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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Polonya, ‘hava sahası ihlali’ iddiasından sonra Belarus sınırına takviye yapıyor
Polonya, ‘hava sahası ihlali’ iddiasından sonra Belarus sınırına takviye yapıyor
Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus helikopterlerinin ülkenin hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla Belarus sınırına askeri birlik takviyesi yapılacağını... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T23:07+0300
2023-08-01T23:07+0300
ukrayna krizi
belarus
polonya
takviye
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Polonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bakan Mariusz Błaszczak’ın, sınırdaki asker sayısını artırma ve savaş helikopterleri dahil ek güç ve araç takviye etme emrini verdiği ifade edildi.Polonya Dışişleri Bakanlığı bugün iki Belarus savaş helikopterinin ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini iddia etmişti. Bakanlık, olayla ilgili Belarus’un Varşova Büyükelçisi'ni çağırarak kararlı protestosunu dile getirilmişti.Belarus Savunma Bakanlığı, suçlamaların asılsız olduğunu açıklamış, Polonya’nın bir kez daha sınırdaki güç ve teçhizat takviyesi haklı çıkarmak için bahane aradığını savunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230724/polonya-rusya-ve-belarus-arasinda-istihkam-taburu-olusturuyor-1073928957.html
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belarus, polonya, takviye
belarus, polonya, takviye

Polonya, ‘hava sahası ihlali’ iddiasından sonra Belarus sınırına takviye yapıyor

23:07 01.08.2023
© AFP 2023Polonya ordusu
Polonya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© AFP 2023
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Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus helikopterlerinin ülkenin hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla Belarus sınırına askeri birlik takviyesi yapılacağını duyurdu.
Polonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bakan Mariusz Błaszczak’ın, sınırdaki asker sayısını artırma ve savaş helikopterleri dahil ek güç ve araç takviye etme emrini verdiği ifade edildi.
Polonya Dışişleri Bakanlığı bugün iki Belarus savaş helikopterinin ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini iddia etmişti. Bakanlık, olayla ilgili Belarus’un Varşova Büyükelçisi'ni çağırarak kararlı protestosunu dile getirilmişti.
Belarus Savunma Bakanlığı, suçlamaların asılsız olduğunu açıklamış, Polonya’nın bir kez daha sınırdaki güç ve teçhizat takviyesi haklı çıkarmak için bahane aradığını savunmuştu.
Polonya ordusu - NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2023
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