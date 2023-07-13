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Serdar Ortaç'ın tabutu çalındı: Hırsızdan 'Anı olarak aldım' notu
Serdar Ortaç'ın tabutu çalındı: Hırsızdan 'Anı olarak aldım' notu
'Bilsem ki' isimli şarkısına Mehmet Çevik ile beraber yeni bir klip çeken Serdar Ortaç'ın klipte kullandığı tabut çalındı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
serdar ortaç
tabut
hırsızlık
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Serdar Ortaç, Mehmet Çevik isimli şarkıcı ile 'Bilsem ki' şarkısına çektiği klipte beyaz bir tabut kullandı.Mehmet Çevik’in deposunda bulunan tabutun çalındığı ortaya çıktı.Snob Magazin’in haberine göre, Bursa'da bulunan depodan sadece tabut çalındı.Hırsızlık yapan kişi, "Amacım asla hırsızlık değil. Klipte kullanılan tabutu hayranınız olarak sizden bir anı olarak aldım" yazılı bir not bıraktı.Çevik'in, hayranı olduğunu söyleyen kişiden şikâyetçi olmadığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230601/25-ay-once-kardesini-kaybetmisti-serdar-ortac-tabutla-cektikleri-klibi-uzuntuden-6-kez-iptal-etti-1071894872.html
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Serdar Ortaç'ın tabutu çalındı: Hırsızdan 'Anı olarak aldım' notu

13:36 13.07.2023 (güncellendi: 13:37 13.07.2023)
© İHA Serdar Ortaç ve klip çekimi
 Serdar Ortaç ve klip çekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© İHA
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'Bilsem ki' isimli şarkısına Mehmet Çevik ile beraber yeni bir klip çeken Serdar Ortaç'ın klipte kullandığı tabut çalındı.
Serdar Ortaç, Mehmet Çevik isimli şarkıcı ile 'Bilsem ki' şarkısına çektiği klipte beyaz bir tabut kullandı.
Mehmet Çevik’in deposunda bulunan tabutun çalındığı ortaya çıktı.
Snob Magazin’in haberine göre, Bursa'da bulunan depodan sadece tabut çalındı.
Hırsızlık yapan kişi, "Amacım asla hırsızlık değil. Klipte kullanılan tabutu hayranınız olarak sizden bir anı olarak aldım" yazılı bir not bıraktı.
Çevik'in, hayranı olduğunu söyleyen kişiden şikâyetçi olmadığı öğrenildi.
Serdar Ortaç ve klip çekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
YAŞAM
2.5 ay önce kardeşini kaybetmişti: Serdar Ortaç tabutla çektikleri klibi üzüntüden 6 kez iptal etti
1 Haziran , 17:01
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