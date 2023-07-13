https://sputniknews.com.tr/20230713/serdar-ortacin-tabutu-calindi-hirsizdan-ani-olarak-aldim-notu-1073502902.html

Serdar Ortaç'ın tabutu çalındı: Hırsızdan 'Anı olarak aldım' notu

Serdar Ortaç'ın tabutu çalındı: Hırsızdan 'Anı olarak aldım' notu

'Bilsem ki' isimli şarkısına Mehmet Çevik ile beraber yeni bir klip çeken Serdar Ortaç'ın klipte kullandığı tabut çalındı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T13:36+0300

2023-07-13T13:36+0300

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yaşam

serdar ortaç

tabut

hırsızlık

not

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Serdar Ortaç, Mehmet Çevik isimli şarkıcı ile 'Bilsem ki' şarkısına çektiği klipte beyaz bir tabut kullandı.Mehmet Çevik’in deposunda bulunan tabutun çalındığı ortaya çıktı.Snob Magazin’in haberine göre, Bursa'da bulunan depodan sadece tabut çalındı.Hırsızlık yapan kişi, "Amacım asla hırsızlık değil. Klipte kullanılan tabutu hayranınız olarak sizden bir anı olarak aldım" yazılı bir not bıraktı.Çevik'in, hayranı olduğunu söyleyen kişiden şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230601/25-ay-once-kardesini-kaybetmisti-serdar-ortac-tabutla-cektikleri-klibi-uzuntuden-6-kez-iptal-etti-1071894872.html

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serdar ortaç, tabut, hırsızlık, not