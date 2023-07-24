https://sputniknews.com.tr/20230724/polonya-rusya-ve-belarus-arasinda-istihkam-taburu-olusturuyor-1073928957.html
Polonya, Rusya ve Belarus arasında istihkam taburu oluşturuyor
Polonya, Rusya ve Belarus arasında istihkam taburu oluşturuyor
Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, Belarus ve Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi arasında yer alan Suwalki koridorundaki Augustow kentinde istihkam taburu... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T21:55+0300
2023-07-24T21:55+0300
2023-07-24T21:55+0300
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter paylaşımında, “Augustow’da yakında istihkam taburu oluşturulacak. Bu, sıfırdan inşa ettiğimiz yeni bir askeri birim ve sizi temin ederim ki sonuncusu olmayacak” dedi.Fakt haber portalının haberine göre Blaszczak, Augustow kentini ziyaret ederek gençlere yeni tabura katılma çağrısında bulundu.Geçen hafta, Polonya’nın, ülkenin batı sınırındaki askeri birlikleri doğu sınırına aktaracağı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230720/kremlin-sozcusu-peskov-polonyanin-belarus-sinirina-asker-gondermesi-endise-verici-1073760570.html
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Polonya, Rusya ve Belarus arasında istihkam taburu oluşturuyor
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Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, Belarus ve Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi arasında yer alan Suwalki koridorundaki Augustow kentinde istihkam taburu oluşturulacağını duyurdu.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter paylaşımında, “Augustow’da yakında istihkam taburu oluşturulacak. Bu, sıfırdan inşa ettiğimiz yeni bir askeri birim ve sizi temin ederim ki sonuncusu olmayacak” dedi.
Fakt haber portalının haberine göre Blaszczak, Augustow kentini ziyaret ederek gençlere yeni tabura katılma çağrısında bulundu.
Geçen hafta, Polonya’nın, ülkenin batı sınırındaki askeri birlikleri doğu sınırına aktaracağı bildirilmişti.