https://sputniknews.com.tr/20230713/serdar-ortacin-tabutu-calindi-hirsizdan-ani-olarak-aldim-notu-1073502902.html
Serdar Ortaç'ın tabutu çalındı: Hırsızdan 'Anı olarak aldım' notu
Serdar Ortaç'ın tabutu çalındı: Hırsızdan 'Anı olarak aldım' notu
'Bilsem ki' isimli şarkısına Mehmet Çevik ile beraber yeni bir klip çeken Serdar Ortaç'ın klipte kullandığı tabut çalındı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T13:36+0300
2023-07-13T13:36+0300
2023-07-13T13:37+0300
yaşam
serdar ortaç
tabut
hırsızlık
not
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Serdar Ortaç, Mehmet Çevik isimli şarkıcı ile 'Bilsem ki' şarkısına çektiği klipte beyaz bir tabut kullandı.Mehmet Çevik’in deposunda bulunan tabutun çalındığı ortaya çıktı.Snob Magazin’in haberine göre, Bursa'da bulunan depodan sadece tabut çalındı.Hırsızlık yapan kişi, "Amacım asla hırsızlık değil. Klipte kullanılan tabutu hayranınız olarak sizden bir anı olarak aldım" yazılı bir not bıraktı.Çevik'in, hayranı olduğunu söyleyen kişiden şikâyetçi olmadığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230601/25-ay-once-kardesini-kaybetmisti-serdar-ortac-tabutla-cektikleri-klibi-uzuntuden-6-kez-iptal-etti-1071894872.html
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serdar ortaç, tabut, hırsızlık, not
serdar ortaç, tabut, hırsızlık, not
Serdar Ortaç'ın tabutu çalındı: Hırsızdan 'Anı olarak aldım' notu
13:36 13.07.2023 (güncellendi: 13:37 13.07.2023) Abone ol
'Bilsem ki' isimli şarkısına Mehmet Çevik ile beraber yeni bir klip çeken Serdar Ortaç'ın klipte kullandığı tabut çalındı.
Serdar Ortaç, Mehmet Çevik isimli şarkıcı ile 'Bilsem ki' şarkısına çektiği klipte beyaz bir tabut kullandı.
Mehmet Çevik’in deposunda bulunan tabutun çalındığı ortaya çıktı.
Snob Magazin’in haberine göre,
Bursa'da bulunan depodan sadece tabut
çalındı.
Hırsızlık yapan kişi, "Amacım asla hırsızlık değil. Klipte kullanılan tabutu hayranınız olarak sizden bir anı olarak aldım" yazılı bir not bıraktı.
Çevik'in, hayranı olduğunu söyleyen kişiden şikâyetçi olmadığı öğrenildi.