https://sputniknews.com.tr/20230802/kremlin-rusya-sadece-kendi-sartlarinin-uygulanmasi-halinde-tahil-anlasmasina-geri-donebilir-1074280807.html

Kremlin: Rusya sadece kendi şartlarının uygulanması halinde tahıl anlaşmasına geri dönebilir

Kremlin: Rusya sadece kendi şartlarının uygulanması halinde tahıl anlaşmasına geri dönebilir

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın tahıl anlaşmasına hemen dönmeye hazır olduğunu ancak bunun sadece anlaşmanın Rusya’yla ilgili şartlarının yerine getirilmesi... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T12:00+0300

2023-08-02T12:00+0300

2023-08-02T12:00+0300

ukrayna krizi

rusya

dmitriy peskov

tahıl anlaşması

açıklama

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Sputnik haber ajansına demecinde, “Rusya tahıl anlaşmasına hemen dönmeye hazır. Ancak Rusya’yla ilgili şartların yerine getirilmesi ardından” dedi.Peskov söz konusu açıklamayı, Rusya’nın tahıl anlaşmasına geri dönülmesi konusunu müzakere etmeye hazır olup olmadığı sorusu karşısında yaptı.ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, kendilerine ‘Rusya’nın tahıl anlaşmasını ele almaya hazır olduğunun’ söylendiğini belirtmişti.İstanbul'da Temmuz 2022'de yapılan tahıl anlaşması Rusya’nın çekilmesiyle 18 Temmuz’da son buldu.Rusya’nın tahıl anlaşmasının uzatılmasına onay vermemiş olmasının bir sebebi, anlaşmanın kendi tahılıyla ilgili kısmının yerine getirilmemiş olmasıydı.İstanbul’da imzalanan paket anlaşma, yoksul ülkelerin gıda güvenliğini sağlamak adına Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılıp uluslararası pazarlara ulaştırılmasını içerdiği gibi Rusya’nın tahıl ve gübre ürünlerinin de dünya pazarlarına ulaşımının önündeki dolaylı kısıtlamaların kaldırılmasını içeriyordu. Ancak Rusya’nın aylar boyu yaptığı uyarılara karşın bu kısıtlamalar kaldırılmadı.Bununla beraber Rusya, Ukrayna’dan çıkarılan tahılın çok küçük bir kısmının gerçekten gereksinim duyan ülkelere gittiğini ve bu nedenle tahıl anlaşmasının insani yönünü kaybedip ticarileştiği eleştirisini yapıyordu.

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rusya, dmitriy peskov, tahıl anlaşması, açıklama