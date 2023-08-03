https://sputniknews.com.tr/20230803/suudi-arabistan-petrolde-ek-uretim-kesintisine-eylulde-de-devam-edecek-1074341931.html

Suudi Arabistan petrolde ek üretim kesintisine Eylül'de de devam edecek

Suudi Arabistan petrolde ek üretim kesintisine Eylül'de de devam edecek

Suudi Arabistan, petrolde günlük 1 milyon varillik ek üretim kesintisine Eylül ayında da devam etme kararı aldı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T17:16+0300

2023-08-03T17:16+0300

2023-08-03T17:16+0300

ekonomi

suudi

suudi arabistan

petrol

petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

kesinti

üretim

ortadoğu

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Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Temmuz ve Ağustos'ta gönüllü olarak uygulamaya koyduğu günlük 1 milyon varillik petrol üretim kesintisi kararını Eylül ayını da kapsayacak şekilde uzatma kararı aldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Enerji bakanlığından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan, günde bir milyon varillik gönüllü kesintiyi Eylül ayını da içerecek şekilde bir ay daha uzatacak" denildi.Kararla birlikte, Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimi Eylül'de yaklaşık 9 milyon varil seviyesinde olacak.Açıklamada ayrıca, "Gönüllü kesinti, OPEC+ ülkelerinin petrol piyasalarının istikrarını ve dengesini desteklemek amacıyla yaptığı ihtiyati çabaları güçlendirmek için geliyor" ifadeleri yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230803/abdnin-ticari-ham-petrol-stoklari-azaldi-1074319882.html

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suudi, suudi arabistan, petrol, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), kesinti, üretim, ortadoğu