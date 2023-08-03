https://sputniknews.com.tr/20230803/rusyada-romanyali-diplomat-sayisina-kisitlama-getirildi-1074350434.html
Rusya’da Romanyalı diplomat sayısına kısıtlama getirildi
Rusya’da Romanyalı diplomat sayısına kısıtlama getirildi
Rusya, misilleme olarak Romanya’nın ülkedeki diplomatik ve konsolosluk bürolarının personel sayısına kısıtlama getirdi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T21:54+0300
2023-08-03T21:54+0300
2023-08-03T21:54+0300
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romanya
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diplomat
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Romanya’nın Moskova Maslahatgüzarı Kochmin Constantin Ionita’nın bakanlığa davet edildiği belirtilerek, “Maslahatgüzara, Rusya’nın Bükreş Büyükelçiliği ve Köstence’deki Başkonsolosluğu’na yönelik getirilen kısıtlamalara simetrik karşılık olarak Romanya’nın Rusya’daki diplomatik ve konsolosluk ofislerinin personel sayısına kota getirilmesine ilişkin nota sunuldu” denildi.Açıklamada, Moskova’nın 'Bükreş’in eylemleri sonucunda gelişen duruma uygun' ek misilleme tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.Daha önce Romanya, Rusya’dan ülkedeki diplomat sayısını azaltma talebinde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230608/romanya-rus-buyukelciligindeki-personel-sayisinin-azaltilmasini-talep-etti-1072201069.html
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Rusya’da Romanyalı diplomat sayısına kısıtlama getirildi
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Rusya, misilleme olarak Romanya’nın ülkedeki diplomatik ve konsolosluk bürolarının personel sayısına kısıtlama getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Romanya’nın Moskova Maslahatgüzarı Kochmin Constantin Ionita’nın bakanlığa davet edildiği belirtilerek, “Maslahatgüzara, Rusya’nın Bükreş Büyükelçiliği ve Köstence’deki Başkonsolosluğu’na yönelik getirilen kısıtlamalara simetrik karşılık olarak Romanya’nın Rusya’daki diplomatik ve konsolosluk ofislerinin personel sayısına kota getirilmesine ilişkin nota sunuldu” denildi.
Açıklamada, Moskova’nın 'Bükreş’in eylemleri sonucunda gelişen duruma uygun' ek misilleme tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.
Daha önce Romanya, Rusya’dan ülkedeki diplomat sayısını azaltma talebinde bulunmuştu.