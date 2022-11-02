https://sputniknews.com.tr/20221102/beyin-kanamasi-geciren-65-yasindaki-oyuncu-hayatini-kaybetti-1062969367.html
Beyin kanaması geçiren 65 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti
Beyin kanaması geçiren 65 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti
Oyuncu Rıza Akın, beyin kanaması geçirmesinin ardından hayatını kaybetti. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T10:26+0300
2022-11-02T10:26+0300
2022-11-02T10:26+0300
yaşam
oyuncu
türkiye
sinema
beyin kanaması
dizi
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65 yaşındaki oyuncu Rıza Akın rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Akın'ın yapılan kontrollerin ardından beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Ameliyata alınan oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu. Oyuncu arkadaşı Menderes Samancılar, yaptığı paylaşımda Rıza Akın'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
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oyuncu, türkiye, sinema, beyin kanaması, dizi
oyuncu, türkiye, sinema, beyin kanaması, dizi
Beyin kanaması geçiren 65 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti
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Oyuncu Rıza Akın, beyin kanaması geçirmesinin ardından hayatını kaybetti.
65 yaşındaki oyuncu Rıza Akın rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Akın'ın yapılan kontrollerin ardından beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı.
Ameliyata alınan oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.
Oyuncu arkadaşı Menderes Samancılar, yaptığı paylaşımda Rıza Akın'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.