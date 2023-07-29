https://sputniknews.com.tr/20230729/israilde-yuz-binlerce-kisi-hukumetin-yargi-duzenlemesine-karsi-yine-sokaklara-indi-1074161526.html
İsrail'de yüz binlerce kişi hükümetin yargı düzenlemesine karşı yine sokaklara indi
İsrail'de yüz binlerce kişi hükümetin yargı düzenlemesine karşı yine sokaklara indi
Başbakan Benyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıran yasa... 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T23:15+0300
2023-07-29T23:15+0300
2023-07-29T23:15+0300
dünya
israil
yargı reformu
benyamin netanyahu
protesto
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Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestolarında 30'uncu haftayı geride bırakıyor.Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Birüssebi, Herzliya ve Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca ayrı noktadaki gösterilere yüz binlerce İsrailli katıldı.Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de protestocular, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.Burada kurulan sahnede konuşan Netanyahu hükümeti karşıtı protesto hareketinin liderlerinden Shikhma Bressler, hükümetin yargı düzenlemesi yasasını Meclis'ten geçirmesi üzerine 'direnişi artırmaları gerektiğini ve bunu yapacaklarını' söyledi.Davullar, düdükler ve havalı kornalarla ritim tutan göstericiler, "demokrasi" sloganları attı. İsrail bayrakları taşıyan protestocular, koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi ve aşırı sağcı politikacıları eleştiren pankart, döviz ve resimler taşıdı.Alana göre kitle analizi yapan bir şirketten Kanal13'ün aldığı tahmine göre, Tel Aviv'in Kaplan Caddesi'ndeki gösteriye yaklaşık 130 bin kişi katıldı.İsrail'in kuzeyindeki Hayfa yakınlarındaki Karkur kavşağındaki bir grup gösterici bölgedeki otoyolu trafiğe kapattı. Polis yolu kapatan gruba müdahale etti ve bir kişiyi gözaltına aldı.Muhalefet liderleri de ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösterilere katıldı.Polis memurlarının resimlerinin basıldığı pankartlara ilgili soruşturma başlattıBir grup gösterici, daha önceki gösterilere müdahalesi sırasında kameralara yansıyan bazı polis memurlarının resimlerini ve isimlerini "Dikkat" yazısıyla pankartlara taşıdı.İsrail polisi, memurların isim ve resimlerinin yer aldığı pankartlarla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230722/israil-savunma-bakani-gallanttan-yargi-reformu-duzenlemesinin-ertelenmesi-cagrisi-1073833235.html
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israil, yargı reformu, benyamin netanyahu, protesto
israil, yargı reformu, benyamin netanyahu, protesto
İsrail'de yüz binlerce kişi hükümetin yargı düzenlemesine karşı yine sokaklara indi
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Başbakan Benyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıran yasa tasarısını Meclis'ten geçirmesini protesto eden İsrailliler ülke genelinde sokaklara indi.
Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestolarında 30'uncu haftayı geride bırakıyor.
Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Birüssebi, Herzliya ve Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca ayrı noktadaki gösterilere yüz binlerce İsrailli katıldı.
Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de protestocular, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.
Burada kurulan sahnede konuşan Netanyahu hükümeti karşıtı protesto hareketinin liderlerinden Shikhma Bressler, hükümetin yargı düzenlemesi yasasını Meclis'ten geçirmesi üzerine 'direnişi artırmaları gerektiğini ve bunu yapacaklarını' söyledi.
Davullar, düdükler ve havalı kornalarla ritim tutan göstericiler, "demokrasi" sloganları attı. İsrail bayrakları taşıyan protestocular, koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi ve aşırı sağcı politikacıları eleştiren pankart, döviz ve resimler taşıdı.
Alana göre kitle analizi yapan bir şirketten Kanal13'ün aldığı tahmine göre, Tel Aviv'in Kaplan Caddesi'ndeki gösteriye yaklaşık 130 bin kişi katıldı.
İsrail'in kuzeyindeki Hayfa yakınlarındaki Karkur kavşağındaki bir grup gösterici bölgedeki otoyolu trafiğe kapattı. Polis yolu kapatan gruba müdahale etti ve bir kişiyi gözaltına aldı.
Muhalefet liderleri de ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösterilere katıldı.
Polis memurlarının resimlerinin basıldığı pankartlara ilgili soruşturma başlattı
Bir grup gösterici, daha önceki gösterilere müdahalesi sırasında kameralara yansıyan bazı polis memurlarının resimlerini ve isimlerini "Dikkat" yazısıyla pankartlara taşıdı.
İsrail polisi, memurların isim ve resimlerinin yer aldığı pankartlarla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.