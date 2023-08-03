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https://sputniknews.com.tr/20230803/suudi-arabistan-petrolde-ek-uretim-kesintisine-eylulde-de-devam-edecek-1074341931.html
Suudi Arabistan petrolde ek üretim kesintisine Eylül'de de devam edecek
Suudi Arabistan petrolde ek üretim kesintisine Eylül'de de devam edecek
Suudi Arabistan, petrolde günlük 1 milyon varillik ek üretim kesintisine Eylül ayında da devam etme kararı aldı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T17:16+0300
2023-08-03T17:16+0300
ekonomi
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suudi arabistan
petrol
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
kesinti
üretim
ortadoğu
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Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Temmuz ve Ağustos'ta gönüllü olarak uygulamaya koyduğu günlük 1 milyon varillik petrol üretim kesintisi kararını Eylül ayını da kapsayacak şekilde uzatma kararı aldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Enerji bakanlığından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan, günde bir milyon varillik gönüllü kesintiyi Eylül ayını da içerecek şekilde bir ay daha uzatacak" denildi.Kararla birlikte, Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimi Eylül'de yaklaşık 9 milyon varil seviyesinde olacak.Açıklamada ayrıca, "Gönüllü kesinti, OPEC+ ülkelerinin petrol piyasalarının istikrarını ve dengesini desteklemek amacıyla yaptığı ihtiyati çabaları güçlendirmek için geliyor" ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230803/abdnin-ticari-ham-petrol-stoklari-azaldi-1074319882.html
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suudi, suudi arabistan, petrol, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), kesinti, üretim, ortadoğu
suudi, suudi arabistan, petrol, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), kesinti, üretim, ortadoğu

Suudi Arabistan petrolde ek üretim kesintisine Eylül'de de devam edecek

17:16 03.08.2023
© AAPetrol
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA
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Suudi Arabistan, petrolde günlük 1 milyon varillik ek üretim kesintisine Eylül ayında da devam etme kararı aldı.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Temmuz ve Ağustos'ta gönüllü olarak uygulamaya koyduğu günlük 1 milyon varillik petrol üretim kesintisi kararını Eylül ayını da kapsayacak şekilde uzatma kararı aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Enerji bakanlığından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan, günde bir milyon varillik gönüllü kesintiyi Eylül ayını da içerecek şekilde bir ay daha uzatacak" denildi.
Kararla birlikte, Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimi Eylül'de yaklaşık 9 milyon varil seviyesinde olacak.
Açıklamada ayrıca, "Gönüllü kesinti, OPEC+ ülkelerinin petrol piyasalarının istikrarını ve dengesini desteklemek amacıyla yaptığı ihtiyati çabaları güçlendirmek için geliyor" ifadeleri yer aldı.
ABD'nin Teksas eyaletinde ham petrol çıkaran bir pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
DÜNYA
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
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