https://sputniknews.com.tr/20230722/israil-savunma-bakani-gallanttan-yargi-reformu-duzenlemesinin-ertelenmesi-cagrisi-1073833235.html
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan yargı reformu düzenlemesinin ertelenmesi çağrısı
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan yargı reformu düzenlemesinin ertelenmesi çağrısı
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki hükümete yargı reformuyla ilgili yasa tasarısının Meclis'te yapılacak... 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T04:58+0300
2023-07-22T04:58+0300
2023-07-22T04:58+0300
dünya
israil
yargı reformu
yoav galant
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İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Savunma Bakanı Gallant, İsrail'de bir çok kesimin tepkisine neden olan tartışmalı yargı reformu yasa tasarısına ilişkin açıklama yaptı.Gallant, İsrail'deki durumun endişe verici olduğunu belirterek, hükümete yargı reformu yasa tasarısının Meclis'teki oylamasının ertelenmesi çağrısı yaptı.İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre ise Gallant, hükümeti, 10 Temmuz'da Meclis'te ilk oylamada kabul edilen Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının 'yumuşatılmış' versiyonunu kabul etmeye çağırdı.İsrail'de yüzlerce yedek asker, 19 Temmuz'da, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası yakınında düzenledikleri gösteride, hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemesini protesto amacıyla ordu görevini bıraktıklarını belirten dilekçeye imza atmıştı.Gösteri esnasında yapılan konuşmalarda, Savunma Bakanı Yoav Gallant'a 'ordudaki parçalanmayı görerek' hükümetin yargı düzenlemesini durdurma çağrısı yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230721/israil-hava-kuvvetlerinde-1041-yedek-asker-yargi-duzenlemesini-protesto-icin-gorevi-birakti-1073822524.html
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israil, yargı reformu, yoav galant
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan yargı reformu düzenlemesinin ertelenmesi çağrısı
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki hükümete yargı reformuyla ilgili yasa tasarısının Meclis'te yapılacak oylamasının ertelenmesi çağrısında bulundu.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Savunma Bakanı Gallant, İsrail'de bir çok kesimin tepkisine neden olan tartışmalı yargı reformu yasa tasarısına ilişkin açıklama yaptı.
Gallant, İsrail'deki durumun endişe verici olduğunu belirterek, hükümete yargı reformu yasa tasarısının Meclis'teki oylamasının ertelenmesi çağrısı yaptı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre ise Gallant, hükümeti, 10 Temmuz'da Meclis'te ilk oylamada kabul edilen Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının 'yumuşatılmış' versiyonunu kabul etmeye çağırdı.
İsrail'de yüzlerce yedek asker, 19 Temmuz'da, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası yakınında düzenledikleri gösteride, hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemesini protesto amacıyla ordu görevini bıraktıklarını belirten dilekçeye imza atmıştı.
Gösteri esnasında yapılan konuşmalarda, Savunma Bakanı Yoav Gallant'a 'ordudaki parçalanmayı görerek' hükümetin yargı düzenlemesini durdurma çağrısı yapılmıştı.