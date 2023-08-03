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https://sputniknews.com.tr/20230803/merkez-bankasi-rezervleri-1138-milyar-dolara-yukseldi-1074336270.html
Merkez Bankası rezervleri 113.8 milyar dolara yükseldi
Merkez Bankası rezervleri 113.8 milyar dolara yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 28 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 223 milyon dolar artarak 113 milyar 774 milyon... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T15:21+0300
2023-08-03T15:21+0300
ekonomi
merkez bankası
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 28 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 673 milyon dolar artışla 72 milyar 349 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 21 Temmuz'da 71 milyar 675 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri 451 milyon dolar azalarak 41 milyar 876 milyon dolardan, 41 milyar 425 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 223 milyon dolar artışla 113 milyar 551 milyon dolardan 113 milyar 774 milyon dolara yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20230727/merkez-bankasi-baskani-erkan-2025-yili-sonrasini-istikrar-doneminin-baslangici-olarak-goruyoruz-1074043127.html
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merkez bankası, rezerv, nakit rezerv
merkez bankası, rezerv, nakit rezerv

Merkez Bankası rezervleri 113.8 milyar dolara yükseldi

15:21 03.08.2023
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 28 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 223 milyon dolar artarak 113 milyar 774 milyon dolara ulaştı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 28 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 673 milyon dolar artışla 72 milyar 349 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 21 Temmuz'da 71 milyar 675 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri 451 milyon dolar azalarak 41 milyar 876 milyon dolardan, 41 milyar 425 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 223 milyon dolar artışla 113 milyar 551 milyon dolardan 113 milyar 774 milyon dolara yükseldi.
Hafize Gaye Erkan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
EKONOMİ
Merkez Bankası Başkanı Erkan açıkladı: Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 22.3'ten yüzde 58'e yükseldi
27 Temmuz, 10:36
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