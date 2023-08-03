https://sputniknews.com.tr/20230803/kommersant-rus-turistler-turkiyede-odemelerini-troy-sistemi-ile-yapabilecek-1074341108.html
Kommersant: Rus turistler Türkiye'de ödemelerini Troy sistemi ile yapabilecek
Kommersant: Rus turistler Türkiye'de ödemelerini Troy sistemi ile yapabilecek
Rus Kommersant gazetesi, Rusya vatandaşlarının Türkiye’de yerli ödeme sistemi Troy ile ödemelerini yapabileceklerini, söz konusu sistemin uygulamasının... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T16:33+0300
2023-08-03T16:33+0300
2023-08-03T16:33+0300
dünya
rusya
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rus turist
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mir
ödeme
troy
kommersant
kommersant gazetesi
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Kommersant gazetesi, Rus turistlerin Türkiye’deyken eskiden sıklıkla kullandıkları Rus ödeme sistemi Mir ile yaşanan sorunların ardından, Mir’in yerine geçebilecek yeni bir ödeme seçeneğinin kullanılabilir hale geldiğini yazıyor.Kommersant’ın haberinde, Rusya vatandaşlarının Türk ödeme sistemi Troy’u nasıl kullanabilecekleri detaylandırılıyor ve Letim uygulamasına kayıt olunması ardından Troy ödeme sistemine erişelebileceği kaydediliyor. Söz konusu ödeme sistemine Rus bankalarında bulunan ruble hesaplarından lira yatırılabileceği belirtiliyor.Rusya Merkez Bankası, Türkiye’deki bankaların geçen sene sonbaharda birbiri ardına Mir sistemini desteklemeyi bırakmaları ardından alternatif ödeme yöntemleri üstünde çalıştıklarını duyurmuştu. Rusya vatandaşlarının Türkiye’de ödeme yapabilmeleri için Troy sisteminin kullanılabilmesi olasılığı o zaman da gündeme gelmişti.Bunun yanında Kommersant, Troy ödeme sisteminin Türkiye’deki bankamatik ve pos cihazlarının hepsinde geçerli olduğunu ve bu ülkeye giden Rus turistlerin sanal kartları ile ödeme yapma konusunda sorun yaşamayacakları değerlendirmesini yapıyor.Rus gazetesinin aktardığına göre Rusya vatandaşları Troy sistemine kayıt olmaları sonrası fiziksel bir karta sahip olmayacak, ancak çevrimiçi ödeme yapabilecekler ve QR kodu ile bankamatiklerden para çekebilecekler. Ardından birkaç ay sonra da NFS olarak bilinen yakın alan iletişimi sistemi sayesinde temassız ödeme de yapabilecekler.Bununla beraber Kommersant’ın haberine göre Rus turistler, Troy sistemine aktardıkları paradan geri kalanı Türkiye’den ayrılmaları ardından Rusya’daki banka hesaplarına geri aktarabilecekler.
https://sputniknews.com.tr/20230417/rusya-merkez-bankasi-turkiyeyle-mir-kartinin-alternatifi-uzerinde-calisiyoruz-1069810042.html
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rusya, turist, rus turist, türkiye, mir, ödeme, troy, kommersant, kommersant gazetesi
rusya, turist, rus turist, türkiye, mir, ödeme, troy, kommersant, kommersant gazetesi
Kommersant: Rus turistler Türkiye'de ödemelerini Troy sistemi ile yapabilecek
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Rus Kommersant gazetesi, Rusya vatandaşlarının Türkiye’de yerli ödeme sistemi Troy ile ödemelerini yapabileceklerini, söz konusu sistemin uygulamasının Rusya’da da AppStore ve GooglePlay mağazalarından indirilebileceğini yazdı.
Kommersant gazetesi, Rus turistlerin Türkiye’deyken eskiden sıklıkla kullandıkları Rus ödeme sistemi Mir ile yaşanan sorunların ardından, Mir’in yerine geçebilecek yeni bir ödeme seçeneğinin kullanılabilir hale geldiğini yazıyor.
Kommersant’ın haberinde, Rusya vatandaşlarının Türk ödeme sistemi Troy’u nasıl kullanabilecekleri detaylandırılıyor ve Letim uygulamasına kayıt olunması ardından Troy ödeme sistemine erişelebileceği kaydediliyor. Söz konusu ödeme sistemine Rus bankalarında bulunan ruble hesaplarından lira yatırılabileceği belirtiliyor.
Rusya Merkez Bankası, Türkiye’deki bankaların geçen sene sonbaharda birbiri ardına Mir sistemini desteklemeyi bırakmaları ardından alternatif ödeme yöntemleri üstünde çalıştıklarını duyurmuştu. Rusya vatandaşlarının Türkiye’de ödeme yapabilmeleri için Troy sisteminin kullanılabilmesi olasılığı o zaman da gündeme gelmişti.
Bunun yanında Kommersant, Troy ödeme sisteminin Türkiye’deki bankamatik ve pos cihazlarının hepsinde geçerli olduğunu ve bu ülkeye giden Rus turistlerin sanal kartları ile ödeme yapma konusunda sorun yaşamayacakları değerlendirmesini yapıyor.
Rus gazetesinin aktardığına göre Rusya vatandaşları Troy sistemine kayıt olmaları sonrası fiziksel bir karta sahip olmayacak, ancak çevrimiçi ödeme yapabilecekler ve QR kodu ile bankamatiklerden para çekebilecekler. Ardından birkaç ay sonra da NFS olarak bilinen yakın alan iletişimi sistemi sayesinde temassız ödeme de yapabilecekler.
Bununla beraber Kommersant’ın haberine göre Rus turistler, Troy sistemine aktardıkları paradan geri kalanı Türkiye’den ayrılmaları ardından Rusya’daki banka hesaplarına geri aktarabilecekler.