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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230727/merkez-bankasi-baskani-erkan-2025-yili-sonrasini-istikrar-doneminin-baslangici-olarak-goruyoruz-1074043127.html
Merkez Bankası Başkanı Erkan: 2025 yılı sonrasını istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz
Merkez Bankası Başkanı Erkan: 2025 yılı sonrasını istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 3. Enflasyon raporunu açıkladı. 2025 yılını istikrar döneminin başlangıcı olarak gördüklerini ifade eden Erkan... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T10:36+0300
2023-07-27T10:53+0300
ekonomi
hafize gaye erkan
enflasyon
merkez bankası
döviz
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-III Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından konuştu.Merkez Bankası’nın temel amacının fiyat istikrarı olduğunu belirten Erkan, "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceğiz. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz." dedi.Parasal sıkılaşmanın devam edeceğinin altını çizen Erkan, "Parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık ve almaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.'Öngördüğümüz dezenflasyon ve istikrar dönemleri öncesinde bir geçiş sürecindeyiz'Erkan, öngörülen dezenflasyon ve istikrar dönemleri öncesindeki geçiş sürecinde olduklarını belirterek, "Geçiş sürecinde, piyasalar kendi içsel dinamiklerinde dengelenmektedir. Kur ve mali tedbirler nedeniyle enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir. 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz. Dezenflasyon süreci dönemine girildiğinde, göreli fiyatlarda geçici düzeltmeler yerini kur istikrarı, iyileşen cari denge, mali disiplin, sermaye akımlarında kalıcı güçlenme ve artan rezervlere bırakacaktır. Dezenflasyon sürecinde enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler tutarlı bir şekilde iyileşmeye başlayacaktır." ifadelerini kullandı.'2025 yılı sonrasını ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz' Erkan, 2025 yılı sonrasını istikrar döneminin başlangıcı olarak gördüklerini ifade ederek, "2025 yılı sonrasını ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken, öngörülebilirlik artacaktır. Kalıcı olarak gerileyen enflasyona, yatırımlar ve nitelikli büyüme eşlik edecektir." dedi.'Seçici kredi sıkılaştırması kararlarımızın iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz'Erkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Enflasyonun gerilemesine en büyük katkı temel mal, gıda ve enerji kalemleri olmuştur. Hizmet grubunun katkısı 15 puan civarında yatay seyretmektedir. İktisadi faaliyetteki güçlü seyirde özellikle iç talep etkili. İç talebe karşın toplam arz daha ılımlı seyrediyor. Seçici kredi sıkılaştırması kararlarımızın iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz. Çıktı açığının kapanması dezenflasyon sürecinin önemli birleşeni olacaktır. Yılın ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın etkileriyle cari işlemler hesabında belirgin iyileşmesi öngörmekteyiz.Döviz kuru geçişkenliğiDöviz kuru geçişkenliği son dönemde yükselmeye başlamıştır. Mevcut durumda geçişkenlik yüzde 25 civarında. Geçişkenlik talep koşullarının güçlü olduğu dönemde hızlı gerçekleşir. Parasal sıkılaştırma süreci döviz kuru istikrarını da destekleyecek."
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hafize gaye erkan, enflasyon, merkez bankası, döviz
hafize gaye erkan, enflasyon, merkez bankası, döviz

Merkez Bankası Başkanı Erkan: 2025 yılı sonrasını istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz

10:36 27.07.2023 (güncellendi: 10:53 27.07.2023)
© AA / Emin SansarHafize Gaye Erkan
Hafize Gaye Erkan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AA / Emin Sansar
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 3. Enflasyon raporunu açıkladı. 2025 yılını istikrar döneminin başlangıcı olarak gördüklerini ifade eden Erkan, "Kalıcı olarak gerileyen enflasyona, yatırımlar ve nitelikli büyüme eşlik edecektir" dedi.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-III Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından konuştu.
Merkez Bankası’nın temel amacının fiyat istikrarı olduğunu belirten Erkan, "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceğiz. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz." dedi.
Parasal sıkılaşmanın devam edeceğinin altını çizen Erkan, "Parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık ve almaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

'Öngördüğümüz dezenflasyon ve istikrar dönemleri öncesinde bir geçiş sürecindeyiz'

Erkan, öngörülen dezenflasyon ve istikrar dönemleri öncesindeki geçiş sürecinde olduklarını belirterek, "Geçiş sürecinde, piyasalar kendi içsel dinamiklerinde dengelenmektedir. Kur ve mali tedbirler nedeniyle enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir. 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz. Dezenflasyon süreci dönemine girildiğinde, göreli fiyatlarda geçici düzeltmeler yerini kur istikrarı, iyileşen cari denge, mali disiplin, sermaye akımlarında kalıcı güçlenme ve artan rezervlere bırakacaktır. Dezenflasyon sürecinde enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler tutarlı bir şekilde iyileşmeye başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

'2025 yılı sonrasını ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz'

Erkan, 2025 yılı sonrasını istikrar döneminin başlangıcı olarak gördüklerini ifade ederek, "2025 yılı sonrasını ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken, öngörülebilirlik artacaktır. Kalıcı olarak gerileyen enflasyona, yatırımlar ve nitelikli büyüme eşlik edecektir." dedi.

'Seçici kredi sıkılaştırması kararlarımızın iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz'

Erkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Enflasyonun gerilemesine en büyük katkı temel mal, gıda ve enerji kalemleri olmuştur. Hizmet grubunun katkısı 15 puan civarında yatay seyretmektedir. İktisadi faaliyetteki güçlü seyirde özellikle iç talep etkili. İç talebe karşın toplam arz daha ılımlı seyrediyor. Seçici kredi sıkılaştırması kararlarımızın iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz. Çıktı açığının kapanması dezenflasyon sürecinin önemli birleşeni olacaktır. Yılın ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın etkileriyle cari işlemler hesabında belirgin iyileşmesi öngörmekteyiz.

Döviz kuru geçişkenliği

Döviz kuru geçişkenliği son dönemde yükselmeye başlamıştır. Mevcut durumda geçişkenlik yüzde 25 civarında. Geçişkenlik talep koşullarının güçlü olduğu dönemde hızlı gerçekleşir. Parasal sıkılaştırma süreci döviz kuru istikrarını da destekleyecek."
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