https://sputniknews.com.tr/20230803/ruslarin-avrupaya-seyahat-talebi-bu-yil-artti-1074346446.html
Rusların Avrupa’ya seyahat talebi bu yıl arttı
Rusların Avrupa’ya seyahat talebi bu yıl arttı
Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkan Yardımcısı Gorin, vize kolaylığının kaldırılması dahil mevcut zorluklara rağmen Rus turistlerin Avrupa... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T19:14+0300
2023-08-03T19:14+0300
2023-08-03T19:16+0300
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RST Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, Sputnik’e açıklamasında, “2023’te, Avrupa’ya seyahatin popülaritesinde artış görüyoruz. Vize kolaylığının kaldırılmasına ve belge inceleme süresinin artırılmasına rağmen Rus turistler Avrupa’nın popüler destinasyonlarını seçiyorlar. Burada İspanya, Yunanistan, İtalya, Fransa, Kıbrıs ve diğer ülkeler gösterilebilir” ifadesini kullandı.Rusya’dan şu anda Avrupa ülkelerine doğrudan seferlerin yapılmaması nedeniyle aktarmalı uçuş sayısının da arttığını anlatan Gorin, Rus turistlerin Avrupa’ya gitmek için İstanbul, Erivan, Bakü ve diğer şehirler üzerinde aktarmalı uçuş yapmak zorunda olduğunu anımsattı.İspanya’ya yapılan seyahat sayısında yüzde 88 artış olduğunu ve Ocak-Mart döneminde bu ülkeyi 78 bin Rus turistin ziyaret ettiğini kaydeden Gorin, “Vizelere gelince 27 ülkenin 17’si Schengen vizesi vermeye devam ediyor. Misal İspanya geçen yıl 155 bin vize verdi. Toplamda 2022’de 604 bin Schengen vizesi verildi” dedi.Gorin, “Ancak 2019’la kıyaslandığında, Avrupa’ya giden Rus turist sayısı büyük ölçüde azaldı. Yaklaşık yüzde 75-80 oranda azalma var. Ama bu yıl turistlerin bazı destinasyonlara geri dönme eğilimi var” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230803/kommersant-rus-turistler-turkiyede-odemelerini-troy-sistemi-ile-yapabilecek-1074341108.html
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Rusların Avrupa’ya seyahat talebi bu yıl arttı
19:14 03.08.2023 (güncellendi: 19:16 03.08.2023) Abone ol
Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkan Yardımcısı Gorin, vize kolaylığının kaldırılması dahil mevcut zorluklara rağmen Rus turistlerin Avrupa destinasyonuna olan talebin bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre arttığını belirtti.
RST Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, Sputnik’e açıklamasında, “2023’te, Avrupa’ya seyahatin popülaritesinde artış görüyoruz. Vize kolaylığının kaldırılmasına ve belge inceleme süresinin artırılmasına rağmen Rus turistler Avrupa’nın popüler destinasyonlarını seçiyorlar. Burada İspanya, Yunanistan, İtalya, Fransa, Kıbrıs ve diğer ülkeler gösterilebilir” ifadesini kullandı.
Rusya’dan şu anda Avrupa ülkelerine doğrudan seferlerin yapılmaması nedeniyle aktarmalı uçuş sayısının da arttığını anlatan Gorin, Rus turistlerin Avrupa’ya gitmek için İstanbul, Erivan, Bakü ve diğer şehirler üzerinde aktarmalı uçuş yapmak zorunda olduğunu anımsattı.
İspanya’ya yapılan seyahat sayısında yüzde 88 artış olduğunu ve Ocak-Mart döneminde bu ülkeyi 78 bin Rus turistin ziyaret ettiğini kaydeden Gorin, “Vizelere gelince 27 ülkenin 17’si Schengen vizesi vermeye devam ediyor. Misal İspanya geçen yıl 155 bin vize verdi. Toplamda 2022’de 604 bin Schengen vizesi verildi” dedi.
Gorin, “Ancak 2019’la kıyaslandığında, Avrupa’ya giden Rus turist sayısı büyük ölçüde azaldı. Yaklaşık yüzde 75-80 oranda azalma var. Ama bu yıl turistlerin bazı destinasyonlara geri dönme eğilimi var” diye ekledi.