Murat Karayalçın: CHP'de taraflar 'evet' derse geçici genel başkan olurum

"20 il başkanımızın yaptığı toplantı hakkında bilgim yok. Ben uzunca bir süredir çıktığım televizyon programlarında İmamoğlu'nun İBB Başkan adayı olması gerektiğini seslendiriyorum. Bunu bir kader kilitlenmesi olarak nitelendiriyorum. İmamoğlu, İBB Başkan adayı olmak zorundadır ifadesini kullanıyorum. Önceki günde Ekrem Bey'e 'ben sizin ağabeyinizim, kusura bakma benim düşüncem İBB Başkan adayı olmanız, gönül koyma' dedim. Kemal Bey'in de kader kilitlenmesi içinde olduğu kanısındayım; Ekrem Bey'in aday gösterilmesi konusunda. Parti genel merkezimiz Ekrem Bey'i aday göstermek zorunda, Ekrem Bey de aday olmak zorunda. Dediklerimi tebessümle karşıladı. Bu görüşümde ısrarlıyım. Hiçbir seçim garanti değil, hazırlık yapmak gerekiyor.