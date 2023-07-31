https://sputniknews.com.tr/20230731/rodosta-yangin-nedeniyle-ilan-edilen-olaganustu-hal-kaldirildi-1074186729.html

Rodos'ta yangın nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal kaldırıldı

Rodos'ta yangın nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal kaldırıldı

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın şiddetli orman yangınları nedeniyle bu hafta başlarında... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T10:23+0300

2023-07-31T10:23+0300

2023-07-31T10:23+0300

dünya

yunanistan

rodos

rodos adası

yangın

olağanüstü hal

olağanüstü hal (ohal)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/18/1073903654_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bb447004e4dd14b0288c1469490efcf3.jpg

Yunanistan'ın Rodos adasında 18 Temmuz'da başlayan yangınlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Bölgeden çoğu turist olmak üzere yaklaşık 20 bin kişinin tahliye edildiği yangınlar, Yunanistan tarihinin en büyük tahliye operasyonu oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Önceki günlerde adayı kasıp kavuran orman yangınları nedeniyle Rodos'ta ilan edilen olağanüstü hal kaldırıldı. Sakinler ve ziyaretçiler, ikamet yerlerine güvenli bir şekilde dönebilecekleri konusunda Avrupa birleşik acil durum numarası 112 aracılığıyla şimdiden ilgili bildirimleri aldılar" ifadelerine yer verildi. Bakanlık ayrıca, Rodos'taki sivil savunma birimlerinin de tam olarak hazır olduğunu söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230726/yunanistanda-yarginlar-kontrol-altina-alinamiyor-rodosun-tamaminda-ohal-ilan-edildi-1074022476.html

yunanistan

rodos

rodos adası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan, rodos, rodos adası, yangın, olağanüstü hal, olağanüstü hal (ohal)