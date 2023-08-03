https://sputniknews.com.tr/20230803/litvanya-belarusla-olan-sinirimizi-kapatmaya-haziriz-1074350538.html

Litvanya: Belarus’la olan sınırımızı kapatmaya hazırız

Litvanya: Belarus’la olan sınırımızı kapatmaya hazırız

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Belarus ile olan sınırda güvenlik önlemlerini artırdıklarını ve sınırı kapatmaya hazır olduklarını belirtti. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T21:57+0300

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belarus

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Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile ortak basın toplantısında, “Belarus sınırını kapatmayı düşünüyoruz ancak bunun Polonya ve Letonya ile koordine edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.Nauseda, sınırdaki güvenlik önlemlerini artırma kararının nedeni olarak, Wagner özel askeri şirketinin Belarus’a konuşlandırılmasını gösterdi.

https://sputniknews.com.tr/20230801/polonya-hava-sahasi-ihlali-iddiasindan-sonra-belarus-sinirina-takviye-yapiyor-1074263472.html

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