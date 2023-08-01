https://sputniknews.com.tr/20230801/dsoden-iklim-degisikligi-icin-acil-ortak-eylem-cagrisi-1074257685.html

DSÖ'den iklim değişikliği için 'acil ortak eylem' çağrısı

DSÖ'den iklim değişikliği için 'acil ortak eylem' çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kayıtlara "en sıcak ay" olarak geçen temmuzun geride kalmasının ardından, iklim... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T19:28+0300

2023-08-01T19:28+0300

2023-08-01T19:28+0300

dünya

temmuz

tedros adhanom ghebreyesus

tedros ghebreyesus

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

dünya meteoroloji örgütü

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "en sıcak" temmuzun geride kaldığını ve bu ayda kavurucu sıcaklara, aşırı doğa olaylarına, orman yangılarına ve bunların neden olduğu ciddi sağlık sorunlarına tanık olunduğunu kaydetti."Bu durum, iklim değişikliğini ele almak için ortak eyleme acil ihtiyacın olduğunu net bir şekilde hatırlatıyor" ifadelerini kullanan Ghebreyesus, iklim eylemleriyle ilgili cesur adımların atılması gerektiğini vurguladı.Ghebreyesus, "Birlikte, sürdürülebilir çözümlere olan ilgiyi artırabilir ve gelecek nesiller için daha soğuk, daha dayanıklı bir dünya oluşturabiliri." değerlendirmesini yaptı.AB'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi ve Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (DMÖ) 27 Temmuz'da yaptığı ortak açıklamada, temmuz ayının ilk 3 haftasının bugüne kadarki "en sıcak 3 haftalık dönem" olduğu belirtilmişti.Copernicus verilerinin, Temmuz 2023'ün çok yüksek ihtimalle kayıtlardaki "en sıcak temmuz" ve "en sıcak ay" olacağını gösterdiği kaydedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230716/kuzey-kibrista-sicak-nedeniyle-21-temmuza-kadar-belirli-saatlerde-disarida-calisilmasi-yasaklandi-1073591382.html

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temmuz, tedros adhanom ghebreyesus, tedros ghebreyesus, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), dünya meteoroloji örgütü