https://sputniknews.com.tr/20230802/narlidere-belediye-baskani-ali-engin-beyin-kanamasi-gecirdi-1074294638.html
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin beyin kanaması geçirdi
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin beyin kanaması geçirdi
CHP’li Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, internet sitesi yayını sırasında beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T15:04+0300
2023-08-02T15:04+0300
2023-08-02T15:04+0300
türkiye
narlıdere
izmir
beyin kanaması
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Alınan bilgiye göre Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin bugün bir internet gazetesini ziyaretinin ardından fenalaştı.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Engin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı.İlk belirlemeye göre beyin kanaması geçirdiği belirtilen Engin'in entübe edildiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221102/beyin-kanamasi-geciren-65-yasindaki-oyuncu-hayatini-kaybetti-1062969367.html
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narlıdere, izmir, beyin kanaması
narlıdere, izmir, beyin kanaması
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin beyin kanaması geçirdi
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CHP’li Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, internet sitesi yayını sırasında beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin bugün bir internet gazetesini ziyaretinin ardından fenalaştı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Engin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı.
İlk belirlemeye göre beyin kanaması geçirdiği belirtilen Engin'in entübe edildiği öğrenildi.