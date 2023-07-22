https://sputniknews.com.tr/20230722/israil-savunma-bakani-gallanttan-yargi-reformu-duzenlemesinin-ertelenmesi-cagrisi-1073833235.html

İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan yargı reformu düzenlemesinin ertelenmesi çağrısı

İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan yargı reformu düzenlemesinin ertelenmesi çağrısı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki hükümete yargı reformuyla ilgili yasa tasarısının Meclis'te yapılacak... 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T04:58+0300

2023-07-22T04:58+0300

2023-07-22T04:58+0300

dünya

israil

yargı reformu

yoav galant

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1a/1068761923_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_37eee59463145d3c4a874f487a480224.jpg

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Savunma Bakanı Gallant, İsrail'de bir çok kesimin tepkisine neden olan tartışmalı yargı reformu yasa tasarısına ilişkin açıklama yaptı.Gallant, İsrail'deki durumun endişe verici olduğunu belirterek, hükümete yargı reformu yasa tasarısının Meclis'teki oylamasının ertelenmesi çağrısı yaptı.İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre ise Gallant, hükümeti, 10 Temmuz'da Meclis'te ilk oylamada kabul edilen Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının 'yumuşatılmış' versiyonunu kabul etmeye çağırdı.İsrail'de yüzlerce yedek asker, 19 Temmuz'da, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası yakınında düzenledikleri gösteride, hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemesini protesto amacıyla ordu görevini bıraktıklarını belirten dilekçeye imza atmıştı.Gösteri esnasında yapılan konuşmalarda, Savunma Bakanı Yoav Gallant'a 'ordudaki parçalanmayı görerek' hükümetin yargı düzenlemesini durdurma çağrısı yapılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230721/israil-hava-kuvvetlerinde-1041-yedek-asker-yargi-duzenlemesini-protesto-icin-gorevi-birakti-1073822524.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, yargı reformu, yoav galant