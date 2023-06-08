https://sputniknews.com.tr/20230608/romanya-rus-buyukelciligindeki-personel-sayisinin-azaltilmasini-talep-etti-1072201069.html

Romanya, Rus Büyükelçiliği’ndeki personel sayısının azaltılmasını talep etti

Romanya, Rus Büyükelçiliği’ndeki personel sayısının azaltılmasını talep etti

Romanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan Bükreş Büyükelçiliği’ndeki personelinin yarıdan fazlasını azaltmasını talep etti. Bakanlığın basın dairesinden yapılan... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T22:09+0300

2023-06-08T22:09+0300

2023-06-08T22:09+0300

ukrayna krizi

romanya

rusya

diplomat

büyükelçilik

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Romanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan Bükreş Büyükelçiliği’ndeki personelinin yarıdan fazlasını azaltmasını talep etti.Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'nun talebi üzerine Rusya’nın Bükreş Büyükelçisi'ne bugün Rusya’nın Romanya'daki temsilciliğinin diplomatik ve teknik-idari personelinin, Romanya'nın Rusya’daki temsilciliğinin diplomatik ve teknik-idari personeli sayısına yakın seviye ile sınırlandırılmak üzere azaltılmasına ilişkin kararının bildirildiği ifade edildi.Böylelikle Rusya’nın, başkent Bükreş'te bulunan büyükelçiliğinde çalışan 21 diplomat ve 30 idari-teknik personel olmak üzere toplam 51 personelini azaltması gerekecek. Büyükelçilikte fiilen 11 diplomat ve 29 idari personel kalması gerekiyor.Bu kararın ikili ilişkilerin mevcut seviyesini yansıttığını kaydeden Romanya Dışişleri, Bükreş’ten kimin ayrılacağının Rus makamlarının kendileri belirleyebileceği, bunun yapılmaması durumunda Dışişleri Bakanlığı’nın diplomatik temsilciliğinin bazı çalışanlarının akreditasyonunu geri çekeceği ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230122/nyt-abd-yaklasik-4-bin-askerini-romanyada-tutmaya-devam-edecek---1066044989.html

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