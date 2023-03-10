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Okulda fenalaşan 7 yaşındaki Lara hayatını kaybetti
Okulda fenalaşan 7 yaşındaki Lara hayatını kaybetti
Bursa'da beden eğitimi dersinde rahatsızlanan 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Lara, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
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çocuk
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Merkez Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hüsnü Züber İlkokulu’nda 1. sınıf öğrencisi Lara K. (7) beden eğitimi dersinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı rahatsızlandı. Öğretmeni durumu fark etmesiyle birlikte sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.Lara K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük kızın ölümü ailesi, sevenleri, okuldaki arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu.
https://sputniknews.com.tr/20230307/paintboll-oynarken-kalp-krizi-geciren-genc-hayatini-kaybetti-1067944807.html
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bursa, öğrenci, çocuk
bursa, öğrenci, çocuk

Okulda fenalaşan 7 yaşındaki Lara hayatını kaybetti

10:59 10.03.2023
© İHA / AHMET BERKE ERDALOkulda hayatını kaybeden Lara
Okulda hayatını kaybeden Lara - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© İHA / AHMET BERKE ERDAL
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Bursa'da beden eğitimi dersinde rahatsızlanan 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Lara, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Merkez Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hüsnü Züber İlkokulu’nda 1. sınıf öğrencisi Lara K. (7) beden eğitimi dersinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı rahatsızlandı.
Öğretmeni durumu fark etmesiyle birlikte sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.
Lara K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük kızın ölümü ailesi, sevenleri, okuldaki arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu.
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