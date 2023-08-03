https://sputniknews.com.tr/20230803/fransanin-guneyinde-yangin-riski-nedeniyle-alarm-durumuna-gecildi-1074320451.html

Fransa'nın güneyinde yangın riski nedeniyle alarm durumuna geçildi

Fransa'nın güneyinde yangın riski nedeniyle alarm durumuna geçildi

Fransa'nın güneyindeki birçok bölgede 'yüksek yangın riski' nedeniyle alarm durumuna geçildi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T10:27+0300

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Fransa Meteoroloji İdaresi'ne göre, Bouches-du-Rhone, Sud-Est, Var ve Vaucluse'da kavurucu sıcakların etkili olması bekleniyor.Bouches-du-Rhone'da 'çok yüksek yangın riski' nedeniyle kırmızı alarm verilirken, Sud-Est bölgesindeki 3 kesimde "orman yangını riski" nedeniyle bir alt seviye olan turuncu alarm ilan edildi.Civardaki Var ve Vaucluse'da da yangın ihtimaline karşı 'teyakkuzda olunması' çağrısı yapıldı.Hazirandan bu yana Bouches-du-Rhone'da ikinci kez kırmızı alarm durumuna geçilirken, Var ve Vaucluse bölgesindeki 5 ormanlık bölüm turistik ziyarete kapatıldı.Fransız yetkililer, ülkedeki her 10 yangından 9'unun insan kaynaklı olduğunu belirtiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230802/yunanistan-rodosu-yangin-nedeniyle-terk-eden-turistlere-1-hafta-ucretsiz-tatil-verecek-1074282765.html

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