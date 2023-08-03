https://sputniknews.com.tr/20230803/izmirde-lunapark-kazasi-1074337232.html
İzmir'de lunapark kazası
İzmir'de lunapark kazası
İzmir'in Buca ilçesinde, salıncağın kapanmamasından dolayı kaza meydana geldi. Salıncaktaki 6 kişi yaralandı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T15:36+0300
2023-08-03T15:36+0300
2023-08-03T15:36+0300
türkiye
izmir
lunapark
kaza
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Kaza, dün saat 23.00 sıralarında 29 Ekim Mahallesi 2205 Sokak'ta bulunan bir lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, eğlenmek için lunaparka gelen vatandaşlar salıncağa bindi. Bir süre dönen salıncak inişe geçtiği sırada kapanmamasından ötürü yakınında bulunan ağaca çarptı. Bu esnada salıncakta olan vatandaşlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan 6 kişi, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.Tedavileri tamamlanan bazı yaralıların taburcu edildiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230602/lunaparkta-hareket-halindeki-gondola-binmeye-calisirken-dustu-1071922578.html
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izmir, lunapark, kaza
İzmir'de lunapark kazası
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İzmir'in Buca ilçesinde, salıncağın kapanmamasından dolayı kaza meydana geldi. Salıncaktaki 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında 29 Ekim Mahallesi 2205 Sokak'ta bulunan bir lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, eğlenmek için lunaparka gelen vatandaşlar salıncağa bindi. Bir süre dönen salıncak inişe geçtiği sırada kapanmamasından ötürü yakınında bulunan ağaca çarptı.
Bu esnada salıncakta olan vatandaşlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan 6 kişi, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavileri tamamlanan bazı yaralıların taburcu edildiği öğrenildi.