https://sputniknews.com.tr/20230803/rus-bakan-yardimcisi-turk-mevkidasiyla-tahil-anlasmasinin-iptalinin-sonuclarini-gorustu-1074350873.html

Rus bakan yardımcısı, Türk mevkidaşıyla tahıl anlaşmasının iptalinin sonuçlarını görüştü

Rus bakan yardımcısı, Türk mevkidaşıyla tahıl anlaşmasının iptalinin sonuçlarını görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in Türk mevkidaşı Burak Akçapar ile Ukrayna’dan gıda ihracatına yönelik Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T22:03+0300

2023-08-03T22:03+0300

2023-08-03T22:03+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

türkiye

sergey verşinin

tahıl anlaşması

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Verşinin, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, diplomatlar Ukrayna’dan gıda ihracatına yönelik Karadeniz Girişimi’nin sona ermesi ile oluşan durumu görüştü.Görüşmeye ilişkin açıklamada, “Yerli tarım ürünlerinin dünya pazarlarına tedarikinin normalleştirilmesine ilişkin Rusya-BM mutabakat zaptının uygulanmaması ile tamamlandıktan sonra Ukrayna gıda ihracatına yönelik ‘Karadeniz Girişimi’ etrafındaki durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230802/kremlin-rusya-sadece-kendi-sartlarinin-uygulanmasi-halinde-tahil-anlasmasina-geri-donebilir-1074280807.html

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