https://sputniknews.com.tr/20230803/fransanin-guneyinde-yangin-riski-nedeniyle-alarm-durumuna-gecildi-1074320451.html
Fransa'nın güneyinde yangın riski nedeniyle alarm durumuna geçildi
Fransa'nın güneyinde yangın riski nedeniyle alarm durumuna geçildi
Fransa'nın güneyindeki birçok bölgede 'yüksek yangın riski' nedeniyle alarm durumuna geçildi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T10:27+0300
2023-08-03T10:27+0300
2023-08-03T10:27+0300
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Fransa Meteoroloji İdaresi'ne göre, Bouches-du-Rhone, Sud-Est, Var ve Vaucluse'da kavurucu sıcakların etkili olması bekleniyor.Bouches-du-Rhone'da 'çok yüksek yangın riski' nedeniyle kırmızı alarm verilirken, Sud-Est bölgesindeki 3 kesimde "orman yangını riski" nedeniyle bir alt seviye olan turuncu alarm ilan edildi.Civardaki Var ve Vaucluse'da da yangın ihtimaline karşı 'teyakkuzda olunması' çağrısı yapıldı.Hazirandan bu yana Bouches-du-Rhone'da ikinci kez kırmızı alarm durumuna geçilirken, Var ve Vaucluse bölgesindeki 5 ormanlık bölüm turistik ziyarete kapatıldı.Fransız yetkililer, ülkedeki her 10 yangından 9'unun insan kaynaklı olduğunu belirtiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230802/yunanistan-rodosu-yangin-nedeniyle-terk-eden-turistlere-1-hafta-ucretsiz-tatil-verecek-1074282765.html
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avrupa, fransa, yangın, yangın söndürme, orman, orman yangını
avrupa, fransa, yangın, yangın söndürme, orman, orman yangını
Fransa'nın güneyinde yangın riski nedeniyle alarm durumuna geçildi
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Fransa'nın güneyindeki birçok bölgede 'yüksek yangın riski' nedeniyle alarm durumuna geçildi.
Fransa Meteoroloji İdaresi'ne göre, Bouches-du-Rhone, Sud-Est, Var ve Vaucluse'da kavurucu sıcakların etkili olması bekleniyor.
Bouches-du-Rhone'da 'çok yüksek yangın riski' nedeniyle kırmızı alarm verilirken, Sud-Est bölgesindeki 3 kesimde "orman yangını riski" nedeniyle bir alt seviye olan turuncu alarm ilan edildi.
Civardaki Var ve Vaucluse'da da yangın ihtimaline karşı 'teyakkuzda olunması' çağrısı yapıldı.
Hazirandan bu yana Bouches-du-Rhone'da ikinci kez kırmızı alarm durumuna geçilirken, Var ve Vaucluse bölgesindeki 5 ormanlık bölüm turistik ziyarete kapatıldı.
Fransız yetkililer, ülkedeki her 10 yangından 9'unun insan kaynaklı olduğunu belirtiyor.