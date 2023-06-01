https://sputniknews.com.tr/20230601/25-ay-once-kardesini-kaybetmisti-serdar-ortac-tabutla-cektikleri-klibi-uzuntuden-6-kez-iptal-etti-1071894872.html

2.5 ay önce kardeşini kaybetmişti: Serdar Ortaç tabutla çektikleri klibi üzüntüden 6 kez iptal etti

2.5 ay önce kardeşini kaybetmişti: Serdar Ortaç tabutla çektikleri klibi üzüntüden 6 kez iptal etti

Yaklaşık 2.5 ay önce kardeşini kaybeden Serdar Ortaç, klipte Mehmet Çevik ile birlikte tabut taşıdı. Serdar Ortaç'ın, yaşadığı üzüntüden dolayı çekimlerin... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T17:01+0300

2023-06-01T17:01+0300

2023-06-01T17:04+0300

yaşam

serdar ortaç

klip

çekim

iptal

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Şarkıcı Mehmet Çevik, yeni single çalışması için Serdar Ortaç’la işbirliği yaptı. Çevik'e sevilen şarkılarından biri olan ‘Bilsem Ki’yi veren Serdar Ortaç, klip için genç meslektaşıyla birlikte kamera karşısına geçti.Çekimleri tamamlayamadıSenaryo gereği klipte Mehmet Çevik ile tabut taşıyan Serdar Ortaç, yaşadığı üzüntüden dolayı çekimleri tamamlayamadı. Yönetmen Selim Akar, tabutlu sahnelerin bir çoğunu iptal etmek zorunda kaldı. Üzüntüsünü belli etmemeye çalışan Ortaç’ı zorlayan bu sahneler tamamlanamadan klip bitirildi. 2 sene önce anlaştığı, 6 kere iptal ettiği klip çekimlerini iptal etmemesi çok tartışılan Ortaç’ın klip çekimlerinde üzüntüsünden dolayı yalnızca 2 saat kaldığı belirtildi. Ayrıca klibin 2 Haziran’dan itibaren tüm dijital platformlardaki yerini alacağı öğrenildi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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serdar ortaç, klip, çekim, iptal