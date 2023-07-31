https://sputniknews.com.tr/20230731/rodosta-yangin-nedeniyle-ilan-edilen-olaganustu-hal-kaldirildi-1074186729.html
Rodos'ta yangın nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal kaldırıldı
Rodos'ta yangın nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal kaldırıldı
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın şiddetli orman yangınları nedeniyle bu hafta başlarında... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T10:23+0300
2023-07-31T10:23+0300
2023-07-31T10:23+0300
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olağanüstü hal
olağanüstü hal (ohal)
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Yunanistan'ın Rodos adasında 18 Temmuz'da başlayan yangınlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Bölgeden çoğu turist olmak üzere yaklaşık 20 bin kişinin tahliye edildiği yangınlar, Yunanistan tarihinin en büyük tahliye operasyonu oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Önceki günlerde adayı kasıp kavuran orman yangınları nedeniyle Rodos'ta ilan edilen olağanüstü hal kaldırıldı. Sakinler ve ziyaretçiler, ikamet yerlerine güvenli bir şekilde dönebilecekleri konusunda Avrupa birleşik acil durum numarası 112 aracılığıyla şimdiden ilgili bildirimleri aldılar" ifadelerine yer verildi. Bakanlık ayrıca, Rodos'taki sivil savunma birimlerinin de tam olarak hazır olduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230726/yunanistanda-yarginlar-kontrol-altina-alinamiyor-rodosun-tamaminda-ohal-ilan-edildi-1074022476.html
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yunanistan, rodos, rodos adası, yangın, olağanüstü hal, olağanüstü hal (ohal)
yunanistan, rodos, rodos adası, yangın, olağanüstü hal, olağanüstü hal (ohal)
Rodos'ta yangın nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal kaldırıldı
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Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın şiddetli orman yangınları nedeniyle bu hafta başlarında Rodos adasında uygulanan olağanüstü hali kaldırdığını açıkladı.
Yunanistan'ın Rodos adasında 18 Temmuz'da başlayan yangınlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.
Bölgeden çoğu turist olmak üzere yaklaşık 20 bin kişinin tahliye edildiği yangınlar, Yunanistan tarihinin en büyük tahliye operasyonu oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Önceki günlerde adayı kasıp kavuran orman yangınları nedeniyle Rodos'ta ilan edilen olağanüstü hal kaldırıldı. Sakinler ve ziyaretçiler, ikamet yerlerine güvenli bir şekilde dönebilecekleri konusunda Avrupa birleşik acil durum numarası 112 aracılığıyla şimdiden ilgili bildirimleri aldılar" ifadelerine yer verildi.
Bakanlık ayrıca, Rodos'taki sivil savunma birimlerinin de tam olarak hazır olduğunu söyledi.