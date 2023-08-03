https://sputniknews.com.tr/20230803/hastaneye-kaldirilan-narlidere-belediye-baskani-ali-enginden-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-1074325848.html
Hastaneye kaldırılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’den sağlık durumu hakkında açıklama
Hastaneye kaldırılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’den sağlık durumu hakkında açıklama
Beyin kanaması şüphesiyle dün hastaneye kaldırılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T12:04+0300
2023-08-03T12:04+0300
2023-08-03T12:04+0300
türkiye
ali engin
beyin kanaması
hastane
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Dün katıldığı bir canlı yayın programının ardından rahatsızlanarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Engin'in tedavisi sürüyor.Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Engin, yaptığı yazılı açıklamada, "Çok daha iyiyim. Kısa bir tedavi sürecinin ardından tekrar bir arada olacağız" ifadelerini kullandı.Ali Engin, dün bir internet gazetesindeki canlı yayının ardından fenalaşmış sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230802/narlidere-belediye-baskani-ali-engin-beyin-kanamasi-gecirdi-1074294638.html
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ali engin, beyin kanaması, hastane
ali engin, beyin kanaması, hastane
Hastaneye kaldırılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’den sağlık durumu hakkında açıklama
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Beyin kanaması şüphesiyle dün hastaneye kaldırılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Dün katıldığı bir canlı yayın programının ardından rahatsızlanarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Engin'in tedavisi sürüyor.
Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Engin, yaptığı yazılı açıklamada, "Çok daha iyiyim. Kısa bir tedavi sürecinin ardından tekrar bir arada olacağız" ifadelerini kullandı.
Ali Engin, dün bir internet gazetesindeki canlı yayının ardından fenalaşmış sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılmıştı.