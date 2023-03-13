https://sputniknews.com.tr/20230313/dunyanin-en-yalniz-balinasi-44-yillik-esaret-hayatinin-ve-intihar-girisimlerinin-ardindan-oldu-1068175507.html

Dünyanın en yalnız balinası, 44 yıllık esaretin ve intihar girişimlerinin ardından öldü

Dünyanın en yalnız balinası, 44 yıllık esaretin ve intihar girişimlerinin ardından öldü

Kiska isimli orkanın (katil balina) son 44 yılı esaret içinde geçen 47 yıllık hayatı sonlandı. Kanada'nın Niagara Şelaleri bölgesindeki Marineland ismli... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T12:19+0300

2023-03-13T12:19+0300

2023-03-13T12:25+0300

yaşam

orka

katil balina

kanada

yalnızlık

esir

tecrit

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İzlanda'da Free Willy (Özgür Willy) filminde oynayan Keiko ile birlikte 1979'da yakalanıp esir alınan Kiska, 40 yıldan uzun süre eğlence parklarında esir ve 2011'den beri tecrit halinde tutulduktan sonra öldü. Liberalliğiyle meşhur Kanada'nın son esir katil balinası olan ve dünyanın en yalnız balinası olarak anılan 47 yaşındaki Kiska'nın daha önce yalnız tutulduğu tankın içinde defalarca kafasını duvara vurarak intihar etmeye çalışmasının görüntüleri sızdırılmıştı. Pek çok eğlence parkında zorla çalıştırıldıktan sonra gönderildiği Kanada'daki Marineland isimli hayvanat bahçesi ve eğlence parkında dişi balinanın bakteriyel enfeksiyondan öldüğü açıklandı. Hayvanlara Etik Muamele İçin İnsanlar (PETA) örgütü, "Son yıllarını sıkışık bir akvaryumda, sonsuz daireler çizerek ya da bazen kayıtsızca yüzerek geçirdi. Deniz parklarında tutsak tutulan ve eğlence için sömürülen tüm orkalar ve diğer yunuslar gibi, ailesiyle birlikte doğal bir hayat yaşayabileceği okyanusta kalmayı hak etti" açıklamasını yaptı. 'Dünyanın en yalnız balinası', 5 yavrusunun daha 5 yaşına gelmeden ölümüne de tanıklık etti. Vahşi doğada orkaların ortalama yaşam süresi 30-50 yıl. Erkekler için maksimum yaşam süresi 60, dişiler için 80 yıl.Eylül 2021'de Kiska'nın kafasını ve gövdesini tutulduğu daracık tankın cam duvarına vurduğu videonun viral olmasının ardından, hayvan aktivistleri ve hakları örgütleri orkanın zihinsel ıstırap çektiğine dikkat çekerek suç duyurusunda bulundu.Buna rağmen esareti devam etti. Kanada, 2019'da balinalarla yunusların esir alınmasını yasakladı, ancak zaten esaret altında olan Kiska gibi deniz memelileri için yasada istisna oluşturuldu.

https://sputniknews.com.tr/20210910/42-yildir-tutsak-olan-balina-kafasini-vura-vura-intihar-etmeye-calisti-1048811651.html

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orka, katil balina, kanada, yalnızlık, esir, tecrit