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İkinci el fiyatına, yeni gibi: Sahibinden az kullanılmış satılık tabut
İkinci el fiyatına, yeni gibi: Sahibinden az kullanılmış satılık tabut
Bir internet sitesinde satışa çıkarılan ‘Sahibinden satılık az kullanılmış tabut’ ilanı görenleri hayrete düşürdü. İlan karşısında şaşkınlık yaşayan bazıları... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T18:17+0300
2023-08-03T18:40+0300
yaşam
tabut
satılık
istanbul
ilan
tiyatro
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İstanbul'un Pendik ilçesinde bir organizasyon şirketinde çalışan Yücel Korkmaz, tiyatro oyunlarında kullandıkları tabutu internet sitesi üzerinden satışa çıkardı.'Sahibinden satılık az kullanılmış tabut’ ilanını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizlemeyerek ilan sahibine mesaj attı. Kimileri ilan sahibi Korkmaz ile fiyat pazarlığına girdi, bazıları ise 'Bize ölümü hatırlattın' mesajları attı.Sahibinden az kullanılmış tabutu daha önce 350 TL’ye satışa çıkaran Yücel Korkmaz, ilanını daha sonra güncelleyerek fiyatı bin 500 TL’ye çıkardı.‘Tabut ikinci el fiyatına, yeni gibi'Korkmaz, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:“İlanı sosyal medyaya koydum, 350 TL fiyat ile. Bir arkadaş da bana yazdı ‘250 TL olur mu?’ dedi. Ben de ‘Sana bedava olsun ne yapacaksın?’ diye sordum, bana gülücük mesajı attı. Ama şimdi güncelledim, tabut ikinci el fiyatına, yeni gibi, tiyatrolarda kullandık çok hasarı yok, alıcısı varsa benle iletişime geçebilir, şimdiden hayırlı olsun. Birkaç kişi şaşkın ifade içeren emoji attı. Şaşırdılar çoğunlukla, şaşırıyorlar. Sosyal medyaya attığımda bazıları ‘Ne güzel bize ölümü hatırlattın’ diye mesaj attılar. Mesaj atanlara ‘Ne yapacaksınız?’ diye sorduğumda ‘Merak ettik kullanmayacağız’ dediler. Tabut yapan dükkanların marangozların iletişimleri internette var ama böyle ikinci el tabut satışı yapan hiç görmedim, ben de bir farkındalık olsun diye, hem de ölümü hatırlatmak için böyle bir şey yaptım. Bir gün bu tabutun da lazım olacağını hatırlatmak istedim. Yaklaşık 6 senedir bu tabut biz de tiyatrolarda kullandık, bazen depoda gördüğümüz zaman ölümü hatırlatıyordu, ürperti hissettik. Boş bile olsa insanı soğuk bir duyguya sokuyor, ama ölümü de hatırlamak gerekiyor. Tabut için sosyal medyada Beyaz Melek, Beyaz At gibi yorumlar geldi. Kur fiyatları da arttığı için fiyat arttı, şu an bin 500 TL'ye satıyorum.”
https://sputniknews.com.tr/20230713/serdar-ortacin-tabutu-calindi-hirsizdan-ani-olarak-aldim-notu-1073502902.html
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tabut, satılık, istanbul, ilan, tiyatro
tabut, satılık, istanbul, ilan, tiyatro

İkinci el fiyatına, yeni gibi: Sahibinden az kullanılmış satılık tabut

18:17 03.08.2023 (güncellendi: 18:40 03.08.2023)
© İHAİstanbul'un Pendik ilçesinde bir internet sitesinde satışa çıkarılan 'Sahibinden satılık az kullanılmış tabut' ilanı görenleri hayrete düşürdü.
İstanbul'un Pendik ilçesinde bir internet sitesinde satışa çıkarılan 'Sahibinden satılık az kullanılmış tabut' ilanı görenleri hayrete düşürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© İHA
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Bir internet sitesinde satışa çıkarılan ‘Sahibinden satılık az kullanılmış tabut’ ilanı görenleri hayrete düşürdü. İlan karşısında şaşkınlık yaşayan bazıları pazarlığa girerken bazıları ise tepki gösterdi. İlan sahibi Yücel Korkmaz, "Kur fiyatları arttığı için fiyat arttı, şu an bin 500 TL'ye satıyorum” dedi.
İstanbul'un Pendik ilçesinde bir organizasyon şirketinde çalışan Yücel Korkmaz, tiyatro oyunlarında kullandıkları tabutu internet sitesi üzerinden satışa çıkardı.
'Sahibinden satılık az kullanılmış tabut’ ilanını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizlemeyerek ilan sahibine mesaj attı. Kimileri ilan sahibi Korkmaz ile fiyat pazarlığına girdi, bazıları ise 'Bize ölümü hatırlattın' mesajları attı.
Sahibinden az kullanılmış tabutu daha önce 350 TL’ye satışa çıkaran Yücel Korkmaz, ilanını daha sonra güncelleyerek fiyatı bin 500 TL’ye çıkardı.
© İHASatılık tabut
Satılık tabut - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
Satılık tabut
© İHA

‘Tabut ikinci el fiyatına, yeni gibi'

Korkmaz, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
İlanı sosyal medyaya koydum, 350 TL fiyat ile. Bir arkadaş da bana yazdı ‘250 TL olur mu?’ dedi. Ben de ‘Sana bedava olsun ne yapacaksın?’ diye sordum, bana gülücük mesajı attı. Ama şimdi güncelledim, tabut ikinci el fiyatına, yeni gibi, tiyatrolarda kullandık çok hasarı yok, alıcısı varsa benle iletişime geçebilir, şimdiden hayırlı olsun. Birkaç kişi şaşkın ifade içeren emoji attı. Şaşırdılar çoğunlukla, şaşırıyorlar. Sosyal medyaya attığımda bazıları ‘Ne güzel bize ölümü hatırlattın’ diye mesaj attılar. Mesaj atanlara ‘Ne yapacaksınız?’ diye sorduğumda ‘Merak ettik kullanmayacağız’ dediler. Tabut yapan dükkanların marangozların iletişimleri internette var ama böyle ikinci el tabut satışı yapan hiç görmedim, ben de bir farkındalık olsun diye, hem de ölümü hatırlatmak için böyle bir şey yaptım. Bir gün bu tabutun da lazım olacağını hatırlatmak istedim. Yaklaşık 6 senedir bu tabut biz de tiyatrolarda kullandık, bazen depoda gördüğümüz zaman ölümü hatırlatıyordu, ürperti hissettik. Boş bile olsa insanı soğuk bir duyguya sokuyor, ama ölümü de hatırlamak gerekiyor. Tabut için sosyal medyada Beyaz Melek, Beyaz At gibi yorumlar geldi. Kur fiyatları da arttığı için fiyat arttı, şu an bin 500 TL'ye satıyorum.”
© İHAİlan sahibi Yücel Korkmaz, "Kur fiyatları arttığı için fiyat arttı, şu an bin 500 TL'ye satıyorum" dedi.
İlan sahibi Yücel Korkmaz, Kur fiyatları arttığı için fiyat arttı, şu an bin 500 TL'ye satıyorum dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
İlan sahibi Yücel Korkmaz, "Kur fiyatları arttığı için fiyat arttı, şu an bin 500 TL'ye satıyorum" dedi.
© İHA
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