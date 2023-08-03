https://sputniknews.com.tr/20230803/rusyada-moskovayla-siniri-olan-bolgeden-gecmeye-calisan-ukrayna-dronelari-dusuruldu-1074322883.html
Rusya'da Moskova'yla sınırı olan bölgeden geçmeye çalışan Ukrayna drone'ları düşürüldü
Rusya'da Moskova'yla sınırı olan bölgeden geçmeye çalışan Ukrayna drone'ları düşürüldü
Rusya’nın başkenti Moskova ile sınırı olan Kaluga bölgesi üstünden geçmeye çalışan Ukrayna drone’larının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldükleri... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T11:29+0300
2023-08-03T11:29+0300
2023-08-03T11:29+0300
ukrayna krizi
rusya
moskova
iha
insansız hava aracı (iha)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/1f/1053310388_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ee9fcdeb6129b17ab4fd4c35a47c3197.jpg
Kaluga valisi Vladislav Şapşa, dün gece Kaluga bölgesi üstünden geçmeye çalışan altı drone’un hava savunma sistemleri ile düşürüldüğünü, saldırı girişimi sırasında kimsenin zarar görmediğini belirtti. Şapşa, drone’ların Kaluga bölgesinin güneybatısındayken düşürüldüklerini de ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı da saldırı girişiminin ardında Ukrayna’nın olduğunu duyurdu. Savunma Bakanlığı Yetkilileri, “Dün gece Kiev rejiminin insansız hava araçları ile Kaluga bölgesi topraklarında terör saldırısı düzenleme girişiminin önü kesilmiştir” açıklamasını yaptı.Bununla beraber Rus yetkililer, düşürülen ukrayna drone’larının hedeflerinin neresi olduğuna ilişkinse bir açıklama yapmadı.Kaluga bölgesi Moskova’nın güneybatısında yer alıyor ve bölgeye daha önce de drone saldırıları gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Nitekim haziran başında bölgede ‘tanımlanamayan cisimler’ fark edilmiş ve söz konusu araçların görülmesi ardından patlamalar meydana gelmişti.
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/1f/1053310388_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_01aff872d6921a0bb1e3da9a593d47be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, moskova, iha, insansız hava aracı (iha)
rusya, moskova, iha, insansız hava aracı (iha)
Rusya'da Moskova'yla sınırı olan bölgeden geçmeye çalışan Ukrayna drone'ları düşürüldü
Abone ol
Rusya’nın başkenti Moskova ile sınırı olan Kaluga bölgesi üstünden geçmeye çalışan Ukrayna drone’larının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldükleri belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırı girişiminin ardında Ukrayna’nın olduğunu kaydetti.
Kaluga valisi Vladislav Şapşa, dün gece Kaluga bölgesi üstünden geçmeye çalışan altı drone’un hava savunma sistemleri ile düşürüldüğünü, saldırı girişimi sırasında kimsenin zarar görmediğini belirtti. Şapşa, drone’ların Kaluga bölgesinin güneybatısındayken düşürüldüklerini de ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığı da saldırı girişiminin ardında Ukrayna’nın olduğunu duyurdu. Savunma Bakanlığı Yetkilileri, “Dün gece Kiev rejiminin insansız hava araçları ile Kaluga bölgesi topraklarında terör saldırısı düzenleme girişiminin önü kesilmiştir” açıklamasını yaptı.
Bununla beraber Rus yetkililer, düşürülen ukrayna drone’larının hedeflerinin neresi olduğuna ilişkinse bir açıklama yapmadı.
Kaluga bölgesi Moskova’nın güneybatısında yer alıyor ve bölgeye daha önce de drone saldırıları gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Nitekim haziran başında bölgede ‘tanımlanamayan cisimler’ fark edilmiş ve söz konusu araçların görülmesi ardından patlamalar meydana gelmişti.