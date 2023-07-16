https://sputniknews.com.tr/20230716/kuzey-kibrista-sicak-nedeniyle-21-temmuza-kadar-belirli-saatlerde-disarida-calisilmasi-yasaklandi-1073591382.html
Kuzey Kıbrıs'ta sıcak nedeniyle 21 Temmuz'a kadar belirli saatlerde dışarıda çalışılması yasaklandı
Kuzey Kıbrıs'ta sıcak nedeniyle 21 Temmuz'a kadar belirli saatlerde dışarıda çalışılması yasaklandı
Kuzey Kıbrıs'ta sıcak hava koşulları nedeniyle 17-21 Temmuz'da belirli saatlerde dışarıda, güneş altında çalışılması yasaklandı. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T18:20+0300
2023-07-16T18:20+0300
2023-07-16T18:20+0300
dünya
kuzey kıbrıs
kktc
sıcak
sıcak hava
aşırı sıcaklar
çalışma
yasak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/1e/1045096449_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3877d04d7e3218af43afd12eb5947c27.jpg
Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Kuzey Kıbrıs Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan yasak kararı, dün Resmi Gazete'de yayımlandı.Kararda, Bakanlığın, Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklığı tahminleri baz alınarak sürekli güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi amacıyla 17 Temmuz'dan 21 Temmuz'a kadar 12.00 - 16.00 saatlerinde dışarıda çalışılmasını yasakladığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230714/meteoroloji-uzmanlari-tarih-vererek-uyardi-asiri-sicaklar-ne-kadar-surecek-1073532011.html
kuzey kıbrıs
kktc
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/1e/1045096449_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a74872a8a65e3f5033e8c64a02bac470.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuzey kıbrıs, kktc, sıcak, sıcak hava, aşırı sıcaklar, çalışma, yasak
kuzey kıbrıs, kktc, sıcak, sıcak hava, aşırı sıcaklar, çalışma, yasak
Kuzey Kıbrıs'ta sıcak nedeniyle 21 Temmuz'a kadar belirli saatlerde dışarıda çalışılması yasaklandı
Abone ol
Kuzey Kıbrıs'ta sıcak hava koşulları nedeniyle 17-21 Temmuz'da belirli saatlerde dışarıda, güneş altında çalışılması yasaklandı.
Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Kuzey Kıbrıs Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan yasak kararı, dün Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, Bakanlığın, Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklığı tahminleri baz alınarak sürekli güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi amacıyla 17 Temmuz'dan 21 Temmuz'a kadar 12.00 - 16.00 saatlerinde dışarıda çalışılmasını yasakladığı belirtildi.