https://sputniknews.com.tr/20230729/israilde-yuz-binlerce-kisi-hukumetin-yargi-duzenlemesine-karsi-yine-sokaklara-indi-1074161526.html

İsrail'de yüz binlerce kişi hükümetin yargı düzenlemesine karşı yine sokaklara indi

İsrail'de yüz binlerce kişi hükümetin yargı düzenlemesine karşı yine sokaklara indi

Başbakan Benyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıran yasa... 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T23:15+0300

2023-07-29T23:15+0300

2023-07-29T23:15+0300

dünya

israil

yargı reformu

benyamin netanyahu

protesto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071352154_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b3cce55c5a79514467f827fc8dea0299.jpg

Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestolarında 30'uncu haftayı geride bırakıyor.Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Birüssebi, Herzliya ve Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca ayrı noktadaki gösterilere yüz binlerce İsrailli katıldı.Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de protestocular, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.Burada kurulan sahnede konuşan Netanyahu hükümeti karşıtı protesto hareketinin liderlerinden Shikhma Bressler, hükümetin yargı düzenlemesi yasasını Meclis'ten geçirmesi üzerine 'direnişi artırmaları gerektiğini ve bunu yapacaklarını' söyledi.Davullar, düdükler ve havalı kornalarla ritim tutan göstericiler, "demokrasi" sloganları attı. İsrail bayrakları taşıyan protestocular, koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi ve aşırı sağcı politikacıları eleştiren pankart, döviz ve resimler taşıdı.Alana göre kitle analizi yapan bir şirketten Kanal13'ün aldığı tahmine göre, Tel Aviv'in Kaplan Caddesi'ndeki gösteriye yaklaşık 130 bin kişi katıldı.İsrail'in kuzeyindeki Hayfa yakınlarındaki Karkur kavşağındaki bir grup gösterici bölgedeki otoyolu trafiğe kapattı. Polis yolu kapatan gruba müdahale etti ve bir kişiyi gözaltına aldı.Muhalefet liderleri de ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösterilere katıldı.Polis memurlarının resimlerinin basıldığı pankartlara ilgili soruşturma başlattıBir grup gösterici, daha önceki gösterilere müdahalesi sırasında kameralara yansıyan bazı polis memurlarının resimlerini ve isimlerini "Dikkat" yazısıyla pankartlara taşıdı.İsrail polisi, memurların isim ve resimlerinin yer aldığı pankartlarla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230722/israil-savunma-bakani-gallanttan-yargi-reformu-duzenlemesinin-ertelenmesi-cagrisi-1073833235.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, yargı reformu, benyamin netanyahu, protesto