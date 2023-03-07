https://sputniknews.com.tr/20230307/paintboll-oynarken-kalp-krizi-geciren-genc-hayatini-kaybetti-1067944807.html

Paintboll oynarken kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Paintboll oynarken kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Burdur'da paintball oynadığı sırada kalp krizi geçiren 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti. 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T16:33+0300

2023-03-07T16:33+0300

2023-03-07T16:33+0300

yaşam

paintball

kalp krizi

burdur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067944010_0:212:1080:820_1920x0_80_0_0_aadf76fc5f765db8bc13ad58acd4a25f.jpg

Burdur’da paintball oynamaya giden 20 yaşındaki Mustafa Taha Soyat, oyun sırasında kalp krizi geçirdi. İhbarla birlikte olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Soyat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine götürüldü. Burdur'dan Isparta Tıp Fakültesine sevki yapılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Soyat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Öte yandan, Mustafa Taha Soyat’ın yurt dışında yaşadığı ve tatil için Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230221/uc-depremden-sag-olarak-kurtuldu-stresten-iki-kez-kalp-krizi-gecirdi-1067325018.html

burdur

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

paintball, kalp krizi, burdur