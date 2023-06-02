https://sputniknews.com.tr/20230602/lunaparkta-hareket-halindeki-gondola-binmeye-calisirken-dustu-1071922578.html
Lunaparkta hareket halindeki gondola binmeye çalışırken düştü
Lunaparkta hareket halindeki gondola binmeye çalışırken düştü
Erzurum’da meydana gelen gondol kazasında, bir kişi dengesini kaybederek boşluğa düştü. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T11:48+0300
2023-06-02T11:48+0300
2023-06-02T12:20+0300
türkiye
lunapark
gondol
kaza
video
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Erzurum Olimpiyat Parkı içinde bulunan lunaparktaki gondolda eğlenmek isteyen iki arkadaştan birisi, hareket halindeki gondola bindi ancak diğeri geride kaldı.Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, gençlerden diğerinin de harekete etmeye başlayan gondola binmeye çalıştığı görüldü. Bu esnada dengesini kaybederek aşağıda bulunan boşluğa düştü ve yaralandı.Çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle ambülansa alınan şahıs, daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yapılan müdahale sonrası genç adamın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.Olayla ilgili inceleme yapan polis, lunaparkta kazanın meydana geldi alanda inceleme yaparak yetkililerin ifadesini aldı.
https://sputniknews.com.tr/20220709/bayramin-ilk-gununde-lunapark-kazasi-gondoldan-dusen-genc-yasamini-yitirdi-1058531023.html
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Lunaparkta hareket halindeki gondola binmeye çalışırken düştü
Lunaparkta hareket halindeki gondola binmeye çalışırken düştü
2023-06-02T11:48+0300
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lunapark, gondol, kaza, video
lunapark, gondol, kaza, video
Lunaparkta hareket halindeki gondola binmeye çalışırken düştü
11:48 02.06.2023 (güncellendi: 12:20 02.06.2023) Abone ol
Erzurum’da meydana gelen gondol kazasında, bir kişi dengesini kaybederek boşluğa düştü.
Erzurum Olimpiyat Parkı içinde bulunan lunaparktaki gondolda eğlenmek isteyen iki arkadaştan birisi, hareket halindeki gondola bindi ancak diğeri geride kaldı.
Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, gençlerden diğerinin de harekete etmeye başlayan gondola binmeye çalıştığı görüldü. Bu esnada dengesini kaybederek aşağıda bulunan boşluğa düştü ve yaralandı.
Çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle ambülansa alınan şahıs, daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yapılan müdahale sonrası genç adamın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Olayla ilgili inceleme yapan polis, lunaparkta kazanın meydana geldi alanda inceleme yaparak yetkililerin ifadesini aldı.