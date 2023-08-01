https://sputniknews.com.tr/20230801/imamoglu-eski-chp-baskanlari-ile-bulustu-1074249040.html
İmamoğlu, eski CHP başkanları ile buluştu
İmamoğlu, eski CHP başkanları ile buluştu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği festivaldeki bir yemekte CHP'nin eski genel başkanları Altan... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T16:21+0300
2023-08-01T16:21+0300
2023-08-01T16:21+0300
politika
ekrem imamoğlu
altan öymen
cumhuriyet halk partisi (chp)
murat karayalçın
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Geçtiğimiz hafta CHP’nin önde gelen isimleriyle gerçekleştirdiği çevrim içi toplantıyla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen festivaldeki bir yemekte, partinin eski genel başkanlarıyla buluştu.İmamoğlu, bu buluşmada eski genel başkanlardan Altan Öymen, Hikmet Çetin ve SHP’nin eski genel başkanı Murat Karayalçın’la bir fotoğraf çektirdi.Buluşmaya katılan isimler, yemekte değişim tartışmaları ve partideki kurultay sürecinin gündeme geldiğini ifade ettiler.Görüşme sonrası NTV'ye konuşan Karayalçın, “Partide oligarşik bir yapı var. Demokrasiyi tabana yaymalıyız. Örgütleri yeterince çalıştıramadık, seçimleri bu yüzden kaybettik.” dedi. Murat Karayalçın, “Partiliye Mektup” adında bir bildiri hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi.Karayalçın bildiri yayımlayacakKarayalçın, bu bildiride CHP Parti Meclisi’ndeki (PM) üye sayısının 200’e çıkarılması gerektiğini, 81 ilden 1 temsilcinin de PM’ye girmesi gerektiğini söyleyecek.Karayalçın, Ekrem İmamoğlu’nun İBB’nin başında kalmasının bir “zorunluluk” olduğu ifadesini kullandı, bunu “kader kilitlenmesi” olarak yorumladı.Görüşmedeki genel başkanlardan Hikmet Çetin de 31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek yerel seçimlerde CHP’nin İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu aday göstermesi gerektiğini söyledi.
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ekrem imamoğlu, altan öymen, cumhuriyet halk partisi (chp), murat karayalçın
ekrem imamoğlu, altan öymen, cumhuriyet halk partisi (chp), murat karayalçın
İmamoğlu, eski CHP başkanları ile buluştu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği festivaldeki bir yemekte CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile buluştu. Görüşmede, partideki “değişim” tartışmaları ve kurultay süreci gündeme geldi.
Geçtiğimiz hafta CHP’nin önde gelen isimleriyle gerçekleştirdiği çevrim içi toplantıyla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen festivaldeki bir yemekte, partinin eski genel başkanlarıyla buluştu.
İmamoğlu, bu buluşmada eski genel başkanlardan Altan Öymen, Hikmet Çetin ve SHP’nin eski genel başkanı Murat Karayalçın’la bir fotoğraf çektirdi.
Buluşmaya katılan isimler, yemekte değişim tartışmaları ve partideki kurultay sürecinin gündeme geldiğini ifade ettiler.
Görüşme sonrası NTV'ye konuşan Karayalçın, “Partide oligarşik bir yapı var. Demokrasiyi tabana yaymalıyız. Örgütleri yeterince çalıştıramadık, seçimleri bu yüzden kaybettik.” dedi. Murat Karayalçın, “Partiliye Mektup” adında bir bildiri hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi.
Karayalçın bildiri yayımlayacak
Karayalçın, bu bildiride CHP Parti Meclisi’ndeki (PM) üye sayısının 200’e çıkarılması gerektiğini, 81 ilden 1 temsilcinin de PM’ye girmesi gerektiğini söyleyecek.
Karayalçın, Ekrem İmamoğlu’nun İBB’nin başında kalmasının bir “zorunluluk” olduğu ifadesini kullandı, bunu “kader kilitlenmesi” olarak yorumladı.
Görüşmedeki genel başkanlardan Hikmet Çetin de 31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek yerel seçimlerde CHP’nin İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu aday göstermesi gerektiğini söyledi.