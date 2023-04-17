https://sputniknews.com.tr/20230417/rusya-merkez-bankasi-turkiyeyle-mir-kartinin-alternatifi-uzerinde-calisiyoruz-1069810042.html

Rusya Merkez Bankası: Türkiye'yle Mir kartının alternatifi üzerinde çalışıyoruz

Rusya Merkez Bankası: Türkiye'yle Mir kartının alternatifi üzerinde çalışıyoruz

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Türkiye de dahil bir dizi ülkeyle Rus ödeme kartı Mir'in alternatifi üzerinde çalışma yürüttüklerini söyledi. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T19:31+0300

2023-04-17T19:31+0300

2023-04-17T19:31+0300

dünya

elvira nabiullina

rusya merkez bankası

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068402992_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a005524f82c6cea3d9f189ad8892e701.jpg

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da konuşan Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, Mir kartının alternatifine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi.Merkez Bankası'nın yurtdışındaki turistik destinasyonlarda Mir kartlarının kullanım altyapısını geliştirmek için aktif bir şekilde çalıştığını kaydeden Nabiullina, ancak yaptırımlar nedeniyle ilgili ülkelerin bu pazardan çekildiğini anlattı.Nabiullina, bu nedenle tüm bu ülkelerle iki taraflı çalışma yaparak bu ülkelerin kartlarına, belki de ön ödemeli kartlara diğer imkanların verilmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.Kullanıcıların ödeme yapabilmesi için ödeme sistemleri arasında bir ağ geçidi sistemi kurduklarını söyleyen Rusya Merkez Bankası Başkanı, "Bu her ülkede çalışmıyor ancak devam edeceğiz. Bu sadece bize değil, ortaklarımıza da bağlı. Yine de bu tür fırsatlar ortaya çıkacaktır, Türkiye'yle halihazırda aktif olarak çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elvira nabiullina, rusya merkez bankası, rusya