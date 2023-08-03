https://sputniknews.com.tr/20230803/dmo-yaz-donemindeki-asiri-doga-olaylari-kuzey-yarim-kurede-sagliga-ve-cevreye-buyuk-zarar-verdi-1074348465.html

DMÖ: Yaz dönemindeki aşırı doğa olayları, kuzey yarım kürede sağlığa ve çevreye büyük zarar verdi

DMÖ: Yaz dönemindeki aşırı doğa olayları, kuzey yarım kürede sağlığa ve çevreye büyük zarar verdi

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), yaz döneminde etkili olan yoğun sıcaklar ve etkili yağışların kuzey yarım kürenin geniş bir bölümünü etkilediğini, insanların... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T20:34+0300

2023-08-03T20:34+0300

2023-08-03T20:35+0300

dünya

sıcaklık

dünya meteoroloji örgütü

orman

cezayir

yunanistan

italya

kanada

ispanya

akdeniz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/11/1073626997_0:68:720:473_1920x0_80_0_0_9fc4992397cccb1e10f07780f9be0ecb.jpg

DMÖ tarafından yayımlanan raporda, son dönemde dünya genelinde iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı doğa olaylarına yer verildi.Rapora göre, deniz ısı dalgaları okyanusun geniş alanlarını etkilerken, temmuzun kayıtlara geçen en sıcak ay olması bekleniyor.Yaz ayları boyunca etkili olan yoğun sıcaklar ve etkili yağışlar kuzey yarım kürenin geniş bir bölümünde etkili olurken, bu aşırı iklim olayları insanların sağlığı ve çevreye büyük zarar verdi.Orman yangınları Cezayir, Yunanistan, İtalya ve İspanya dahil Kanada ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde yıkıma, onlarca can kaybına ve binlerce insanın zorla tahliyesine neden oldu.Kanada, Kuzey Amerika'da milyonlarca kişinin hava kalitesine zarar veren en yoğun orman yangını sezonunu yaşarken bu ülkenin kuzeyinde yangınlar sürüyor.AB Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi'ne (CAMS) göre, temmuz itibarıyla Kanada'da bu yıl şimdiye kadar oluşan tahmini orman yangınlarının yol açtığı karbon emisyonu, önceki yılın toplamının iki katına ulaştı.CAMS, temmuzun ikinci yarısında Yunanistan ve Doğu Akdeniz'deki orman yangınlarının yoğunluğu ve bunların sebep olduğu emisyonlarda önemli bir artış kaydetti.Çin'de temmuzda yeni bir "ulusal günlük sıcaklık rekoru" kırılırken, ülke, ağustos başında rekor yağışlarla sarsıldı.Temmuzda dünya genelinde birçok yeni sıcaklık rekoru kırılırken, ağustos başında Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde kış mevsiminde sıcak hava dalgası görüldü.Akdeniz ve Florida kıyılarında deniz yüzeyi sıcaklıklarında yeni rekorlar kırılırken, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Florida'da devam eden ısı geriliminin, uydu kayıtlarının başladığı 1985'ten bu yana sezonun başlarında bu yükseklikte olmadığını açıkladı.Raporda görüşlerine yer verilen DMÖ Genel Sekreteri Petteri Taalas, ısınan iklimimizde giderek daha sık görülen aşırı hava koşullarının, insan sağlığı, ekosistem, ekonomi, tarım, enerji ve su kaynakları üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu kaydetti.Taalas, "(Aşırı doğa olayları) Bu durum, sera gazı emisyonlarını olabildiğince hızlı ve keskin şekilde azaltmanın artan aciliyetinin altını çiziyor" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230801/dsoden-iklim-degisikligi-icin-acil-ortak-eylem-cagrisi-1074257685.html

cezayir

yunanistan

italya

kanada

ispanya

akdeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sıcaklık, dünya meteoroloji örgütü, orman, cezayir, yunanistan, italya, kanada, ispanya, akdeniz, akdeniz