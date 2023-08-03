https://sputniknews.com.tr/20230803/rusyada-moskovayla-siniri-olan-bolgeden-gecmeye-calisan-ukrayna-dronelari-dusuruldu-1074322883.html

Rusya'da Moskova'yla sınırı olan bölgeden geçmeye çalışan Ukrayna drone'ları düşürüldü

Rusya'da Moskova'yla sınırı olan bölgeden geçmeye çalışan Ukrayna drone'ları düşürüldü

Rusya’nın başkenti Moskova ile sınırı olan Kaluga bölgesi üstünden geçmeye çalışan Ukrayna drone’larının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldükleri... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T11:29+0300

2023-08-03T11:29+0300

2023-08-03T11:29+0300

ukrayna krizi

rusya

moskova

iha

insansız hava aracı (iha)

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Kaluga valisi Vladislav Şapşa, dün gece Kaluga bölgesi üstünden geçmeye çalışan altı drone’un hava savunma sistemleri ile düşürüldüğünü, saldırı girişimi sırasında kimsenin zarar görmediğini belirtti. Şapşa, drone’ların Kaluga bölgesinin güneybatısındayken düşürüldüklerini de ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı da saldırı girişiminin ardında Ukrayna’nın olduğunu duyurdu. Savunma Bakanlığı Yetkilileri, “Dün gece Kiev rejiminin insansız hava araçları ile Kaluga bölgesi topraklarında terör saldırısı düzenleme girişiminin önü kesilmiştir” açıklamasını yaptı.Bununla beraber Rus yetkililer, düşürülen ukrayna drone’larının hedeflerinin neresi olduğuna ilişkinse bir açıklama yapmadı.Kaluga bölgesi Moskova’nın güneybatısında yer alıyor ve bölgeye daha önce de drone saldırıları gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Nitekim haziran başında bölgede ‘tanımlanamayan cisimler’ fark edilmiş ve söz konusu araçların görülmesi ardından patlamalar meydana gelmişti.

rusya

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rusya, moskova, iha, insansız hava aracı (iha)