi 60, dişiler için 80 yıl.Eylül 2021'de Kiska'nın kafasını ve gövdesini tutulduğu daracık tankın cam duvarına vurduğu videonun viral olmasının ardından, hayvan aktivistleri ve hakları örgütleri orkanın zihinsel ıstırap çektiğine dikkat çekerek suç duyurusunda bulundu.Buna rağmen esareti devam etti. Kanada, 2019'da balinalarla yunusların esir alınmasını yasakladı, ancak zaten esaret altında olan Kiska gibi deniz memelileri için yasada istisna oluşturuldu.
https://sputniknews.com.tr/20210910/42-yildir-tutsak-olan-balina-kafasini-vura-vura-intihar-etmeye-calisti-1048811651.html
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orka, katil balina, kanada, yalnızlık, esir, tecrit
orka, katil balina, kanada, yalnızlık, esir, tecrit

Dünyanın en yalnız balinası, 44 yıllık esaretin ve intihar girişimlerinin ardından öldü

12:19 13.03.2023 (güncellendi: 12:25 13.03.2023)
© AFP 2023 / Valery Hache / Okyanusta yaşayan en büyük canlılar
Okyanusta yaşayan en büyük canlılar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© AFP 2023 / Valery Hache /
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Kiska isimli orkanın (katil balina) son 44 yılı esaret içinde geçen 47 yıllık hayatı sonlandı. Kanada'nın Niagara Şelaleri bölgesindeki Marineland ismli hayvanat bahçesi ve eğlence parkı, Kiska'nın bakteriyel enfeksiyondan öldüğünü açıkladı.
İzlanda'da Free Willy (Özgür Willy) filminde oynayan Keiko ile birlikte 1979'da yakalanıp esir alınan Kiska, 40 yıldan uzun süre eğlence parklarında esir ve 2011'den beri tecrit halinde tutulduktan sonra öldü.
Liberalliğiyle meşhur Kanada'nın son esir katil balinası olan ve dünyanın en yalnız balinası olarak anılan 47 yaşındaki Kiska'nın daha önce yalnız tutulduğu tankın içinde defalarca kafasını duvara vurarak intihar etmeye çalışmasının görüntüleri sızdırılmıştı.
Mavi Balina - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
YAŞAM
42 yıldır tutsak olan balina, kafasını duvara vura vura 'intihar etmeye' çalıştı
10 Eylül 2021, 21:06
Pek çok eğlence parkında zorla çalıştırıldıktan sonra gönderildiği Kanada'daki Marineland isimli hayvanat bahçesi ve eğlence parkında dişi balinanın bakteriyel enfeksiyondan öldüğü açıklandı.
Hayvanlara Etik Muamele İçin İnsanlar (PETA) örgütü, "Son yıllarını sıkışık bir akvaryumda, sonsuz daireler çizerek ya da bazen kayıtsızca yüzerek geçirdi. Deniz parklarında tutsak tutulan ve eğlence için sömürülen tüm orkalar ve diğer yunuslar gibi, ailesiyle birlikte doğal bir hayat yaşayabileceği okyanusta kalmayı hak etti" açıklamasını yaptı.
'Dünyanın en yalnız balinası', 5 yavrusunun daha 5 yaşına gelmeden ölümüne de tanıklık etti.
Vahşi doğada orkaların ortalama yaşam süresi 30-50 yıl. Erkekler için maksimum yaşam süresi 60, dişiler için 80 yıl.
Eylül 2021'de Kiska'nın kafasını ve gövdesini tutulduğu daracık tankın cam duvarına vurduğu videonun viral olmasının ardından, hayvan aktivistleri ve hakları örgütleri orkanın zihinsel ıstırap çektiğine dikkat çekerek suç duyurusunda bulundu.
Buna rağmen esareti devam etti. Kanada, 2019'da balinalarla yunusların esir alınmasını yasakladı, ancak zaten esaret altında olan Kiska gibi deniz memelileri için yasada istisna oluşturuldu.
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