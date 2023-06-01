https://sputniknews.com.tr/20230601/25-ay-once-kardesini-kaybetmisti-serdar-ortac-tabutla-cektikleri-klibi-uzuntuden-6-kez-iptal-etti-1071894872.html
2.5 ay önce kardeşini kaybetmişti: Serdar Ortaç tabutla çektikleri klibi üzüntüden 6 kez iptal etti
2.5 ay önce kardeşini kaybetmişti: Serdar Ortaç tabutla çektikleri klibi üzüntüden 6 kez iptal etti
Yaklaşık 2.5 ay önce kardeşini kaybeden Serdar Ortaç, klipte Mehmet Çevik ile birlikte tabut taşıdı. Serdar Ortaç'ın, yaşadığı üzüntüden dolayı çekimlerin... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T17:01+0300
2023-06-01T17:01+0300
2023-06-01T17:04+0300
yaşam
serdar ortaç
klip
çekim
iptal
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Şarkıcı Mehmet Çevik, yeni single çalışması için Serdar Ortaç’la işbirliği yaptı. Çevik'e sevilen şarkılarından biri olan ‘Bilsem Ki’yi veren Serdar Ortaç, klip için genç meslektaşıyla birlikte kamera karşısına geçti.Çekimleri tamamlayamadıSenaryo gereği klipte Mehmet Çevik ile tabut taşıyan Serdar Ortaç, yaşadığı üzüntüden dolayı çekimleri tamamlayamadı. Yönetmen Selim Akar, tabutlu sahnelerin bir çoğunu iptal etmek zorunda kaldı. Üzüntüsünü belli etmemeye çalışan Ortaç’ı zorlayan bu sahneler tamamlanamadan klip bitirildi. 2 sene önce anlaştığı, 6 kere iptal ettiği klip çekimlerini iptal etmemesi çok tartışılan Ortaç’ın klip çekimlerinde üzüntüsünden dolayı yalnızca 2 saat kaldığı belirtildi. Ayrıca klibin 2 Haziran’dan itibaren tüm dijital platformlardaki yerini alacağı öğrenildi.
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serdar ortaç, klip, çekim, iptal
serdar ortaç, klip, çekim, iptal
2.5 ay önce kardeşini kaybetmişti: Serdar Ortaç tabutla çektikleri klibi üzüntüden 6 kez iptal etti
17:01 01.06.2023 (güncellendi: 17:04 01.06.2023) Abone ol
Yaklaşık 2.5 ay önce kardeşini kaybeden Serdar Ortaç, klipte Mehmet Çevik ile birlikte tabut taşıdı. Serdar Ortaç'ın, yaşadığı üzüntüden dolayı çekimlerin tamamlanamadığı öğrenildi.
Şarkıcı Mehmet Çevik, yeni single çalışması için Serdar Ortaç’la işbirliği yaptı. Çevik'e sevilen şarkılarından biri olan ‘Bilsem Ki’yi veren Serdar Ortaç, klip için genç meslektaşıyla birlikte kamera karşısına geçti.
Çekimleri tamamlayamadı
Senaryo gereği klipte Mehmet Çevik ile tabut taşıyan Serdar Ortaç, yaşadığı üzüntüden dolayı çekimleri tamamlayamadı.
Yönetmen Selim Akar, tabutlu sahnelerin bir çoğunu iptal etmek zorunda kaldı. Üzüntüsünü belli etmemeye çalışan Ortaç’ı zorlayan bu sahneler tamamlanamadan klip bitirildi.
2 sene önce anlaştığı, 6 kere iptal ettiği klip çekimlerini iptal etmemesi çok tartışılan Ortaç’ın klip çekimlerinde üzüntüsünden dolayı yalnızca 2 saat kaldığı belirtildi. Ayrıca klibin 2 Haziran’dan itibaren tüm dijital platformlardaki yerini alacağı öğrenildi.