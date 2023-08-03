https://sputniknews.com.tr/20230803/litvanya-belarusla-olan-sinirimizi-kapatmaya-haziriz-1074350538.html
Litvanya: Belarus’la olan sınırımızı kapatmaya hazırız
Litvanya: Belarus’la olan sınırımızı kapatmaya hazırız
Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Belarus ile olan sınırda güvenlik önlemlerini artırdıklarını ve sınırı kapatmaya hazır olduklarını belirtti. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T21:57+0300
2023-08-03T21:57+0300
2023-08-03T21:57+0300
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Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile ortak basın toplantısında, “Belarus sınırını kapatmayı düşünüyoruz ancak bunun Polonya ve Letonya ile koordine edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.Nauseda, sınırdaki güvenlik önlemlerini artırma kararının nedeni olarak, Wagner özel askeri şirketinin Belarus’a konuşlandırılmasını gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20230801/polonya-hava-sahasi-ihlali-iddiasindan-sonra-belarus-sinirina-takviye-yapiyor-1074263472.html
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rusya, belarus, litvanya, wagner grubu
rusya, belarus, litvanya, wagner grubu
Litvanya: Belarus’la olan sınırımızı kapatmaya hazırız
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Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Belarus ile olan sınırda güvenlik önlemlerini artırdıklarını ve sınırı kapatmaya hazır olduklarını belirtti.
Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile ortak basın toplantısında, “Belarus sınırını kapatmayı düşünüyoruz ancak bunun Polonya ve Letonya ile koordine edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Nauseda, sınırdaki güvenlik önlemlerini artırma kararının nedeni olarak, Wagner özel askeri şirketinin Belarus’a konuşlandırılmasını gösterdi.