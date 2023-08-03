https://sputniknews.com.tr/20230803/putinden-kararname-devlet-gonullu-birliklere-katilanlara-hayat-ve-saglik-sigortasi-yapacak-1074342675.html
Putin'den kararname: Devlet, gönüllü birliklere katılanlara hayat ve sağlık sigortası yapacak
Putin'den kararname: Devlet, gönüllü birliklere katılanlara hayat ve sağlık sigortası yapacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekata gönüllü olarak katılanlara devlet tarafından zorunlu hayat ve sağlık sigortası yapılmasını öngören... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T17:22+0300
2023-08-03T17:22+0300
2023-08-03T17:22+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
donbass
ukrayna
sağlık sigortası
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Rusya lideri Putin, Donbass ve Ukrayna'da devam eden özel askeri harekatta görev alan askerlerin ve gönüllülerin sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.Putin'in imzaladığı kararnameye göre harekata gönüllü birlikler dahilinde katılanlara ve seferberlik ve sıkıyönetim sırasında Rus ordusunun görevlerini yerine getirenlere devlet tarafından zorunlu hayat ve sağlık sigortası yapılacak.Sigorta kapsamında hayatını kaybeden gönüllülerin ailelerine, engelli hale gelen, uzuv kaybeden, ağır ve hafif yaralanan gönüllülere çeşitli tutarlarda ödeme yapılacak. Ödemeler, bir yıl içinde gerçekleştirilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230803/rusyada-moskovayla-siniri-olan-bolgeden-gecmeye-calisan-ukrayna-dronelari-dusuruldu-1074322883.html
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rusya, vladimir putin, donbass, ukrayna, sağlık sigortası
rusya, vladimir putin, donbass, ukrayna, sağlık sigortası
Putin'den kararname: Devlet, gönüllü birliklere katılanlara hayat ve sağlık sigortası yapacak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekata gönüllü olarak katılanlara devlet tarafından zorunlu hayat ve sağlık sigortası yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Rusya lideri Putin, Donbass ve Ukrayna'da devam eden özel askeri harekatta görev alan askerlerin ve gönüllülerin sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Putin'in imzaladığı kararnameye göre harekata gönüllü birlikler dahilinde katılanlara ve seferberlik ve sıkıyönetim sırasında Rus ordusunun görevlerini yerine getirenlere devlet tarafından zorunlu hayat ve sağlık sigortası yapılacak.
Sigorta kapsamında hayatını kaybeden gönüllülerin ailelerine, engelli hale gelen, uzuv kaybeden, ağır ve hafif yaralanan gönüllülere çeşitli tutarlarda ödeme yapılacak. Ödemeler, bir yıl içinde gerçekleştirilecek.