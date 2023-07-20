https://sputniknews.com.tr/20230720/kahramanmarasta-hasarli-binanin-catisinin-altinda-kalan-3-kadindan-biri-yasamini-yitirdi-1073772722.html

Kahramanmaraş'ta hasarlı binanın çatısının altında kalan 3 kadından biri yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta hasarlı binanın çatısının altında kalan 3 kadından biri yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hasarlı binanın onarımı sırasında çatının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T18:27+0300

2023-07-20T18:27+0300

2023-07-20T18:27+0300

türkiye

kahramanmaraş

enkaz

çatı

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Yahya Kemal Mahallesi'nde tek katlı hasarlı binanın çatısı, onarım çalışması sırasında çöktü. Bu sırada balkonda bulunan 3 kadın enkaz altında kaldı.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.Enkaz bölgesinde çalışma yapan ekipler, Hürü Kayık, Tuba ve Fatma Ataş'ı bulundukları yerden çıkarttı.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kayık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tuba ve Fatma Ataş kentteki hastanelere sevk edildi.

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kahramanmaraş, enkaz, çatı