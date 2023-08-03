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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230803/litvanya-belarusla-olan-sinirimizi-kapatmaya-haziriz-1074350538.html
Litvanya: Belarus’la olan sınırımızı kapatmaya hazırız
Litvanya: Belarus’la olan sınırımızı kapatmaya hazırız
Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Belarus ile olan sınırda güvenlik önlemlerini artırdıklarını ve sınırı kapatmaya hazır olduklarını belirtti. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
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Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile ortak basın toplantısında, “Belarus sınırını kapatmayı düşünüyoruz ancak bunun Polonya ve Letonya ile koordine edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.Nauseda, sınırdaki güvenlik önlemlerini artırma kararının nedeni olarak, Wagner özel askeri şirketinin Belarus’a konuşlandırılmasını gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20230801/polonya-hava-sahasi-ihlali-iddiasindan-sonra-belarus-sinirina-takviye-yapiyor-1074263472.html
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rusya, belarus, litvanya, wagner grubu
rusya, belarus, litvanya, wagner grubu

Litvanya: Belarus’la olan sınırımızı kapatmaya hazırız

21:57 03.08.2023
© AFP 2023 / JOHN THYSLitvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda
Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AFP 2023 / JOHN THYS
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Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Belarus ile olan sınırda güvenlik önlemlerini artırdıklarını ve sınırı kapatmaya hazır olduklarını belirtti.
Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile ortak basın toplantısında, “Belarus sınırını kapatmayı düşünüyoruz ancak bunun Polonya ve Letonya ile koordine edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Nauseda, sınırdaki güvenlik önlemlerini artırma kararının nedeni olarak, Wagner özel askeri şirketinin Belarus’a konuşlandırılmasını gösterdi.
Polonya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
Ukrayna krizi
Polonya, ‘hava sahası ihlali’ iddiasından sonra Belarus sınırına takviye yapıyor
1 Ağustos, 23:07
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