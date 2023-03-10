https://sputniknews.com.tr/20230310/okulda-fenalasan-7-yasindaki-lara-hayatini-kaybetti-1068072190.html
Okulda fenalaşan 7 yaşındaki Lara hayatını kaybetti
Okulda fenalaşan 7 yaşındaki Lara hayatını kaybetti
Bursa'da beden eğitimi dersinde rahatsızlanan 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Lara, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T10:59+0300
2023-03-10T10:59+0300
2023-03-10T10:59+0300
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bursa
öğrenci
çocuk
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Merkez Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hüsnü Züber İlkokulu’nda 1. sınıf öğrencisi Lara K. (7) beden eğitimi dersinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı rahatsızlandı. Öğretmeni durumu fark etmesiyle birlikte sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.Lara K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük kızın ölümü ailesi, sevenleri, okuldaki arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu.
https://sputniknews.com.tr/20230307/paintboll-oynarken-kalp-krizi-geciren-genc-hayatini-kaybetti-1067944807.html
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bursa, öğrenci, çocuk
Okulda fenalaşan 7 yaşındaki Lara hayatını kaybetti
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Bursa'da beden eğitimi dersinde rahatsızlanan 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Lara, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Merkez Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hüsnü Züber İlkokulu’nda 1. sınıf öğrencisi Lara K. (7) beden eğitimi dersinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı rahatsızlandı.
Öğretmeni durumu fark etmesiyle birlikte sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.
Lara K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük kızın ölümü ailesi, sevenleri, okuldaki arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu.