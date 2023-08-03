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DMÖ: Yaz dönemindeki aşırı doğa olayları, kuzey yarım kürede sağlığa ve çevreye büyük zarar verdi
DMÖ: Yaz dönemindeki aşırı doğa olayları, kuzey yarım kürede sağlığa ve çevreye büyük zarar verdi
Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), yaz döneminde etkili olan yoğun sıcaklar ve etkili yağışların kuzey yarım kürenin geniş bir bölümünü etkilediğini, insanların... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T20:34+0300
2023-08-03T20:35+0300
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DMÖ tarafından yayımlanan raporda, son dönemde dünya genelinde iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı doğa olaylarına yer verildi.Rapora göre, deniz ısı dalgaları okyanusun geniş alanlarını etkilerken, temmuzun kayıtlara geçen en sıcak ay olması bekleniyor.Yaz ayları boyunca etkili olan yoğun sıcaklar ve etkili yağışlar kuzey yarım kürenin geniş bir bölümünde etkili olurken, bu aşırı iklim olayları insanların sağlığı ve çevreye büyük zarar verdi.Orman yangınları Cezayir, Yunanistan, İtalya ve İspanya dahil Kanada ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde yıkıma, onlarca can kaybına ve binlerce insanın zorla tahliyesine neden oldu.Kanada, Kuzey Amerika'da milyonlarca kişinin hava kalitesine zarar veren en yoğun orman yangını sezonunu yaşarken bu ülkenin kuzeyinde yangınlar sürüyor.AB Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi'ne (CAMS) göre, temmuz itibarıyla Kanada'da bu yıl şimdiye kadar oluşan tahmini orman yangınlarının yol açtığı karbon emisyonu, önceki yılın toplamının iki katına ulaştı.CAMS, temmuzun ikinci yarısında Yunanistan ve Doğu Akdeniz'deki orman yangınlarının yoğunluğu ve bunların sebep olduğu emisyonlarda önemli bir artış kaydetti.Çin'de temmuzda yeni bir "ulusal günlük sıcaklık rekoru" kırılırken, ülke, ağustos başında rekor yağışlarla sarsıldı.Temmuzda dünya genelinde birçok yeni sıcaklık rekoru kırılırken, ağustos başında Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde kış mevsiminde sıcak hava dalgası görüldü.Akdeniz ve Florida kıyılarında deniz yüzeyi sıcaklıklarında yeni rekorlar kırılırken, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Florida'da devam eden ısı geriliminin, uydu kayıtlarının başladığı 1985'ten bu yana sezonun başlarında bu yükseklikte olmadığını açıkladı.Raporda görüşlerine yer verilen DMÖ Genel Sekreteri Petteri Taalas, ısınan iklimimizde giderek daha sık görülen aşırı hava koşullarının, insan sağlığı, ekosistem, ekonomi, tarım, enerji ve su kaynakları üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu kaydetti.Taalas, "(Aşırı doğa olayları) Bu durum, sera gazı emisyonlarını olabildiğince hızlı ve keskin şekilde azaltmanın artan aciliyetinin altını çiziyor" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230801/dsoden-iklim-degisikligi-icin-acil-ortak-eylem-cagrisi-1074257685.html
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sıcaklık, dünya meteoroloji örgütü, orman, cezayir, yunanistan, italya, kanada, ispanya, akdeniz, akdeniz

DMÖ: Yaz dönemindeki aşırı doğa olayları, kuzey yarım kürede sağlığa ve çevreye büyük zarar verdi

20:34 03.08.2023 (güncellendi: 20:35 03.08.2023)
© İHAKanada’da 883 alanda devam eden orman yangınları nedeniyle 10 milyon hektar alan küle döndü.
Kanada’da 883 alanda devam eden orman yangınları nedeniyle 10 milyon hektar alan küle döndü. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© İHA
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Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), yaz döneminde etkili olan yoğun sıcaklar ve etkili yağışların kuzey yarım kürenin geniş bir bölümünü etkilediğini, insanların sağlığına ve çevreye büyük zarar verdiğini açıkladı.
DMÖ tarafından yayımlanan raporda, son dönemde dünya genelinde iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı doğa olaylarına yer verildi.
Rapora göre, deniz ısı dalgaları okyanusun geniş alanlarını etkilerken, temmuzun kayıtlara geçen en sıcak ay olması bekleniyor.
Yaz ayları boyunca etkili olan yoğun sıcaklar ve etkili yağışlar kuzey yarım kürenin geniş bir bölümünde etkili olurken, bu aşırı iklim olayları insanların sağlığı ve çevreye büyük zarar verdi.
Orman yangınları Cezayir, Yunanistan, İtalya ve İspanya dahil Kanada ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde yıkıma, onlarca can kaybına ve binlerce insanın zorla tahliyesine neden oldu.
Kanada, Kuzey Amerika'da milyonlarca kişinin hava kalitesine zarar veren en yoğun orman yangını sezonunu yaşarken bu ülkenin kuzeyinde yangınlar sürüyor.
AB Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi'ne (CAMS) göre, temmuz itibarıyla Kanada'da bu yıl şimdiye kadar oluşan tahmini orman yangınlarının yol açtığı karbon emisyonu, önceki yılın toplamının iki katına ulaştı.
CAMS, temmuzun ikinci yarısında Yunanistan ve Doğu Akdeniz'deki orman yangınlarının yoğunluğu ve bunların sebep olduğu emisyonlarda önemli bir artış kaydetti.
Çin'de temmuzda yeni bir "ulusal günlük sıcaklık rekoru" kırılırken, ülke, ağustos başında rekor yağışlarla sarsıldı.
Temmuzda dünya genelinde birçok yeni sıcaklık rekoru kırılırken, ağustos başında Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde kış mevsiminde sıcak hava dalgası görüldü.
Akdeniz ve Florida kıyılarında deniz yüzeyi sıcaklıklarında yeni rekorlar kırılırken, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Florida'da devam eden ısı geriliminin, uydu kayıtlarının başladığı 1985'ten bu yana sezonun başlarında bu yükseklikte olmadığını açıkladı.
Raporda görüşlerine yer verilen DMÖ Genel Sekreteri Petteri Taalas, ısınan iklimimizde giderek daha sık görülen aşırı hava koşullarının, insan sağlığı, ekosistem, ekonomi, tarım, enerji ve su kaynakları üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu kaydetti.
Taalas, "(Aşırı doğa olayları) Bu durum, sera gazı emisyonlarını olabildiğince hızlı ve keskin şekilde azaltmanın artan aciliyetinin altını çiziyor" ifadesini kullandı.
Ankara'da sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
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