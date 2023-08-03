https://sputniknews.com.tr/20230803/putinden-kararname-devlet-gonullu-birliklere-katilanlara-hayat-ve-saglik-sigortasi-yapacak-1074342675.html

Putin'den kararname: Devlet, gönüllü birliklere katılanlara hayat ve sağlık sigortası yapacak

Putin'den kararname: Devlet, gönüllü birliklere katılanlara hayat ve sağlık sigortası yapacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekata gönüllü olarak katılanlara devlet tarafından zorunlu hayat ve sağlık sigortası yapılmasını öngören... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T17:22+0300

2023-08-03T17:22+0300

2023-08-03T17:22+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

donbass

ukrayna

sağlık sigortası

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Rusya lideri Putin, Donbass ve Ukrayna'da devam eden özel askeri harekatta görev alan askerlerin ve gönüllülerin sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.Putin'in imzaladığı kararnameye göre harekata gönüllü birlikler dahilinde katılanlara ve seferberlik ve sıkıyönetim sırasında Rus ordusunun görevlerini yerine getirenlere devlet tarafından zorunlu hayat ve sağlık sigortası yapılacak.Sigorta kapsamında hayatını kaybeden gönüllülerin ailelerine, engelli hale gelen, uzuv kaybeden, ağır ve hafif yaralanan gönüllülere çeşitli tutarlarda ödeme yapılacak. Ödemeler, bir yıl içinde gerçekleştirilecek.

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rusya, vladimir putin, donbass, ukrayna, sağlık sigortası