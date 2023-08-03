https://sputniknews.com.tr/20230803/goruntulu-aramada-babalarinin-cansiz-bedeniyle-karsilastilar-1074329431.html

Görüntülü aramada babalarının cansız bedeniyle karşılaştılar

Görüntülü aramada babalarının cansız bedeniyle karşılaştılar

Denizli'de babasına ulaşamayan çocuk, küçük kardeşinin açtığı telefonda babasının cansız bedeniyle karşılaştı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T12:50+0300

2023-08-03T12:50+0300

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türkiye

denizli

ceset

görüntülü görüşme

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Denizli’de 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte yaşayan tekstilci Ahmet Günenç'den geceden beri alamayan çocukları, ısrarla onu aramaya devam etti.Son görüntülü aramalarında babalarının telefonunu açan küçük kardeşleri, babasının banyoda yattığını belirterek, telefonla birlikte banyoya gitti.Babalarının yerde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören çocukların, 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kapıyı açarak içeriye giren ekipler, Ahmet Günenç'in bir süre önce yaşamını yitirdiğini belirledi.Günenç'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.İlk eşinden 2 ve ikinci eşinden ise 1 çocuğu olan Ahmet Günenç'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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denizli, ceset, görüntülü görüşme