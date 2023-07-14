https://sputniknews.com.tr/20230714/meteoroloji-uzmanlari-tarih-vererek-uyardi-asiri-sicaklar-ne-kadar-surecek-1073532011.html

Meteoroloji uzmanları tarih vererek uyardı: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek?

Meteoroloji uzmanları tarih vererek uyardı: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek?

Meteoroloji uzmanları, Afrika üzerinden gelen çöl sıcaklıklarının bugün ve cumartesi pik seviyelere ulaşacağı uyarısında bulundu. AKOM ise 10.00 - 16.00... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T11:39+0300

2023-07-14T11:39+0300

2023-07-14T11:43+0300

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Meteoroloji uzmanları, yurt genelinde etkili olan yüksek hava sıcaklığı konusunda uyarılarda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Aşırı sıcaklar bazı kentlerde cuma bazı kentlerde ise cumartesi pik seviyeye çıkacak. Pik noktanın görülmesinden sonra sıcaklıklar birkaç derece düşecek. Sıcaklıklar İstanbul'da 37-38, Ankara'da 39-40, İzmir'de 42, Aydın, Şanlıurfa ve Mardin'de 45 derecelere çıkacak. Trakya'da da iç kesimlerde sıcaklıklar 40 dereceleri görecek" dedi.Sıcaklık dünya genelinde artıyorTek, dünya genelinde sıcaklıkların arttığını belirterek şöyle devam etti:"Yapılan çalışmalarda bu yıl dünyanın en sıcak yıllarından biri. Normalde 16.6 olan son yılların ortalama sıcaklığı bu yıl içerisinde 17 derecenin üzerine çıkmış durumda. İklim değişikliğini göz ardı etmememiz gerekiyor. Sıcak havaların artacağı geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda görülüyordu. Bunun en önemli etkenlerinden biri atmosfere salınan sera gazlarının dünya atmosferini ısıtması. Sıcak havalarda güneşin altında kalmaktan kaçınmak gerek. Güneş ışınları sabah 10.00 ile 16.00 arasında dik bir şekilde gelir. Böyle sıcak havalarda ağırlıklı proteinli yiyeceklerden kaçınılması ve alkol tüketiminin azaltılması gerekir. Bununla birlikte ağır egzersizler azaltılarak su tüketiminin de artırılması gerekir."'10 gün boyunca etkili olacak'Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, sıcak havaların 15 Ağustos'a kadar süreceğini, aşırı sıcakların ise 10 gün boyunca etkili olacağını söyledi.Mevcut aşırı sıcakların Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Bizi etkileyen sistemler Afrika ve Basra Körfezi üzerinden gelen sistemler. Basra alçak basıncı ile Arap Yarımadası üzerinden gelen sıcak hava, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerini etki altına alır. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası ise tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. İkisi birleştiği zaman tüm bölgeler sıcak havanın etkisi altına girmiş oluyor" ifadesini kullandı.Özdemir, dünyadaki nüfus ve göç artışına değinerek "Metropollerin büyümesi ve buna bağlı olarak fosil yakıtların kullanılmasından dolayı oluşan ısı adaları ve karbondioksitin sera etkisi yapması nedeniyle önümüzdeki yıllarda da sıcaklıkların artışını göreceğiz" diye konuştu.Saat aralığı vererek uyardıFosil yakıtların kullanılmasından dolayı yağışların azaldığını kaydeden Özdemir, kuraklığın had safhada olduğunu ve su tasarrufunda bulunulması gerektiğini belirterek "Kuraklığın önüne geçilmesi için tedbir alınmasında fayda var. Barajların su doluluk oranları İstanbul'da geçen senelerde yüzde 76 seviyelerindeyken bu yıl yüzde 40'larda. Sıcak havalarda 11.00 ila 16.00 arasında yaşlı ve çocukların dışarı çıkmamasında fayda var. Sıcaklıklardan dolayı yaşlıların su kaybı ile birlikte sağlığında sıkıntılar görülebilir" açıklamasında bulundu.AKOM uyardıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) batı bölgelerde etkili olacak sıcak hava dalgasıyla ilgili uyarı geldi.AKOM açıklamasında, “Bugün öğle saatleri itibariyle İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgeleri Orta Akdeniz üzerinden Afrika kökenli yeni ve sıcak hava dalgası altına giriyor. Aynı anda etkili olan iki ayrı sistemin çöl sıcaklarını batı kesimlere taşımasıyla 2 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8°C üzerine yükseleceği, bölgesel olarak yeni sıcaklık rekorlarının ölçülebileceği tahmin ediliyor. Artan sıcaklıklar ve düşük seyreden nem oranlarının, çalı ve orman yangını riskini de yükselttiğini dikkate alan İBB Ekipleri, 2 gün boyunca nöbet sistemiyle teyakkuzda olacak" denildi.Açıklamada ayrıca, "13 Temmuz Perşembe ve 14 Temmuz Cuma günü etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanabilecek güneş çarpması, orman yangınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneşli ortamda bulunmamaları sağlıkları açısından çok önem taşıyor" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230714/meteoroloji-ve-akomdan-sicaklik-uyarisi-saat-araligi-verildi-1073525611.html

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