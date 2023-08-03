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İsrail Merkez Bankası tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle ekonomik risk seviyesini yükseltti
İsrail Merkez Bankası tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle ekonomik risk seviyesini yükseltti
İsrail Merkez Bankası, ülkede kitlesel protestolara ve siyasi krize yol açan tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle risk seviyesini yükseltti. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T02:21+0300
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dünya
israil
protesto
yargı reformu
risk
israil merkez bankası
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İsrail medyasına göre Merkez Bankası, 'makroekonomik risk seviyesini orta-düşük seviyeden orta-yüksek seviyeye' çıkardı.Bankanın 2023’ün ilk 6 ayına ilişkin raporunda, risk artışına neden olarak diğer faktörlerin yanı sıra 'İsrail'deki hukuk sistemiyle ilgili yargı düzenlemesinin sonuçlarına ilişkin belirsizlik' gösterildi.Raporda, 'yargı düzenlemesine ilişkin belirsizliğin ekonomideki risk payını artırdığı ve buna döviz kurundaki düşüşün eşlik ettiği' kaydedildi.The Times of Israel haber sitesi, geçen hafta 'hükümetin önerdiği yargı düzenlemesi konusundaki siyasi belirsizliğin, İsrail para birimi şekelin yılın başından bu yana ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 10 erimesine yol açtığını' aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230729/israilde-yuz-binlerce-kisi-hukumetin-yargi-duzenlemesine-karsi-yine-sokaklara-indi-1074161526.html
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israil, protesto, yargı reformu, risk, israil merkez bankası
israil, protesto, yargı reformu, risk, israil merkez bankası

İsrail Merkez Bankası tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle ekonomik risk seviyesini yükseltti

02:21 03.08.2023
© AAEllerinde İsrail bayraklarıyla sık sık 'demokrasi' sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren dövizler taşıdı.
Ellerinde İsrail bayraklarıyla sık sık 'demokrasi' sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren dövizler taşıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA
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İsrail Merkez Bankası, ülkede kitlesel protestolara ve siyasi krize yol açan tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle risk seviyesini yükseltti.
İsrail medyasına göre Merkez Bankası, 'makroekonomik risk seviyesini orta-düşük seviyeden orta-yüksek seviyeye' çıkardı.
Bankanın 2023’ün ilk 6 ayına ilişkin raporunda, risk artışına neden olarak diğer faktörlerin yanı sıra 'İsrail'deki hukuk sistemiyle ilgili yargı düzenlemesinin sonuçlarına ilişkin belirsizlik' gösterildi.
Raporda, 'yargı düzenlemesine ilişkin belirsizliğin ekonomideki risk payını artırdığı ve buna döviz kurundaki düşüşün eşlik ettiği' kaydedildi.
The Times of Israel haber sitesi, geçen hafta 'hükümetin önerdiği yargı düzenlemesi konusundaki siyasi belirsizliğin, İsrail para birimi şekelin yılın başından bu yana ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 10 erimesine yol açtığını' aktarmıştı.
İsrail basınındaki haberlere göre, Hayfa kenti yakınlarındaki Hanna-Karkur ilçesinde yapılan protesto gösterisinde konuşan eski İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Başkanı Carmi Gillon, Ultra Ortodoks ve milliyetçi Ortodoks politikacılar, Yahudi cihadı gibi ve İsrail devleti için varoluşsal bir tehdit ifadesini kullandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2023
DÜNYA
İsrail'de yüz binlerce kişi hükümetin yargı düzenlemesine karşı yine sokaklara indi
29 Temmuz, 23:15
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