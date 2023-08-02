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https://sputniknews.com.tr/20230802/yunanistan-rodosu-yangin-nedeniyle-terk-eden-turistlere-1-hafta-ucretsiz-tatil-verecek-1074282765.html
Yunanistan, Rodos'u yangın nedeniyle terk eden turistlere 1 hafta ücretsiz tatil verecek
Yunanistan, Rodos'u yangın nedeniyle terk eden turistlere 1 hafta ücretsiz tatil verecek
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rodos'taki orman yangınları nedeniyle tatili yarıda kesilen turistlere 1 hafta ücretsiz tatil sözü verdi. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
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Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, İngiltere'de yayın yapan ITV'ye demeç verdi. Yaptığı açıklamada Miçotakis, Yunan hükümetinin Rodos yerel yönetimi ile işbirliği içerisinde, adadaki yangın nedeniyle tatilini yarıda kesmek zorunda kalan turistlere gelecek ilkbahar veya sonbaharda bir hafta ücretsiz tatil imkanı sunacağını açıkladı.Temmuzda adada çıkan orman yangınlarında yaklaşık 135 bin dönüm ormanlık alan yanmış, yangın nedeniyle 20 bin kişi adadan tahliye edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230731/rodosta-yangin-nedeniyle-ilan-edilen-olaganustu-hal-kaldirildi-1074186729.html
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avrupa, yunanistan, yunan, başbakan, kiryakos miçotakis, rodos, rodos adası, yangın, tatil
avrupa, yunanistan, yunan, başbakan, kiryakos miçotakis, rodos, rodos adası, yangın, tatil

Yunanistan, Rodos'u yangın nedeniyle terk eden turistlere 1 hafta ücretsiz tatil verecek

12:17 02.08.2023
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINISYunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rodos'taki orman yangınları nedeniyle tatili yarıda kesilen turistlere 1 hafta ücretsiz tatil sözü verdi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rodos'taki orman yangınları nedeniyle tatili yarıda kesilen turistlere 1 hafta ücretsiz tatil sözü verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINIS
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rodos'taki orman yangınları nedeniyle tatili yarıda kesilen turistlere 1 hafta ücretsiz tatil sözü verdi.
Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, İngiltere'de yayın yapan ITV'ye demeç verdi.
Yaptığı açıklamada Miçotakis, Yunan hükümetinin Rodos yerel yönetimi ile işbirliği içerisinde, adadaki yangın nedeniyle tatilini yarıda kesmek zorunda kalan turistlere gelecek ilkbahar veya sonbaharda bir hafta ücretsiz tatil imkanı sunacağını açıkladı.
Temmuzda adada çıkan orman yangınlarında yaklaşık 135 bin dönüm ormanlık alan yanmış, yangın nedeniyle 20 bin kişi adadan tahliye edilmişti.
Rodos Adası'nda bir hafta önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, Yunanistan'ın Korfu Adası'nda da orman yangını çıktığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2023
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Rodos'ta yangın nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal kaldırıldı
31 Temmuz, 10:23
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