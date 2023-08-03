ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Murat Karayalçın: Ekrem İmamoğlu ile görüş alışverişinde bulunduk
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Enflasyonla mücadele planının ağır maliyeti
09:09
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 52 ilin emniyet müdürü değişti
12:45
45 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
13:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Erdoğan ve Putin arasındaki kritik görüşme
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çeşme'deki halk plajı 'mücadelesi' ve günün haber başlıkları
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Üniversite mi, bölüm mü tercih edilmeli?
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
Memurların 2024-2025 toplu sözleşme görüşmeleri hangi aşamada?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230803/abdnin-ticari-ham-petrol-stoklari-azaldi-1074319882.html
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 17 milyon varil azaldı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T10:06+0300
2023-08-03T10:06+0300
dünya
abd
ham petrol
stok
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104187/85/1041878543_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7146e3ea0ac061b6cc1865c1c9f5c826.jpg
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 17 milyon varil azalarak 439 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 15 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 346 milyon 800 bin varil seviyesinde kaldı.Öte yandan, söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 1 milyon 500 bin varil artarak 219 milyon 100 bin varil oldu.Petrol üretimi düştüABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 301 bin varil artışla 6 milyon 668 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 692 bin varil artarak 5 milyon 283 bin varile yükseldi.Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 22-28 Temmuz haftasında 14 bin varil düşüşle 12 milyon 593 bin varil olarak kayıtlara geçti.EIA'nın 'Temmuz 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12 milyon 560 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 850 bin varil olması bekleniyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104187/85/1041878543_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_edb06ae02a05873ec15325118b5968a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ham petrol, stok
abd, ham petrol, stok

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

10:06 03.08.2023
© REUTERS / Angus MordantABD'nin Teksas eyaletinde ham petrol çıkaran bir pompa
ABD'nin Teksas eyaletinde ham petrol çıkaran bir pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© REUTERS / Angus Mordant
Abone olTelegram
ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 17 milyon varil azaldı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 17 milyon varil azalarak 439 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 15 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 346 milyon 800 bin varil seviyesinde kaldı.
Öte yandan, söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 1 milyon 500 bin varil artarak 219 milyon 100 bin varil oldu.

Petrol üretimi düştü

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 301 bin varil artışla 6 milyon 668 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 692 bin varil artarak 5 milyon 283 bin varile yükseldi.
Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 22-28 Temmuz haftasında 14 bin varil düşüşle 12 milyon 593 bin varil olarak kayıtlara geçti.
EIA'nın 'Temmuz 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12 milyon 560 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 850 bin varil olması bekleniyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала