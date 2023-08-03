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Filistin: Biden yönetimi bizi hayal kırıklığına uğrattı, artık Çin’e yöneliyoruz
Filistin: Biden yönetimi bizi hayal kırıklığına uğrattı, artık Çin’e yöneliyoruz
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin kendileri için hayal kırıklığı yarattığını ve ülkesinin giderek daha fazla 'Çin'e... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T14:40+0300
2023-08-03T14:40+0300
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ortadoğu
abd
filistin
riyad el-maliki
çin
çin halk cumhuriyeti
açıklama
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Filistin Dışişleri Bakanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Filistinli Bakan, "Başkan Biden'ın verdiği sözlerin üzerinden üç yıl geçti ancak Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) ve Doğu Kudüs'teki hastanelere yönelik mali destekten başka bir şey görmedik" dedi.Çin, Ortadoğu'daki varlığını artırmak istiyorDışişleri Bakanı Maliki, son olarak geçen ay Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlenen saldırılar dahil İsrail'in işlediği ihlallere karşı ABD yönetiminin pozisyonuna dair 'ülkesinin karamsarlığını' dile getirerek, 'Biden yönetiminin kendileri için hayal kırıklığı yarattığını' aktardı.Filistin'in, destek bulmak için 'Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliğini destekleyen Çin'e giderek daha fazla yöneldiğine' işaret eden Maliki, şunları kaydetti:Maliki, Filistin ve İsrail arasındaki barış sürecinde ABD'nin rolüne işaret ederek, “Ortadoğu'da bir barış süreci yok. Eğer gelecekte bu olursa, neden diğer ülkelerin yanında Çin de yer almasın?” diye konuştu.ABD’nin İsrail-Suudi Arabistan arasında normalleşme sağlama çabalarıMaliki, ayrıca son dönemde ABD yönetiminin diplomatik çabalarıyla gündeme gelen İsrail ve Suudi Arabistan arasında normalleşme iddialarını da hatırlattı.İsrail ile normalleşme şartı olarak Riyad yönetiminin 'iki devletli çözümü' benimsediğini ve bu kapsamda başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını önerdiğini vurgulayan Maliki, şöyle devam etti:“ABD ve diğer ülkelerin Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirme çabalarını okudum. Suudi Arabistan'ın da bu konuda Filistin meselesiyle ilgili şartları olduğunu okuyoruz.Suudi Arabistan'ın bu tavrını koruyacağını ve herhangi bir baskıya boyun eğmeyeceğini umuyoruz. Suudi Arabistan'ın bizi, yani hak sahiplerini dinlemesini ve bu konu üzerinde istişare etmesini isteriz. Filistin-Suudi Arabistan ilişkileri güçlüdür ve onlara güveniyoruz."Filistin-İsrail barış görüşmeleri, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerin inşasına devam etmesi ve iki devletli çözümden kaçınması gibi nedenlerle Nisan 2014'te durmuştu.Filistinliler, tıkanan barış sürecinde ABD'yi İsrail'in yanında yer almakla suçluyor.
https://sputniknews.com.tr/20230802/israil-gucleri-bati-seriada-bicakli-saldiri-iddiasiyla-15-yasindaki-cocugu-oldurdu--1074288278.html
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ortadoğu, abd, filistin, riyad el-maliki, çin, çin halk cumhuriyeti, açıklama
ortadoğu, abd, filistin, riyad el-maliki, çin, çin halk cumhuriyeti, açıklama

Filistin: Biden yönetimi bizi hayal kırıklığına uğrattı, artık Çin’e yöneliyoruz

14:40 03.08.2023
Biden - Netanyahu
Biden - Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin kendileri için hayal kırıklığı yarattığını ve ülkesinin giderek daha fazla 'Çin'e yöneldiğini' söyledi.
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Filistin Dışişleri Bakanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Filistinli Bakan, "Başkan Biden'ın verdiği sözlerin üzerinden üç yıl geçti ancak Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) ve Doğu Kudüs'teki hastanelere yönelik mali destekten başka bir şey görmedik" dedi.

Çin, Ortadoğu'daki varlığını artırmak istiyor

Dışişleri Bakanı Maliki, son olarak geçen ay Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlenen saldırılar dahil İsrail'in işlediği ihlallere karşı ABD yönetiminin pozisyonuna dair 'ülkesinin karamsarlığını' dile getirerek, 'Biden yönetiminin kendileri için hayal kırıklığı yarattığını' aktardı.
Filistin'in, destek bulmak için 'Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliğini destekleyen Çin'e giderek daha fazla yöneldiğine' işaret eden Maliki, şunları kaydetti:
"Çin, sadece ekonomik olarak değil siyasi olarak da Orta Doğu'daki varlığını artırmak istiyor. Dünyanın birçok ülkesi de çok önemli bir küresel oyuncu haline gelen Çin'in desteğini istiyor."
Maliki, Filistin ve İsrail arasındaki barış sürecinde ABD'nin rolüne işaret ederek, “Ortadoğu'da bir barış süreci yok. Eğer gelecekte bu olursa, neden diğer ülkelerin yanında Çin de yer almasın?” diye konuştu.

ABD’nin İsrail-Suudi Arabistan arasında normalleşme sağlama çabaları

Maliki, ayrıca son dönemde ABD yönetiminin diplomatik çabalarıyla gündeme gelen İsrail ve Suudi Arabistan arasında normalleşme iddialarını da hatırlattı.
İsrail ile normalleşme şartı olarak Riyad yönetiminin 'iki devletli çözümü' benimsediğini ve bu kapsamda başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını önerdiğini vurgulayan Maliki, şöyle devam etti:
“ABD ve diğer ülkelerin Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirme çabalarını okudum. Suudi Arabistan'ın da bu konuda Filistin meselesiyle ilgili şartları olduğunu okuyoruz.
Suudi Arabistan'ın bu tavrını koruyacağını ve herhangi bir baskıya boyun eğmeyeceğini umuyoruz. Suudi Arabistan'ın bizi, yani hak sahiplerini dinlemesini ve bu konu üzerinde istişare etmesini isteriz. Filistin-Suudi Arabistan ilişkileri güçlüdür ve onlara güveniyoruz."
Filistin-İsrail barış görüşmeleri, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerin inşasına devam etmesi ve iki devletli çözümden kaçınması gibi nedenlerle Nisan 2014'te durmuştu.
Filistinliler, tıkanan barış sürecinde ABD'yi İsrail'in yanında yer almakla suçluyor.
İsrail'in yüzlerce asker, zırhlı araç, buldozerler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı Batı Şeria'nın Cenin kentindeki mülteci kampının bütün girişleri askerler tarafından kuşatıldı. (3.07.2023) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
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