https://sputniknews.com.tr/20230803/israil-merkez-bankasi-tartismali-yargi-duzenlemesi-nedeniyle-ekonomik-risk-seviyesini-yukseltti-1074313906.html

İsrail Merkez Bankası tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle ekonomik risk seviyesini yükseltti

İsrail Merkez Bankası tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle ekonomik risk seviyesini yükseltti

İsrail Merkez Bankası, ülkede kitlesel protestolara ve siyasi krize yol açan tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle risk seviyesini yükseltti. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T02:21+0300

2023-08-03T02:21+0300

2023-08-03T02:21+0300

dünya

israil

protesto

yargı reformu

risk

israil merkez bankası

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İsrail medyasına göre Merkez Bankası, 'makroekonomik risk seviyesini orta-düşük seviyeden orta-yüksek seviyeye' çıkardı.Bankanın 2023’ün ilk 6 ayına ilişkin raporunda, risk artışına neden olarak diğer faktörlerin yanı sıra 'İsrail'deki hukuk sistemiyle ilgili yargı düzenlemesinin sonuçlarına ilişkin belirsizlik' gösterildi.Raporda, 'yargı düzenlemesine ilişkin belirsizliğin ekonomideki risk payını artırdığı ve buna döviz kurundaki düşüşün eşlik ettiği' kaydedildi.The Times of Israel haber sitesi, geçen hafta 'hükümetin önerdiği yargı düzenlemesi konusundaki siyasi belirsizliğin, İsrail para birimi şekelin yılın başından bu yana ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 10 erimesine yol açtığını' aktarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230729/israilde-yuz-binlerce-kisi-hukumetin-yargi-duzenlemesine-karsi-yine-sokaklara-indi-1074161526.html

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israil, protesto, yargı reformu, risk, israil merkez bankası