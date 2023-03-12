https://sputniknews.com.tr/20230312/serdar-ortacin-kardesi-hayatini-kaybetti-1068142706.html
Serdar Ortaç'ın kardeşi hayatını kaybetti
Serdar Ortaç'ın kardeşi hayatını kaybetti
Serdar Ortaç'ın, enfeksiyon tedavisi gören kardeşi hayatını kaybetti. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T10:04+0300
2023-03-12T10:04+0300
2023-03-12T10:04+0300
yaşam
serdar ortaç
kardeş
enfeksiyon
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Serdar Ortaç'ın 2019 yılından bu yana enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti.Sertaç Ortaç “Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart pazar günü, öğle namazına takiben Suadiye Camisi’nde kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir” mesajıyla kardeşinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230310/okulda-fenalasan-7-yasindaki-lara-hayatini-kaybetti-1068072190.html
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serdar ortaç, kardeş, enfeksiyon
serdar ortaç, kardeş, enfeksiyon
Serdar Ortaç'ın kardeşi hayatını kaybetti
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Serdar Ortaç'ın, enfeksiyon tedavisi gören kardeşi hayatını kaybetti.
Serdar Ortaç'ın 2019 yılından bu yana enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti.
Sertaç Ortaç “Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart pazar günü, öğle namazına takiben Suadiye Camisi’nde kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir” mesajıyla kardeşinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.