https://sputniknews.com.tr/20230803/goruntulu-aramada-babalarinin-cansiz-bedeniyle-karsilastilar-1074329431.html
Görüntülü aramada babalarının cansız bedeniyle karşılaştılar
Görüntülü aramada babalarının cansız bedeniyle karşılaştılar
Denizli'de babasına ulaşamayan çocuk, küçük kardeşinin açtığı telefonda babasının cansız bedeniyle karşılaştı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T12:50+0300
2023-08-03T12:50+0300
2023-08-03T12:50+0300
türkiye
denizli
ceset
görüntülü görüşme
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Denizli’de 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte yaşayan tekstilci Ahmet Günenç'den geceden beri alamayan çocukları, ısrarla onu aramaya devam etti.Son görüntülü aramalarında babalarının telefonunu açan küçük kardeşleri, babasının banyoda yattığını belirterek, telefonla birlikte banyoya gitti.Babalarının yerde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören çocukların, 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kapıyı açarak içeriye giren ekipler, Ahmet Günenç'in bir süre önce yaşamını yitirdiğini belirledi.Günenç'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.İlk eşinden 2 ve ikinci eşinden ise 1 çocuğu olan Ahmet Günenç'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230720/kahramanmarasta-hasarli-binanin-catisinin-altinda-kalan-3-kadindan-biri-yasamini-yitirdi-1073772722.html
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denizli, ceset, görüntülü görüşme
denizli, ceset, görüntülü görüşme
Görüntülü aramada babalarının cansız bedeniyle karşılaştılar
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Denizli'de babasına ulaşamayan çocuk, küçük kardeşinin açtığı telefonda babasının cansız bedeniyle karşılaştı.
Denizli’de 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte yaşayan tekstilci Ahmet Günenç'den geceden beri alamayan çocukları, ısrarla onu aramaya devam etti.
Son görüntülü aramalarında babalarının telefonunu açan küçük kardeşleri, babasının banyoda yattığını belirterek, telefonla birlikte banyoya gitti.
Babalarının yerde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören çocukların, 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kapıyı açarak içeriye giren ekipler, Ahmet Günenç'in bir süre önce yaşamını yitirdiğini belirledi.
Günenç'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.
İlk eşinden 2 ve ikinci eşinden ise 1 çocuğu olan Ahmet Günenç'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.