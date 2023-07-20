https://sputniknews.com.tr/20230720/kahramanmarasta-hasarli-binanin-catisinin-altinda-kalan-3-kadindan-biri-yasamini-yitirdi-1073772722.html
Kahramanmaraş'ta hasarlı binanın çatısının altında kalan 3 kadından biri yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş'ta hasarlı binanın çatısının altında kalan 3 kadından biri yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hasarlı binanın onarımı sırasında çatının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T18:27+0300
2023-07-20T18:27+0300
2023-07-20T18:27+0300
türkiye
kahramanmaraş
enkaz
çatı
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Yahya Kemal Mahallesi'nde tek katlı hasarlı binanın çatısı, onarım çalışması sırasında çöktü. Bu sırada balkonda bulunan 3 kadın enkaz altında kaldı.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.Enkaz bölgesinde çalışma yapan ekipler, Hürü Kayık, Tuba ve Fatma Ataş'ı bulundukları yerden çıkarttı.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kayık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tuba ve Fatma Ataş kentteki hastanelere sevk edildi.
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kahramanmaraş, enkaz, çatı
kahramanmaraş, enkaz, çatı
Kahramanmaraş'ta hasarlı binanın çatısının altında kalan 3 kadından biri yaşamını yitirdi
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hasarlı binanın onarımı sırasında çatının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yahya Kemal Mahallesi'nde tek katlı hasarlı binanın çatısı, onarım çalışması sırasında çöktü. Bu sırada balkonda bulunan 3 kadın enkaz altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Enkaz bölgesinde çalışma yapan ekipler, Hürü Kayık, Tuba ve Fatma Ataş'ı bulundukları yerden çıkarttı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kayık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tuba ve Fatma Ataş kentteki hastanelere sevk edildi.