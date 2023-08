Erbakan: Kademeli emeklilik için adımların bir an evvel atılması gerekiyor

https://sputniknews.com.tr/20230803/erbakan-kademeli-emeklilik-icin-adimlarin-bir-an-evvel-atilmasi-gerekiyor-1074352318.html

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Milyonlarca vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesi için gereken adımların bir an evvel... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Muğla 1. Olağan İl Başkanlığı kongresine katıldı. Atatürk Spor Salonu'nda tek liste ile gidilen kongrede Yılmaz Elçin İl Başkanlığına seçildi. Kongrede konuşan Erbakan, enflasyon 'canavarının', hayat pahalılığının ve faturaların yılbaşını beklemediğini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, emeklilerimizin mağduriyetlerine dikkat çekerek gerekenin yılbaşı itibariyle yapılacağını söyledi. Emeklilerimizin yılbaşını bekleyecek durumu kalmamıştır. Gerçekten de mağdur durumdadırlar. Avrupa ile kıyaslandığında aradaki açık net bir şekilde ortada. Emeklimizin durumu neden Avrupa'nın bu kadar altında? Faturalar hayat pahalılığı, enflasyon yılbaşını beklemiyor. Biz en başından beri emeklilerimize de mutlaka seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade ettik. Ömrünü ülkesine, insanına hizmet için adamış olan emeklilerimize haksızlık edilmemesi gerektiğini defalarca ifade ettik. Ne yazık ki bu konudaki adımlar yılbaşına kalmış durumdadır. Muğla'dan her zaman yaptığımız çağrımızı yineliyoruz. Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemesi ve gereğini yarından tezi yok bir an evvel yerine getirilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz'' diye konuştu.Erbakan, kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin "Milyonlarca vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesi için gereken adımların bir an evvel atılması gerekiyor. Maaş zamları vatandaşın eline geçmeden erimiş, buhar olmuş, gitmiş. Özellikle akaryakıtın ÖTV'sine yapılan artışlar. Bir ülkede akaryakıt, enerji fiyatı arttığı zaman bütün maliyetler artar. Neden? Üretimin ve nakliyenin maliyeti artar. Dolar için. Bu da bütün ürünlerin fiyatlarına yansıdı. Yeniden Refah Partisi olarak ifade ettiğimiz gibi borç, faiz, zam, vergi ekonomisi uygulamalarından bir an evvel vazgeçilmelidir. Cumhur İttifakı’na girerken AK Parti ile yapmış olduğumuz mutabakatta da bu gerçekleri birer birer vurgu yaptık. Ve bu adımların atılması gerektiğini söyledik. Bugün de tekrar ediyoruz. Kamuda tasarruf tedbirleri sıkılaştırılmalıdır. Kamuda israf ortadan kaldırılmalıdır" diye konuştu.

