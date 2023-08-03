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İzmir'de lunaparkta salıncak ağaca çarptı: 6 yaralı
İzmir'de lunaparkta salıncak ağaca çarptı: 6 yaralı
İzmir’in Buca ilçesinde bulunan bir lunaparkta, salıncağın ağaca çarpması sonucu hafif şekilde yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
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izmir
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salıncak
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İzmir'de eğlenmek için lunaparka gelen vatandaşlar salıncağa bindi. Vatandaşların bindiği salıncağın döndüğü sırada, yakınında bulunan ağaca sürtmesi sonucu kaza meydana geldi.Salıncakta bulunan 6 kişi, ağaç dallarının çarpması sonucu yaralandı. Salıncakta bulunanlar panik ve korku yaşarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralandığı öğrenilen 6 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan 6 kişinin tedavilerinin ardından taburcu olacağı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230602/lunaparkta-hareket-halindeki-gondola-binmeye-calisirken-dustu-1071922578.html
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izmir, lunapark, salıncak
izmir, lunapark, salıncak

İzmir'de lunaparkta salıncak ağaca çarptı: 6 yaralı

06:00 03.08.2023
© İHAİzmir lunapark
İzmir lunapark - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© İHA
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İzmir’in Buca ilçesinde bulunan bir lunaparkta, salıncağın ağaca çarpması sonucu hafif şekilde yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de eğlenmek için lunaparka gelen vatandaşlar salıncağa bindi. Vatandaşların bindiği salıncağın döndüğü sırada, yakınında bulunan ağaca sürtmesi sonucu kaza meydana geldi.

Salıncakta bulunan 6 kişi, ağaç dallarının çarpması sonucu yaralandı. Salıncakta bulunanlar panik ve korku yaşarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralandığı öğrenilen 6 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hafif şekilde yaralanan 6 kişinin tedavilerinin ardından taburcu olacağı öğrenildi.
Lunaparkta hareket halindeki gondola binmeye çalışırken düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
TÜRKİYE
Lunaparkta hareket halindeki gondola binmeye çalışırken düştü
2 Haziran , 11:48
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