https://sputniknews.com.tr/20230802/narlidere-belediye-baskani-ali-engin-beyin-kanamasi-gecirdi-1074294638.html

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin beyin kanaması geçirdi

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin beyin kanaması geçirdi

CHP’li Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, internet sitesi yayını sırasında beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T15:04+0300

2023-08-02T15:04+0300

2023-08-02T15:04+0300

türkiye

narlıdere

izmir

beyin kanaması

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Alınan bilgiye göre Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin bugün bir internet gazetesini ziyaretinin ardından fenalaştı.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Engin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı.İlk belirlemeye göre beyin kanaması geçirdiği belirtilen Engin'in entübe edildiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20221102/beyin-kanamasi-geciren-65-yasindaki-oyuncu-hayatini-kaybetti-1062969367.html

türkiye

narlıdere

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