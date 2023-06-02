https://sputniknews.com.tr/20230602/lunaparkta-hareket-halindeki-gondola-binmeye-calisirken-dustu-1071922578.html

Lunaparkta hareket halindeki gondola binmeye çalışırken düştü

Lunaparkta hareket halindeki gondola binmeye çalışırken düştü

Erzurum’da meydana gelen gondol kazasında, bir kişi dengesini kaybederek boşluğa düştü. 02.06.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

lunapark

gondol

kaza

video

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Erzurum Olimpiyat Parkı içinde bulunan lunaparktaki gondolda eğlenmek isteyen iki arkadaştan birisi, hareket halindeki gondola bindi ancak diğeri geride kaldı.Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, gençlerden diğerinin de harekete etmeye başlayan gondola binmeye çalıştığı görüldü. Bu esnada dengesini kaybederek aşağıda bulunan boşluğa düştü ve yaralandı.Çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle ambülansa alınan şahıs, daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yapılan müdahale sonrası genç adamın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.Olayla ilgili inceleme yapan polis, lunaparkta kazanın meydana geldi alanda inceleme yaparak yetkililerin ifadesini aldı.

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Lunaparkta hareket halindeki gondola binmeye çalışırken düştü Lunaparkta hareket halindeki gondola binmeye çalışırken düştü 2023-06-02T11:48+0300 true PT0M38S

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lunapark, gondol, kaza, video