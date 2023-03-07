https://sputniknews.com.tr/20230307/paintboll-oynarken-kalp-krizi-geciren-genc-hayatini-kaybetti-1067944807.html
Paintboll oynarken kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti
Paintboll oynarken kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti
Burdur'da paintball oynadığı sırada kalp krizi geçiren 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T16:33+0300
2023-03-07T16:33+0300
2023-03-07T16:33+0300
yaşam
paintball
kalp krizi
burdur
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Burdur’da paintball oynamaya giden 20 yaşındaki Mustafa Taha Soyat, oyun sırasında kalp krizi geçirdi. İhbarla birlikte olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Soyat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine götürüldü. Burdur'dan Isparta Tıp Fakültesine sevki yapılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Soyat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Öte yandan, Mustafa Taha Soyat’ın yurt dışında yaşadığı ve tatil için Türkiye'ye geldiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/uc-depremden-sag-olarak-kurtuldu-stresten-iki-kez-kalp-krizi-gecirdi-1067325018.html
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paintball, kalp krizi, burdur
paintball, kalp krizi, burdur
Paintboll oynarken kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti
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Burdur'da paintball oynadığı sırada kalp krizi geçiren 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Burdur’da paintball oynamaya giden 20 yaşındaki Mustafa Taha Soyat, oyun sırasında kalp krizi geçirdi. İhbarla birlikte olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.
Soyat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine götürüldü. Burdur'dan Isparta Tıp Fakültesine sevki yapılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Soyat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan, Mustafa Taha Soyat’ın yurt dışında yaşadığı ve tatil için Türkiye'ye geldiği öğrenildi.