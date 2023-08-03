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Murat Karayalçın: CHP'de taraflar 'evet' derse geçici genel başkan olurum
Murat Karayalçın: CHP'de taraflar 'evet' derse geçici genel başkan olurum
Eski Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'deki tüm tarafların kabul etmesi durumunda geçici genel başkan olmayı kabul... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T13:30+0300
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TV100'de Farklı Açılar programına konuk olan Karayalçın, Kübra Par ve Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtladı. Karayalçın, şunları söyledi:'Parti genel merkezimiz Ekrem Bey'i aday göstermek zorunda'Genel başkanlık açıklaması'Bölünme riski görüyorum'
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murat karayalçın, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu
murat karayalçın, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu

Murat Karayalçın: CHP'de taraflar 'evet' derse geçici genel başkan olurum

13:30 03.08.2023
© AA / Güven Yılmaz Murat Karayalçın
Murat Karayalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA / Güven Yılmaz
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Eski Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'deki tüm tarafların kabul etmesi durumunda geçici genel başkan olmayı kabul edebileceğini belirtti.
TV100'de Farklı Açılar programına konuk olan Karayalçın, Kübra Par ve Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtladı. Karayalçın, şunları söyledi:

'Parti genel merkezimiz Ekrem Bey'i aday göstermek zorunda'

"20 il başkanımızın yaptığı toplantı hakkında bilgim yok. Ben uzunca bir süredir çıktığım televizyon programlarında İmamoğlu'nun İBB Başkan adayı olması gerektiğini seslendiriyorum. Bunu bir kader kilitlenmesi olarak nitelendiriyorum. İmamoğlu, İBB Başkan adayı olmak zorundadır ifadesini kullanıyorum. Önceki günde Ekrem Bey'e 'ben sizin ağabeyinizim, kusura bakma benim düşüncem İBB Başkan adayı olmanız, gönül koyma' dedim. Kemal Bey'in de kader kilitlenmesi içinde olduğu kanısındayım; Ekrem Bey'in aday gösterilmesi konusunda. Parti genel merkezimiz Ekrem Bey'i aday göstermek zorunda, Ekrem Bey de aday olmak zorunda. Dediklerimi tebessümle karşıladı. Bu görüşümde ısrarlıyım. Hiçbir seçim garanti değil, hazırlık yapmak gerekiyor.

Genel başkanlık açıklaması

'Ağabey' formülünün doğru olduğu kanısında değilim. Bu tür bir düzenleme bizim tüzüğümüze de siyasetimize de terstir. Tarafların tümü anlaşırsa evet derim. Ben kıdemli bir partiliyim, içinde bulunduğumuz durumun aşılması için bireysel olarak görüşlerimi proje metni haline getirdim. Tüzüğümüz parti hukukudur, 100 yıllık partiyiz. Parti hukukunda ne öngörülüyorsa o yapılır.

'Bölünme riski görüyorum'

CHP'de bölünme riski görüyorum. Daha doğrusu duyuyorum. O da beni rahatsız ediyor. Yeniden SHP açılsın, keşke kapanmasaydı diyenler var. CHP'nin durumuyla ilgili çok olumsuz yorumlar yapanlarda var. Bu süreçte tüm partililere, partimizin içinde bulunduğu süreçle ilgili tartışmalara katılın diyorum. Bu tartışmalarda parti bütünlüğünü korumalıyız. Başta genel başkan olmak üzere birbirimizin saygınlığını gözetmeliyiz. Açık olmalı ve parti hukukuna uygun davranmalıyız. Bu tartışmalar yeterince yapılmıyor."
İmamoğlu, eski CHP başkanları ile buluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
POLİTİKA
İmamoğlu, eski CHP başkanları ile buluştu
1 Ağustos, 16:21
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