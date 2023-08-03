https://sputniknews.com.tr/20230803/rusyada-romanyali-diplomat-sayisina-kisitlama-getirildi-1074350434.html

Rusya’da Romanyalı diplomat sayısına kısıtlama getirildi

Rusya’da Romanyalı diplomat sayısına kısıtlama getirildi

Rusya, misilleme olarak Romanya’nın ülkedeki diplomatik ve konsolosluk bürolarının personel sayısına kısıtlama getirdi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T21:54+0300

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rusya

diplomat

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Romanya’nın Moskova Maslahatgüzarı Kochmin Constantin Ionita’nın bakanlığa davet edildiği belirtilerek, “Maslahatgüzara, Rusya’nın Bükreş Büyükelçiliği ve Köstence’deki Başkonsolosluğu’na yönelik getirilen kısıtlamalara simetrik karşılık olarak Romanya’nın Rusya’daki diplomatik ve konsolosluk ofislerinin personel sayısına kota getirilmesine ilişkin nota sunuldu” denildi.Açıklamada, Moskova’nın 'Bükreş’in eylemleri sonucunda gelişen duruma uygun' ek misilleme tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.Daha önce Romanya, Rusya’dan ülkedeki diplomat sayısını azaltma talebinde bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230608/romanya-rus-buyukelciligindeki-personel-sayisinin-azaltilmasini-talep-etti-1072201069.html

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