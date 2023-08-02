https://sputniknews.com.tr/20230802/israil-gucleri-bati-seriada-bicakli-saldiri-iddiasiyla-15-yasindaki-cocugu-oldurdu--1074288278.html
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 15 yaşındaki çocuğu öldürdü
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 15 yaşındaki çocuğu öldürdü
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu vurarak öldürdü. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T13:56+0300
2023-08-02T13:56+0300
2023-08-02T13:57+0300
dünya
ortadoğu
israil
batı şeria
saldırı
bıçaklı saldırı
polis
çocuk
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/03/1073112046_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_942e6e1448772ca5252be40ad26c1180.jpg
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, El Halil'in güneyindeki Es-Semu beldesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucunda 15 yaşındaki Filistinli Muhammed Ferid Şevki Ez-Zearir'in hayatını kaybettiği belirtildi.İsrail ordusu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Es-Semu kavşağında bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir Filistinlinin öldürüldüğünü duyurmuştu.Açıklamada, olayda İsrail güçlerinden yaralanan kimse olmadığı kaydedilmişti.İsrail güçleri bir Filistinliyi daha aynı iddiayla öldürmüştüİsrail ordusu, bugün El Halil'de bir Filistinlinin daha bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla öldürüldüğünü açıklamıştı.Ordu, olayın ayrıntılarına ve Filistinli şahsın kimliğine ilişkin ayrıntı vermezken, yol kenarında yerde duran ve saldırıda kullanıldığı iddia edilen bir bıçağın fotoğrafını paylaşmakla yetinmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230628/bm-israilin-bati-seriada-5-bin-500den-fazla-yeni-yasa-disi-konutu-onaylamasini-kinadi-1072971762.html
israil
batı şeria
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/03/1073112046_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c62445ed0f550b7b6b831e19125b24b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ortadoğu, israil, batı şeria, saldırı, bıçaklı saldırı, polis, çocuk, cinayet
ortadoğu, israil, batı şeria, saldırı, bıçaklı saldırı, polis, çocuk, cinayet
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 15 yaşındaki çocuğu öldürdü
13:56 02.08.2023 (güncellendi: 13:57 02.08.2023) Abone ol
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu vurarak öldürdü.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, El Halil'in güneyindeki Es-Semu beldesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucunda 15 yaşındaki Filistinli Muhammed Ferid Şevki Ez-Zearir'in hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail ordusu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Es-Semu kavşağında bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir Filistinlinin öldürüldüğünü duyurmuştu.
Açıklamada, olayda İsrail güçlerinden yaralanan kimse olmadığı kaydedilmişti.
İsrail güçleri bir Filistinliyi daha aynı iddiayla öldürmüştü
İsrail ordusu, bugün El Halil'de bir Filistinlinin daha bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla öldürüldüğünü açıklamıştı.
Ordu, olayın ayrıntılarına ve Filistinli şahsın kimliğine ilişkin ayrıntı vermezken, yol kenarında yerde duran ve saldırıda kullanıldığı iddia edilen bir bıçağın fotoğrafını paylaşmakla yetinmişti.