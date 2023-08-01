https://sputniknews.com.tr/20230801/dsoden-iklim-degisikligi-icin-acil-ortak-eylem-cagrisi-1074257685.html
DSÖ'den iklim değişikliği için 'acil ortak eylem' çağrısı
DSÖ'den iklim değişikliği için 'acil ortak eylem' çağrısı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kayıtlara "en sıcak ay" olarak geçen temmuzun geride kalmasının ardından, iklim... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T19:28+0300
2023-08-01T19:28+0300
2023-08-01T19:28+0300
dünya
temmuz
tedros adhanom ghebreyesus
tedros ghebreyesus
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
dünya meteoroloji örgütü
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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "en sıcak" temmuzun geride kaldığını ve bu ayda kavurucu sıcaklara, aşırı doğa olaylarına, orman yangılarına ve bunların neden olduğu ciddi sağlık sorunlarına tanık olunduğunu kaydetti."Bu durum, iklim değişikliğini ele almak için ortak eyleme acil ihtiyacın olduğunu net bir şekilde hatırlatıyor" ifadelerini kullanan Ghebreyesus, iklim eylemleriyle ilgili cesur adımların atılması gerektiğini vurguladı.Ghebreyesus, "Birlikte, sürdürülebilir çözümlere olan ilgiyi artırabilir ve gelecek nesiller için daha soğuk, daha dayanıklı bir dünya oluşturabiliri." değerlendirmesini yaptı.AB'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi ve Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (DMÖ) 27 Temmuz'da yaptığı ortak açıklamada, temmuz ayının ilk 3 haftasının bugüne kadarki "en sıcak 3 haftalık dönem" olduğu belirtilmişti.Copernicus verilerinin, Temmuz 2023'ün çok yüksek ihtimalle kayıtlardaki "en sıcak temmuz" ve "en sıcak ay" olacağını gösterdiği kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230716/kuzey-kibrista-sicak-nedeniyle-21-temmuza-kadar-belirli-saatlerde-disarida-calisilmasi-yasaklandi-1073591382.html
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temmuz, tedros adhanom ghebreyesus, tedros ghebreyesus, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), dünya meteoroloji örgütü
temmuz, tedros adhanom ghebreyesus, tedros ghebreyesus, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), dünya meteoroloji örgütü
DSÖ'den iklim değişikliği için 'acil ortak eylem' çağrısı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kayıtlara "en sıcak ay" olarak geçen temmuzun geride kalmasının ardından, iklim değişikliğini ele almak için acil ortak eyleme ihtiyaç olduğunu belirtti.
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "en sıcak" temmuzun geride kaldığını ve bu ayda kavurucu sıcaklara, aşırı doğa olaylarına, orman yangılarına ve bunların neden olduğu ciddi sağlık sorunlarına tanık olunduğunu kaydetti.
"Bu durum, iklim değişikliğini ele almak için ortak eyleme acil ihtiyacın olduğunu net bir şekilde hatırlatıyor" ifadelerini kullanan Ghebreyesus, iklim eylemleriyle ilgili cesur adımların atılması gerektiğini vurguladı.
Ghebreyesus, "Birlikte, sürdürülebilir çözümlere olan ilgiyi artırabilir ve gelecek nesiller için daha soğuk, daha dayanıklı bir dünya oluşturabiliri." değerlendirmesini yaptı.
AB'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi ve Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (DMÖ) 27 Temmuz'da yaptığı ortak açıklamada, temmuz ayının ilk 3 haftasının bugüne kadarki "en sıcak 3 haftalık dönem" olduğu belirtilmişti.
Copernicus verilerinin, Temmuz 2023'ün çok yüksek ihtimalle kayıtlardaki "en sıcak temmuz" ve "en sıcak ay" olacağını gösterdiği kaydedilmişti.