https://sputniknews.com.tr/20230803/rus-bakan-yardimcisi-turk-mevkidasiyla-tahil-anlasmasinin-iptalinin-sonuclarini-gorustu-1074350873.html
Rus bakan yardımcısı, Türk mevkidaşıyla tahıl anlaşmasının iptalinin sonuçlarını görüştü
Rus bakan yardımcısı, Türk mevkidaşıyla tahıl anlaşmasının iptalinin sonuçlarını görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in Türk mevkidaşı Burak Akçapar ile Ukrayna’dan gıda ihracatına yönelik Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T22:03+0300
2023-08-03T22:03+0300
2023-08-03T22:03+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
türkiye
sergey verşinin
tahıl anlaşması
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Verşinin, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, diplomatlar Ukrayna’dan gıda ihracatına yönelik Karadeniz Girişimi’nin sona ermesi ile oluşan durumu görüştü.Görüşmeye ilişkin açıklamada, “Yerli tarım ürünlerinin dünya pazarlarına tedarikinin normalleştirilmesine ilişkin Rusya-BM mutabakat zaptının uygulanmaması ile tamamlandıktan sonra Ukrayna gıda ihracatına yönelik ‘Karadeniz Girişimi’ etrafındaki durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230802/kremlin-rusya-sadece-kendi-sartlarinin-uygulanmasi-halinde-tahil-anlasmasina-geri-donebilir-1074280807.html
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rusya, ukrayna, türkiye, sergey verşinin, tahıl anlaşması
rusya, ukrayna, türkiye, sergey verşinin, tahıl anlaşması
Rus bakan yardımcısı, Türk mevkidaşıyla tahıl anlaşmasının iptalinin sonuçlarını görüştü
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in Türk mevkidaşı Burak Akçapar ile Ukrayna’dan gıda ihracatına yönelik Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın sona ermesi ile oluşan durumu görüştüğü açıklandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Verşinin, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, diplomatlar Ukrayna’dan gıda ihracatına yönelik Karadeniz Girişimi’nin sona ermesi ile oluşan durumu görüştü.
Görüşmeye ilişkin açıklamada, “Yerli tarım ürünlerinin dünya pazarlarına tedarikinin normalleştirilmesine ilişkin Rusya-BM mutabakat zaptının uygulanmaması ile tamamlandıktan sonra Ukrayna gıda ihracatına yönelik ‘Karadeniz Girişimi’ etrafındaki durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.