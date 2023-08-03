https://sputniknews.com.tr/20230803/hastaneye-kaldirilan-narlidere-belediye-baskani-ali-enginden-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-1074325848.html

Hastaneye kaldırılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’den sağlık durumu hakkında açıklama

Hastaneye kaldırılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’den sağlık durumu hakkında açıklama

Beyin kanaması şüphesiyle dün hastaneye kaldırılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T12:04+0300

2023-08-03T12:04+0300

2023-08-03T12:04+0300

türkiye

ali engin

beyin kanaması

hastane

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Dün katıldığı bir canlı yayın programının ardından rahatsızlanarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Engin'in tedavisi sürüyor.Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Engin, yaptığı yazılı açıklamada, "Çok daha iyiyim. Kısa bir tedavi sürecinin ardından tekrar bir arada olacağız" ifadelerini kullandı.Ali Engin, dün bir internet gazetesindeki canlı yayının ardından fenalaşmış sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230802/narlidere-belediye-baskani-ali-engin-beyin-kanamasi-gecirdi-1074294638.html

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