https://sputniknews.com.tr/20230608/romanya-rus-buyukelciligindeki-personel-sayisinin-azaltilmasini-talep-etti-1072201069.html
Romanya, Rus Büyükelçiliği’ndeki personel sayısının azaltılmasını talep etti
Romanya, Rus Büyükelçiliği’ndeki personel sayısının azaltılmasını talep etti
Romanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan Bükreş Büyükelçiliği’ndeki personelinin yarıdan fazlasını azaltmasını talep etti. Bakanlığın basın dairesinden yapılan... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T22:09+0300
2023-06-08T22:09+0300
2023-06-08T22:09+0300
ukrayna krizi
romanya
rusya
diplomat
büyükelçilik
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Romanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan Bükreş Büyükelçiliği’ndeki personelinin yarıdan fazlasını azaltmasını talep etti.Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'nun talebi üzerine Rusya’nın Bükreş Büyükelçisi'ne bugün Rusya’nın Romanya'daki temsilciliğinin diplomatik ve teknik-idari personelinin, Romanya'nın Rusya’daki temsilciliğinin diplomatik ve teknik-idari personeli sayısına yakın seviye ile sınırlandırılmak üzere azaltılmasına ilişkin kararının bildirildiği ifade edildi.Böylelikle Rusya’nın, başkent Bükreş'te bulunan büyükelçiliğinde çalışan 21 diplomat ve 30 idari-teknik personel olmak üzere toplam 51 personelini azaltması gerekecek. Büyükelçilikte fiilen 11 diplomat ve 29 idari personel kalması gerekiyor.Bu kararın ikili ilişkilerin mevcut seviyesini yansıttığını kaydeden Romanya Dışişleri, Bükreş’ten kimin ayrılacağının Rus makamlarının kendileri belirleyebileceği, bunun yapılmaması durumunda Dışişleri Bakanlığı’nın diplomatik temsilciliğinin bazı çalışanlarının akreditasyonunu geri çekeceği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230122/nyt-abd-yaklasik-4-bin-askerini-romanyada-tutmaya-devam-edecek---1066044989.html
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romanya, rusya, diplomat, büyükelçilik
romanya, rusya, diplomat, büyükelçilik
Romanya, Rus Büyükelçiliği’ndeki personel sayısının azaltılmasını talep etti
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Romanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan Bükreş Büyükelçiliği’ndeki personelinin yarıdan fazlasını azaltmasını talep etti. Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rus Büyükelçiliği’nin 50’den fazla çalışanının 30 gün içinde ülkeyi terk etmesi gerekecek.
Romanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan Bükreş Büyükelçiliği’ndeki personelinin yarıdan fazlasını azaltmasını talep etti.
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'nun talebi üzerine Rusya’nın Bükreş Büyükelçisi'ne bugün Rusya’nın Romanya'daki temsilciliğinin diplomatik ve teknik-idari personelinin, Romanya'nın Rusya’daki temsilciliğinin diplomatik ve teknik-idari personeli sayısına yakın seviye ile sınırlandırılmak üzere azaltılmasına ilişkin kararının bildirildiği ifade edildi.
Böylelikle Rusya’nın, başkent Bükreş'te bulunan büyükelçiliğinde çalışan 21 diplomat ve 30 idari-teknik personel olmak üzere toplam 51 personelini azaltması gerekecek. Büyükelçilikte fiilen 11 diplomat ve 29 idari personel kalması gerekiyor.
Bu kararın ikili ilişkilerin mevcut seviyesini yansıttığını kaydeden Romanya Dışişleri, Bükreş’ten kimin ayrılacağının Rus makamlarının kendileri belirleyebileceği, bunun yapılmaması durumunda Dışişleri Bakanlığı’nın diplomatik temsilciliğinin bazı çalışanlarının akreditasyonunu geri çekeceği ifade edildi.